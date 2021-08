TRŽIŠTE IT POSLOVA U 2021: Ovih 7 pozicija će biti najpopularnije

Gledanje u budućnost je podjednako važno za one na početku karijere koliko i za iskusne profesionalce. Pandemija je dovela do porasta tražnje za poslovima u sektoru zdravstva, ali velika popularnost IT poslova nije smanjena.

Ukoliko planirate da se prekvalifikujete, dopunite veštine ili tek da izaberete obrazovanje koje će vam garantovati posao, portal Smallbizuhub napravio je listu IT poslova koji će biti na ceni u 2022. U nastavku saznajte koji su to poslovi i koje su vrste znanja za njihovo obavljanje potrebne.

Poslovni analitičar

Za ovaj posao trebaće vam ekspertiza u domenu analitike i poznavanje baza podataka. Tražene kvalifikacije za pozicije iz ovog korpusa su iz oblasti kompjuterskih i organizacionih nauka ili inženjerstva.

Ekspert za cloud tehnologije

Poslovi u ovom segmentu podrazumevanju nadgledanje razvoja kompanijske cloud strategije. Da dobijete ovaj posao trebaće vam spoj raznih znanja – poznavanje raznih operativnih sistema, uz programiranje, administraciju mreža i bezbednost sistema. Naravno, neophodne su i komunikacione veštine.

Razvoj veštačke inteligencije

Očekivano, veštačka inteligencija (AI) je od 2021. godine visoko pozicionirana na listi unosnih karijera. Kvalifikacije za rad u ovom svetu obuhvataju diplome iz kompjuterskih nauka, specijalizacije u domenu veštačke inteligencije ili nauke o podacima. Znanje o mašinskom učenju, programiranje aplikacija, strategijsko mišljenje, razvijene komunikacione veštine i dobro upravljanje vremenom jesu ono po čemu se izdvajaju najbolji kandidati.

Web, sofverski stručnjaci i developeri za mobilne uređaje

Stručnjaci u ovoj oblasti dizajniraju, razvijaju, testiraju i implementiraju razne softverske sisteme. Između ostalog, u širok dijapazon veština za ove poslove spadaju razvoj web sajtova, kao i desktop i mobilnih aplikacija. Ključni programski jezici koje morate znati su C#. C++, Java, HTML, SQL, kao i rad u Microsoft okruženju. Sposobnost da se klijent razume i njegova vizija artikuliše u rešenje jesu ključni, pa su komunikacione i analitičke veštine preduslov za uspeh na ovoj poziciji.

Cloud i mrežni administratori

Administratori se bave i softverom i hardverom. Oni su odgovorni za instalaciju i bezbednost mrežnih servisa i kompanijskih cloud sistema. Njihova je obaveza da preduprede, ustanove i otklone kvarove i opasnosti i na taj način omoguće nesmetano funkcionisanje poslovnih procesa. Zato su njihove sposobnosti miks analitičko-dijagnostičkih veština, profesionalnih sertifikata i dobrih komunikacionih veština.

Eksperti za podatke

Kako se količine podataka koje kompanije sakupljaju i kojima kompanije operišu povećava, tako raste i potreba za kadrom obučenim za njihovu interpretaciju i upravljanje tim podacima. Analitičari i inženjeri ispituju, sortiraju i analiziraju velike količine podataka koje biznis generiše. U pitanju je poslovna niša za kojom će potreba u budućnosti rasti velikom brzinom.

Razumevanje bezbednosnih procedura i zaštite privatnosti, poznavanje tehnika sakupljanja i procesiranja podataka, sposobnost da se oni analiziraju tako da se dođe do zaključaka koji unapređuju poslovanje i rad u timovima – sve su to veštine kojima bi trebalo da vlada ekspert za podatke.

Stručnjak za bezbednost

Tražnja za ovim profilom je velika u kontekstu sistemske, cloud i mrežne bezbednosti, kao i u oblasti sigurnosti podataka. Stručnjaci zaduženi za bezbednost u IT-ju čine sisteme sigurnim i zaštićenim od spoljašnjih pretnji. Oni implementiraju sigurnosne protokole i nadgledaju da li ih se korisnici pridržavaju. Njihova ekspertiza je kombinacija poznavanja IT bezbednosti i prava i propisa.

Obrazovanje za svaku od ovih karijera garantuje posao i posle 2022, jer su u pitanju pozicije koje su u uskoj vezi sa rastom IT industrije. Ukoliko želite da se obučite za neku od njih, sertifikovani obrazovni program zasnovan na rešavanju realnih problema u simuliranom poslovnom okruženju jeste pravi način da za 12 meseci postanete traženi znalac.

