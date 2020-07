KAKO DO DELOTVORNOG WEB DIZAJNA? Evo kako da kreirate web stranicu koju će korisnici obožavati

Kakvim god poslom da se bavite, loš izgled vašeg sajta odbija potencijalne klijente i saradnike.

Savremena saznanja pokazuju da podjednako dobre odluke možete da donesete i nakon temeljne analize i nakon samo jednog pogleda. To se posebno odnosi na web sajtove: istraživanja govore da se odluka o ostajanju na određenom sajtu donosi za 50 milisekundi (u 20. delu sekunde).

Odlični web sajtovi, oni koji u obzir uzimaju celokupno iskustvo korisnika (UX), ne samo da će učiniti da se na toj adresi zadržite, već i da joj se iznova vraćate. A od lošeg utiska vas ništa neće oporaviti. Na šta posebno morate da obratite pažnju kada kreirate web stranicu?

1. Svrha

Šta je najvažnija poruka koju dizajnom želite da prenesete? To je više od trenutne ponude ili promocije. Recimo da je to svrha vašeg poslovanja. Dokle god ne umete da odgovorite na to pitanje, sačekajte sa dizajnom.

Već na prvi pogled moralo bi da bude jasno kojoj industriji pripadate. Moda, sport i građevina koriste potpuno drugačije vizuelne sisteme i rešenja.

Uvek se setite Gugla: bez obzira na to koliko je čitav njegov sistem porastao, i dalje je prva asocijacija na Gugl – prazan prostor koji će vam dati odgovor na svako pitanje.

Dobar dizajn će za korisnike funkcionisati kao levak: korisnike će jasno usmeravati ka željenoj akciji, bilo da je to kupovina, pretplata ili deljenje određene informacije s drugima. Ako dizajn nije tako osmišljen, vaši posetioci neće znati šta je svrha njihovog dolaska na određenu internet adresu.

2. Prilagođavanje

Onlajn postojanje ima određena pravila, koja morate da naučite i poštujete. Najvažnije je da pišete onako kako internet „čita”. Svaka informacija koju postavite mora da bude prilagođena današnjem korisniku, a on zapravo ne čita – već skenira. Poznavaoci kažu da se danas tekst pregleda prateći konturu u obliku slova F: ceo naslov, deo podnaslova i početak svakog pasusa. Upravo tu bi trebalo da se nalaze ključne informacije.

Izbegavajte duge pasuse, razbijte tekst u što više sekvenci, podebljajte masnim slovima ono što je ključno. Gde god je moguće koristite liste i takozvane bulite: što manje reči u redu, veće su šanse da će korisnik sve pročitati.

3. Vizuelni sadržaj

Šta god da napišete, ako su ilustracije ili fotografije loše – celokupan utisak je loš. To je u direktnoj vezi sa pominjanim prvim utiskom. Prvo što svi primete jesu slike, zato tome treba da posvetite dodatnu pažnju.

Osnove su psihološke. Ljudi su vizuelna bića i čulo vida je dominantnije u odnosu na sva ostala. Istraživanja pokazuju da 50% moždanog korteksa služi upravo za obradu vizuelnih informacija. Zato nikako ne smete da zanemarite ono što je osnova ljudske prirode: šta god napravili, mora da bude lepo.

Pri tome, u slike će svi prvo pogledati i slike će mnogo pre zapamtiti. Međutim, važno je i celokupno vizuelno rešenje: odabrani fontovi, njihovi odnosi, način na koji je stranica organizovana, hijerarhija predstavljenih informacija…

4. Brzina

Strpljenje je nestalo: ne samo da korisnici nemaju vremena za čitanje, oni smatraju da više nemaju vremena ni za šta. Ako je potrebno više od 3 sekunde da se vaš sajt učita, 40% korisnika će odustati od posete.

Pdjednako važno je i to da ako je vaš sajt spor, ni pretraživači ga neće postavljati u vrh pretrage, bez obzira na to koliko ste sadržaj prilagodili pravilima optimizacije sajta (SEO). Zato treba da obratite pažnju na sve elemente sadržaja i učinite sve u svojoj moći da poboljšate brzinu.

5. Verzija za mobilne uređaje

Koliko ste se puta zadržali na sajtu koji nije optimizovan za mobilni telefon? Većina korisnika nijednom. U poslednjih 5 godina više od 50% poseta internet sajtovima je upravo preko mobilnih telefona. Zato je ključno da svoj sadržaj učinite dostupnim preko svih uređaja.

Ako vam web dizajn zadaje glavobolju, nema razloga za paniku. Jedan način da to rešite jeste da angažujete stručnjaka i ne štedite novac da biste dobili najbolji mogući sadržaj. Drugi je da se sami posvetite školovanju i naučite sve što treba da znate o web dizajnu.

Odakle da počnete? IT akademija je pravo mesto za sticanje svih potrebnih informacija o najsavremenijim tendencijama u web dizajnu, i teorijskih i praktičnih. Iskusni stručnjaci će vam svoja znanja preneti bilo kroz tradicionalnu nastavu ili kroz učenje na daljinu.

Ne dopustite da šanse za uspeh propustite jer niste na vreme prihvatili trend koji vodi do vrha. Upišite obuku za web dizajn i kreirajte mesto na koje se korisnici iznova vraćaju.

