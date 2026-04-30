"Program se nastavlja nesmanjenom snagom i danas više od 200 mladih ljudi steklo je svoj krov nad glavom u 64 sela širom Srbije. Među današnjim dobitnicima ima višečlanih porodica, sa petoro i četvoro dece, koji su konačno dobili svoj dom. Kuća od neverovatnih 735 kvadrata u Bačkom Brestovcu je najveća dodeljena od početka realizacije ovog programa. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je prosečna starost novih vlasnika ispod 28 godina“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon današnjeg potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu još 95 seoskih kuća sa okućnicom, u Palati Srbija.

Ministar je podsetio da je program namenjen mladima do 45 godina i da je za nepunih šest godina, koliko se sprovodi, dodeljeno više od 4.200 kuća širom Srbije, a samo u proteklih mesec dana 206.

U najvećoj kući dosad samostalan život počinje Bogdan od samo 18 godina

U ogromnoj kući u selu Bački Brestovac, od danas će živeti Bogdan Šijački, koji sa svega 18 godina postaje vlasnik svoje prve nekretnine i započinje samostalan život.

Bogdan je završio srednju školu za auto-mehaničara i zaposlio se u preduzeću koje se bavi voćarstvom.

„Kuća je u dobrom stanju, ima malo da se sredi i okreči, ali to je najlepši posao kada znaš da radiš za sebe. Trenutno živim sa roditeljima i srećan sam što sam već u mogućnosti da se osamostalim i rasterećen razmišljam o budućnosti. Inače se bavimo poljoprivredom i

držimo stoku. Sada sam još odlučniji da ostajem na selu. Ovde hoću da radim i jednog dana stvorim porodicu“, rekao je ovaj mladić.

Foto: Milan Ilić, Ministarstvo za brigu o selu

Verica i Stevica sa četvoro dece nisu krili sreću

Stambeno pitanje danas su rešile i mnoge višečlane porodice. Supružnici Verica i Stevica Vukadinov, koji sa četvoro dece postaju vlasnici kuće u Silbašu, u opštini Bačka Palanka nisu krili sreću.

„Neopisiva je sreća dobiti kuću. Život sada za nas dobija novi smisao. Starija deca, ćerka Kristina (18) i Srđan (16), već su odabrali sobe i dvoje mlađih - Jovan (7) i Irina (6), ne mogu da dočekaju da se preselimo. Trenutno živimo u zajednici sa suprugovom familijom, pa

nam je sopstveni krov nad glavom bio veliki san, do sada nedostižan“, rekli su Vukadinovi.

Mladi bračni par Brigita i Andor sad su svoji na svome

Na imanju od gotovo 80 ari koje im je pripalo uz kuću u Adorjanu kod Kanjiže, Brigita i Andor Babinski nameravaju da prošire već ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj mladi bračni par, koji se nedavno venčao, već obrađuje 51 hektar zemlje. Gaje pšenicu, ječam, kukuruz i sirak, a bave se i stočarstvom.

„Kuća sa velikim placem za nas znači sigurnost i novi podsticaj. Želimo da širimo gazdinstvo, da unapređujemo proizvodnju i da ovde podižemo porodicu. Selo je naša budućnost“, kažu Babinski.

I ovoga puta prednjači Vojvodina u kojoj će biti useljen najveći broj novih kuća, ali interesovanje ne izostaje ni u drugim krajevima Srbije, od Surdulice i Vladičinog Hana, do Bogatića, Paraćina i Gornjeg Milanovca.

Željuša kod Dimitrovgrada, selo za koje je zahvaljujući ovom programu čula cela Srbija, dobija još novih komšija. U ovom ciklusu, biće useljene još dve porodice, čime je u ovom mestu na jugu Srbije, ukupno oživelo 16 domaćinstava.

Program dodele seoskih kuća sa okućnicom se nastavlja, javni konkurs otvoren je do utroška budžetskih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.

Ko ima pravo da učestvuje na konkursu za kuću

Pravo učešća imaju državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Srbije najmanje tri godine, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Svi zainteresovani koji žele da obezbede svoj dom na selu potrebno je da pronađu kuću, u saradnji sa lokalnom samoupravom pripreme dokumentaciju i podnesu prijavu u skladu sa uslovima konkursa.