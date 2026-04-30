Vlada menja zakon o doniranju organa: Građani odlučuju - uvode se registri i donorske kartice, evo ko ima poslednju reč
Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici izmene i dopune dva zakona iz oblasti zdravstva - o presađivanju ljudskih organa i o ljudskim ćelijama i tkivima, kojima se predviđa mogućnost da lice za života izjavi da želi (izjava o darivanju) ili da ne želi (izjava o protivljenju) da daruje svoje organe, odnosno tkiva nakon smrti, kao i izdavanje donorske kartice licu koje je dalo izjavu o darivanju.
Prema izmenama i dopunama ovih zakona postojaće Registar lica koja žele da daruju svoje organe odnosno tkiva i Registar lica koja ne žele da daruju svoje organe odnosno tkiva, u koje će se upisivati izjave volje lica u vezi sa doniranjem svojih organa, odnosno tkiva nakon smrti.
Uređeno pitanje volje davaoca i njegovih srodnika
Dopunjenim i izmenjenim rešenjima jasno i precizno se uređuje pitanje odnosa za života izražene volje potencijalnog davaoca organa, odnosno tkiva i volje njegovih srodnika, odnosno obim prava srodnika umrlog lica i to tako što, ukoliko izjava o darivanju nije data ili je opozvana i ukoliko izjava o protivljenju nije data ili je opozvana, u skladu sa zakonom, saglasnost za uzimanje ljudskih organa, odnosno tkiva sa umrlog lica može dati ili odbiti član porodice umrlog lica prema sledećem redosledu prvenstva: punoletno dete, supružnik ili vanbračni partner, roditelj, punoletni brat ili sestra umrlog lica.
Ukoliko nijedan član porodice ne stekne pravo da da ili odbije saglasnost u skladu sa zakonom, to može da učini etički odbor zdravstvene ustanove.
Pored ostalog, jasno i precizno su definisani dužnosti koordinatora, odnosno člana koordinacionog tima, pre nego što započnu procedure preuzimanja organa, odnosno tkiva sa preminulog lica, postupci upoznavanja i komunikacije sa članovima porodice preminulog lica, kao i čuvanje tela preminulog na način koji ne vređa poštovanje i dostojanstvo preminulog lica, kao i porodice preminulog.
Unapređen sistem zaštite žena od nasilja
Vlada Srbije usvojila je Odluku o izmeni Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2027. godine, kojom se unapređuje sistem prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
Odluka predviđa jačanje sveobuhvatnog institucionalnog odgovora u skladu sa međunarodnim standardima i kroz koordinisane javne politike. Uspostavlja se sistem obaveznog nadzora i psiho-socijalnog savetovanja za učinioce krivičnih dela iz ove oblasti.
Poseban akcenat stavljen je na unapređenje prikupljanja i analize podataka, kao i na uspostavljanje centralne evidencije o slučajevima nasilja koju vodi nadležno tužilaštvo. Takođe, ojačava se uloga civilnog sektora time što će aktivno učestvovati u pružanju usluga, kreiranju politika i multisektorskoj saradnji.
Na sednici je usvojena Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2026. godinu. Predviđeno je da jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti mogu podnositi prijave po javnom pozivu bez obaveze sopstvenog učešća, pri čemu Кabinet ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština u potpunosti finansira odobrene projekte.
Ukoliko je za realizaciju projekta potreban veći iznos od sredstava koja obezbeđuje Кabinet, jedinice lokalne samouprave mogu planirati i sopstvena sredstva za njegovu realizaciju.