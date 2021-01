VEROVATNO NISTE ZNALI: Evo zašto je važno da vaše dete uči programiranje već od osnovne škole

Istraživanja u svetu su pokazala da su učenici koji su imali programiranje u osnovnoj školi beležili bolje uspehe iz predmeta kakvi su matematika i jezik i književnost, ali i unapredili veštine komunikacije i rešavanja problema, ojačali koncentraciju i izoštrili fokus.

Stoga stručnjaci ističu da rano upoznavanje sa osnovama iz IT-ja ima za decu daleko veći značaj od pukog učenja programiranja. Zahvaljujući principima na kojima počiva, kao što su problem solving, logičko razmišljanje, kreativni pristup i upornost, programiranje ne predstavlja samo dobro plaćeno zanimanje i vrednu veštinu već i donosi brojne pozitivne efekte kada je u pitanju celokupan dečji razvoj. Posebno je dobro za kreativce jer im proširuje perspektivu i uči ih kako da svoje originalne ideje realizuju u praksi.

Upravo zato je Stiv Džobs, veliki vizionar našeg vremena i čovek koji je na najbolji način spojio kreativnost i IT, rekao: „Svi treba da nauče da programiraju.”

Da bi bilo kompletno, obrazovanje mora da uključuje programiranje

IT i programiranje predstavljaju nezaobilazan segment kvalitetnog modernog obrazovanja. Pre svega: da bi se u 21. veku deca smatrala funkcionalno pismenom, moraju, pored čitanja i pisanja, da savladaju i digitalne veštine.

Osim toga, poznavanje osnova informacionih tehnologija doprinosi još jednoj podjednako važnoj stvari: dečjoj bezbednosti. Rani dodir sa tehnologijom uči decu kako da se odgovorno ponašaju na internetu i prilikom susreta sa novim futurističkim gedžetima.

Stoga nije ni čudo što čak 90% roditelja u svetu želi da njihovo dete uči programiranje još od osnovne škole.

Jednostavno, nastava programiranja je dobar način da se učenici koji su zainteresovani za tu oblast pripreme za dobro plaćena zanimanja budućnosti, ali i da ostala deca čija interesovanja i afiniteti nisu u vezi sa IT-jem steknu dragocene veštine i znanja koji će im pružiti neophodnu širinu i pozitivno uticati na njihov sveukupni akademski i profesionalni razvoj.

Zbog toga je važno da vaše dete pohađa osnovnu školu u kojoj se IT uči od najranijih razreda.

Kako programiranje u osnovnoj školi poboljšava akademski uspeh?

Stručnjaci za edukaciju utvrdili su da su osnovni principi na kojima se programiranje zasniva, poput problem solvinga, fokusa, koncentracije i istrajnosti, veoma važni za sveobuhvatan razvoj deteta i njegov ukupni uspeh u školi. Štaviše, principi koji se usvoje kroz nastavu programiranja su transverzalni, što znači da ih učenik lako primenjuje na druge oblasti, odnosno pri učenju drugih predmeta. Stoga ne iznenađuje činjenica da učenici koji su se susreli sa programiranjem u ranom uzrastu lakše usvajaju gradivo iz drugih predmeta kao što su:

Matematika – programiranje pomaže deci da razumeju komplikovane matematičke koncepte i njihovu primenu u praksi, što dovodi do toga da mnogi zavole ovaj predmet.

– programiranje pomaže deci da razumeju komplikovane matematičke koncepte i njihovu primenu u praksi, što dovodi do toga da mnogi zavole ovaj predmet. Jezik i književnost – kodiranje predstavlja svojevrsni jezik, zbog čega mnoge aplikacije za njegovo učenje u ranom uzrastu počivaju na pričicama koje učenik samostalno kreira. Na taj način, pored programiranja, osnovci stiču veštine iz storitelinga, pismenog i usmenog izražavanja.

– kodiranje predstavlja svojevrsni jezik, zbog čega mnoge aplikacije za njegovo učenje u ranom uzrastu počivaju na pričicama koje učenik samostalno kreira. Na taj način, pored programiranja, osnovci stiču veštine iz storitelinga, pismenog i usmenog izražavanja. Likovno i umetnost – za umetnost je najvažnija kreativnost, a ona se u velikoj meri trenira kroz programiranje, jer ono podstiče decu da samostalno i uporno iznalaze kreativna rešenja za različite probleme, a kada se udruži sa veb-dizajnom, pretvara ih u prave umetnike koji stvaraju sopstvene vizuelne kreacije.

– za umetnost je najvažnija kreativnost, a ona se u velikoj meri trenira kroz programiranje, jer ono podstiče decu da samostalno i uporno iznalaze kreativna rešenja za različite probleme, a kada se udruži sa veb-dizajnom, pretvara ih u prave umetnike koji stvaraju sopstvene vizuelne kreacije. Transverzalne veštine – stručnjaci su utvrdili da kodiranje kod dece razvija tzv. prenosive veštine, u koje spadaju fokus, timski rad, komunikacija i sposobnost rešavanja problema, a upravo su poslodavci te veštine izdvojili kao najvažnije za dobijanje dobro plaćenih poslova u budućnosti. Stoga savremeno obrazovanje veliku pažnju posvećuje izgradnji ovih veština kod dece, a jedan od načina za to je i kroz nastavu kodiranja.

Stručnjaci su saglasni: bez obzira na to da li dete želi da se bavi programiranjem kada poraste ili ima afiniteta za sasvim druge oblasti, nastava iz IT-ja u osnovnoj školi pomoći će mu da bude uspešnije šta god da izabere.

Jedina osnovna škola u Srbiji u kojoj je programiranje dostupno od prvog razreda

Prema važećem planu i programu, programiranje se u osnovnim školama u Srbiji uči tek od petog razreda. Takođe, prema Strategiji razvoja do 2030. godine, predviđeno je da osnovci započnu sa učenjem programiranja od trećeg razreda.

Međutim, u jednoj osnovnoj školi u Srbiji programiranje su uči već od prvog razreda.

Savremena osnovna škola poznata je kao institucija koja ne samo da prati već i postavlja svetske trendove u obrazovanju. Ova škola usmerena je na sveobuhvatan razvoj ličnosti deteta i u njoj se neguju kreativne, logičke i ostale veštine važne za uspešan akademski i profesionalni život.

Upravo zato je Savremena omogućila svojim učenicima da od prvog razreda potpuno besplatno pohađaju svetski IT program za osnovce u jedinstvenoj IT školi u Srbiji i regionu – ITAcademy JUNIOR. Časovi se održavaju u dobro poznatim prostorijama Savremene posle redovne nastave.

ITAcademy JUNIOR je IT program za osnovce koji su osmislili vrhunski IT stručnjaci i eksperti za obrazovanje i koji deci na zabavan način omogućava usvajanje najperspektivnijih IT veština, poput programiranja, veb-dizajniranja, kreiranja animacija i video-igara, upravljanja robotima.

Ovaj program nije namenjen samo učenicima koji bi želeli da postanu programeri kad porastu već i kreativcima, društvenjacima i prirodnjacima jer podstiče razvoj inteligencije, radoznalost, logičko i kritičko mišljenje i otključava skrivene potencijale svakog deteta. Na ITAcademy JUNIOR osnovci ne uče samo kako da programiraju već i kako da tu veštinu primene u bilo kojoj oblasti koja ih zanima.

Zahvaljujući učenju kroz zabavu na ITAcademy JUNIOR, osnovci prave prve korake u programiranju, ali i razvijaju brojne važne veštine i znanja 21. veka, zbog čega kasnije mogu lako da izaberu čime žele da se bave.

Osnovci dobijaju vredna znanja i priznate međunarodne sertifikate

Nastava na ITAcademy JUNIOR je podeljena na tri nivoa prema uzrastu: od 7 do 9 godina (osnovni i napredni), od 9 do 12 (osnovni i napredni) i od 12 do 14 (osnovni i napredni).

Osnovci će kroz učenje i igru savladati osnove blok, Swift, Python i Linux programiranja, upoznaće se sa 2D i 3D animacijom, robotikom i inženjeringom, sticaće znanja iz STEM oblasti i sve to pomoću aplikacija za programiranje, LEGO STEM setova i edukativnih video-igara.

Po završetku svakog programa, učenici stiču vredne ITAcademy JUNIOR sertifikate, a pošto su znanja koja se dobijaju u okviru ITAcademy JUNIOR u skladu sa svetskim IT kurikulumima, vaš osnovac stiče pravo i da polaže za međunarodno priznate Cambridge sertifikate: Initial Steps, Next Steps, On Track, i tako se priprema za nastavak obrazovanja u svetskim školama.

Na ITAacademy JUNIOR Savremeni osnovci će naučiti da kodiraju, dizajniraju, upravljaju robotima, pričaju priče, igraju se sa bojama, kreiraju svoje prve video-animacije. Ukratko: to je mesto na kome svaki učenik dobija sve što mu je potrebno da postane radoznali kreativac 21. veka.

Savremena osnovna škola – mesto na kome stasavaju svestrani mladi ljudi

Glavni cilj obrazovnog procesa u Savremenoj jeste pružanje detetu temeljnih, ali i aktuelnih znanja i veština kako bi izraslo u osobu koja će na osnovu sopstvenih afiniteta biti u stanju da sama izabere svoj akademski i profesionalni put u životu.

Otuda pored razvoja višestruke inteligencije, naprednog načina predavanja jezika, prirodnih, društvenih i umetničkih predmeta, savremeni osnovci usvajaju i IT znanja koja im omogućavaju da steknu važnu veštinu 21. veka, ali i da dodatno razviju svoje talente, kreativnost, logičko mišljenje, upornost, fokus i koncentraciju.

Savremena osnovna škola je mesto na kome učenik dobija sve što mu je potrebno da bi postao obrazovan i uspešan pojedinac 21. veka.

Omogućite svom detetu najsavremenije osnovno obrazovanje u regionu.

