Prvog maja miris roštilja tradicionalno će ispuniti izletišta širom Srbije. Ipak, da vam praznik ne bi preseo, a stomak stradao, morate znati šta kupujete. Iskusni mesar sa beogradske pijace otkriva na šta da obratite pažnju pri kupovini i kako da meso ne pretvorite u opasnost po zdravlje.

Dok se većina vodi isključivo cenom na akcijama, stručnjaci upozoravaju da se iza "povoljnih" pakovanja ćevapa i pljeskavica često kriju zamke koje naš organizam skupo plaća.

Boja koja vara oko

Mnogi misle da je jarko crvena boja znak svežine, ali istina je potpuno drugačija. Čisto juneće ili svinjsko meso prirodno tamni u dodiru sa kiseonikom.

- Ako su ćevapi u vitrini "neon" roze ili jarko crveni, budite sigurni da su puni vinobrana ili drugih konzervansa koji maskiraju starost mesa. Pravo roštilj meso mora da ima blago sivkastu nijansu. Ako miriše na kiselinu ili je previše "glatko" na dodir, dalje ruke od toga - savetuje naš sagovornik.

Voda u mesu

Čest trik u industrijskoj pripremi je dodavanje prevelike količine vode i drobljenog leda u masu za roštilj.

- Vi platite kilogram mesa, a dobijete 700 grama čistog mesa i 300 mililitara vode. To ćete prepoznati tek na roštilju - ćevapi se nenormalno skupe, "pište" dok se peku, a na kraju ostanu žilavi i gumeni umesto da budu sočni.

Kobna greška kod pečenja

Ovo je greška koju pravi 90 odsto ljudi na uranku, a koja meso pretvara u otrov za jetru. Reč je o dimu koji nastaje kada mast kaplje na razbuktali ćumur.

Stručnjaci savetuju da meso nikada ne treba peći na direktnom plamenu dok ćumur još gori, jer sagorevanjem masti nastaju kancerogena jedinjenja (PAH) koja se kroz dim lepe za meso. Ta "crna pokorica" na ćevapu nije ukus, već čista hemija koja opterećuje jetru i želudac.

Rešenje: Sačekajte da ćumur "posivi". Tek kada vatra potpuno utihne i ostane samo žar, meso se stavlja na rešetku.

Šta izbegavati, a šta tražiti?

Ako želite pravi, domaćinski roštilj, izbegavajte gotove smese u kojima ne vidite strukturu mesa. Najbolje je tražiti da vam mesar samelje komad vrata ili plećke.