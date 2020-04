OSTANITE KOD KUĆE I STEKNITE NOVA ZNANJA: ITAcademy vam poklanja besplatne online kurseve

Ovaj period kada svi koji to mogu treba da ostanu kod svoje kuće verovatno vam izgleda kao odlična prilika da pogledate sve preporučene serije i filmove ili da konačno uradite sve one izazove sa društvenih mreža.

Međutim, kako biste se, kada sve ovo prođe, vratili svom stvarnom životu u pravoj formi, ovaj trenutak možete iskoristiti i na mnogo bolji način – usavršavajući svoja znanja i veštine.

Za to se postarala ITAcademy, koja je odlučila da svima koji žele da dodatno napreduju u karijeri ili da se pripreme za potragu za novim poslom potpuno besplatno pokloni neke od najtraženijih online kurseva koji se izučavaju na ovoj internacionalnoj ustanovi za usavršavanje IT stručnjaka.

Online učenje od kuće – odličan način da steknete nove veštine

Već dugo se na ITAcademy sa velikim uspehom koristi prvi i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Srbiji, delo kompanije LINKgroup.

ITAcademy Distance Learning platforma kreirana je po standardima vodećih svetskih univerziteta, zbog čega znanje koje polaznici dobijaju na ovaj način ne zaostaje za onim koje stiču tradicionalnim putem u učionicama. U nekim aspektima ga i premašuje. Distance Learning platforma dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, i omogućava vam da kompletno školovanje završite gde god da se nalazite, preko svog laptopa i računara, ali i putem pametnih telefona i tablet uređaja zahvaljujući ITAcademy iOS i Android aplikaciji.

Sada imate priliku da i vi isprobate kako izgleda usavršavanje preko ove platforme, i to potpuno besplatno! Predavači sa ITAcademy izdvojili su najtraženije kurseve pomoću kojih ćete u narednim nedeljama steći korisna znanja iz najtraženijih IT i poslovnih oblasti.

ITAcademy svake nedelje poklanja nove besplatne online kurseve

Kako biste stekli veštine neophodne za napredovanje u karijeri ili pronalazak novog posla, ITAcademy će svake nedelje svima koji se prijave dodeljivati nove besplatne online kurseve.

Tako ćete moći da pohađate kurseve koji spadaju u najtraženije IT ili poslovne oblasti: od kurseva programiranja, preko kurseva iz oblasti dizajna i CAD-a, do kurseva stranih jezika i IT biznis veština.

Kursevi su prilagođeni početnicima i nije neophodno predznanje za njihovo praćenje, traju 30 dana i možete ih pohađati odmah po prijavi. Pravo da se prijave imaju svi zainteresovani.

Prilika da besplatno osvojite kompletno online školovanje na ITAcademy

Pored besplatnih online kurseva, ITAcademy će svakog 25. u mesecu nekom od prijavljenih besplatno pokloniti i jedno kompletno online jednogodišnje školovanje.

Šansu da dobiju školovanje, steknu kvalitetno obrazovanje i postanu deo IT sveta imaju svi koji se prijave za neki od besplatnih kurseva.

Školovanjem na ITAcademy za samo 12 meseci možete da usvojite potrebna znanja koja će vas uvesti u neku od 6 najtraženijih IT oblasti: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D design & CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

Pored stručnih znanja, u toku školovanja na ITAcademy dobijate i punu podršku u izgradnji karijere, kao i mogućnost da svoje znanje primenite u praksi. A siguran dokaz vaše stručnosti i veliku prednost prilikom zapošljavanja predstavljaće sertifikati priznati širom sveta, kao što su Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe i drugi, koje možete da steknete besplatno nakon uspešnog školovanja.

Uz praktična IT znanja, zvanični sertifikat i praktično iskustvo koje ćete steći za samo godinu dana školovanja, imaćete odlične šanse da započnete uspešnu karijeru u IT industriji.

U toku je prijava za besplatan WordPress kurs. Prijavite se i krenite sa učenjem već danas

Ove nedelje ITAcademy poklanja besplatan WordPress kurs, na kome ćete naučiti na koji način se izrađuju sajtovi, odnosno kako se koriste brojni alati za njihovo uređivanje i kako da samostalno napravite sajt – za sebe i za druge.

Sa učenjem možete početi već danas! Potrebno je samo da popunite prijavu na ovoj stranici. A da ne biste propustili neki od kurseva koje će vam ITAcademy poklanjati u narednom periodu, ne zaboravite da posetite ovu stranicu i sledeće nedelje.

