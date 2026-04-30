Tokom poslepodnevnih sati na skoro svim putnim pravcima u zapadnoj Srbiji zabeležen je pojačan intenzitet saobraćaja, a najkritičnije je bilo na deonici magistralnog puta od Požega ka Zlatiboru.

Takođe, i na auto-putu su zabeležene veće gužve i zadržavanja na naplatnim stanicama. Večernji sati su konačno doneli bolje stanje na saobraćajnicama.

rina-5229ec4d-3379-45e9-8d30-672fbd2e0814-1.jpg
Foto: RINA

- Krenuli smo oko 18 sati iz Beograda i sad vidimo da smo preskočili najveći kolaps koji je bio tokom poslepodnevnih sati. Situacija sad je dosta povoljnija i na Zlatibor smo sigli u skoro isto vreme kad i oni koji su krenuli bar tri sata pre nas, kaže za RINU vozač Ognjen T. iz Beograda.

Pojačan intenzitet saobraćaja danas je zabeležen i kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru kao i na glavnim gradskim ulicama u Čačku, Požegi i Užicu.

Slična situacija bila je i na magistralnom putu Čačak - Kraljevo, a kroz Mrčajevce su formirane dugačke kolone vozila.

