Turističke agencije i dalje beleže pojačano interesovanje za praznične aranžmane. Najčešći izbor su destinacije u zemlji i regionu, od planinskih i banjskih centara do kraćih gradskih putovanja u okruženju. Vlasnik turističke agencije Milan Lainović otkriva kako se kreću cene i da li je kasno uopšte razmišljati gde otputovati.

Prema njegovim rečima, ono što je zanimljivo kada je reč o putovanjima uoči Prvog maja, jeste da su se Srbi ove godine zapravo odlučili da putuju na neke destinacije kao što su Španija, Grčka, ali i malo bliže, poput Ohrida i Mostara.

Srbi najviše putuju u Španiju, Italiju i Grčku

- Ono što je bitno je da još negde na nekim mestima, na nekim destinacijama ima i mesta. Ono što smo mi ove godine napravili to je da smo za Valensiju, Barselonu, Madrid imali letove preko Air Srbije gde smo imali pakete koji su trajali četiri i pet dana, tako da su se ljudi uklapali da mogu da putuju - objašnjava Milan Lainović.

Milan Lainović Foto: Kurir Televizija

Prema tome, najveći deo tih putovanja bili su zapravo avio aranžmani i to pretežno u Španiju.

- Takođe, Atina je bila izuzetno interesantna i za Atinu je veliki broj putnika ove godine otišlo jer jednostavno ljudi su izabrali more i sunce ove godine. I primarno Španija, Italija i Grčka su bili neke destinacije koje su u ovom trenutku bile primarne i najviše se putovalo kod nas - objasnio je Lainović.

Kako se kreću cene putovanja za prvomajske praznike

Prema rečima vlasnika poznate turističke agencije u Beogradu, cene se kreću od 450 do 800 evra, zavisnosti od koliko dana i koja destinacija.

- Što se tiče Španije, negde je ta, to je bilo negde oko 800 i 900 evra, Grčke je 400 i do 600 evra, a ono što se tiče autobuskih tura kao što je Mostar, kao što je Ohrid, to je bilo od 190 do 250 evra - objašnjava.

Da li će Srbi putovati u Grčku kao Britanci?

Kada je reč o EES sistemu i kako je on uticao na potražnju među turistima iz Srbije, Lainović kaže da je već veliki broj putnika otputovao i već se već registrovalo.

- Ono što mi sad svakako insistiramo, a pogotovo nam je bitno za turiste i letnju turističku sezonu, jeste da ćemo mi pokušati da dobijemo da se naši putnici ove godine u toku letnje sezone ne registruju se zbog velikih gužvi i zbog velikog broja putnika, prvenstveno prema Grčkoj, jer preko milion i 200 putnika godišnje iz Srbije ide u Grčku, kao što je dobila Engleska, to jest Velika Britanija - otkrio je Lainović.