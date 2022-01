NE VERUJTE TRENDOVIMA: Ovih 5 predviđanja za digitalni marketing se nisu ostvarila

Iz godine u godinu, ali i iz meseca u mesec možemo pratiti različita predviđanja koja se odnose na privredu, ali i na pojedinačne grane u kojima poslujete. Neka od tih predviđanja, koja su zasnovana na činjenicama i konkretnim tendencijama, nekada se i ostvare, ali postoje i ona koja obiđu internet, svi se pripreme za njih, ali se jednostavno ne realizuju.

Ako tek počinjete da radite u marketingu, otkrijte šta je sve bilo očekivano prethodne godine a nije se ostvarilo.

TikTok će izgubiti moć

Tokom 2021. godine došlo je do porasta različitih izazova na mreži TikTok. Pomalo destruktivan i često opasan karakter ove platforme doveo je do previđanja da će se, pre ili kasnije, TikTok definitivno ugasiti. To predviđanje je potkrepljivala činjenica da je u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuto nekoliko inicijativa da se TikTok ugasi, a da je u Indiji ova mreža čak bila zabranjena.

Međutim, i pored svih tih nepovoljnih situacija, TikTok je na kraju prethodne godine dosegao vrhunac moći, sa čak milijardu aktivnih korisnika. Predviđanja se, po svoj prilici, neće ostvariti, jer mreža nastavlja da raste iz dana u dan.

Ljudi će odustati od Fejsbuka

Poznato je da generacija Z voli kratke, animirane sadržaje, zbog čega se njeni predstavnici sve više okreću mrežama kao što je TikTok, ili formatima poput Instagram Reelsa. Zbog toga oni ne participiraju previše na Fejsbuku i ne ulaze u diskusije na ovom kanalu. Stoga je prirodno pomisliti da se era originalne mreže Marka Zakerberga bliži kraju.

Međutim, prethodna generacija, milenijalci, i dalje predstavlja najdominantniju ciljnu grupu koja vlada Fejsbukom. Milijardu i po aktivnih korisnika nikako ne potvrđuje spekulaciju koja sugeriše kako je došlo vreme da otpišemo najveću platformu za oglašavanje. Posebno ne sada, kada se pokrenula priča o Metaversu.

TikTok je adresa za influensere

Oglašivači su prepoznali moć mreže TikTok i njenu popularnost. Zaključak je bio da će se upravo na ovoj platformi naći influenseri sa kojima se može sarađivati. Međutim, kuriozitet je da se među uticajnim kreatorima sadržaja nalazi veliki broj pripadnika generacije Z, koji nisu ljubitelji marketinga i promocija. Oni često izbegavaju saradnju sa brendovima.

S druge strane, ciljna grupa koju TikTok okuplja veoma je specifična. Korisnici ove mreže ne prate autore koji promovišu proizvode i PR pakete koji su za to plaćeni. Da će TikTok postati lak plen za kompanijske promocije preko influensera, po svojoj prilici, još je jedno predviđanje koje se nije ispunilo.

Audio-platforme će beležiti dobar povratak investicija

Za brend menadžere i generalno za marketinški menadžment svake kompanije, jedan od važnijih metričkih pokazatelja jeste takozvani ROI, odnosno povratak uložene investicije. Ukoliko od neke inicijative ne mogu da se vrate sredstva koja su u nju uložena, onda se postavlja pitanje da li je u pitanju pravo mesto za ulaganje i postoje li za to delotvorniji kanali.

Audio-platforme kao što je Clubhouse postale su izuzetno popularne među oglašivačima i bilo je očekivano da će zabeležiti dobar povraćaj investicija. Međutim, ispostavilo se da su audio-platforme, kada se govori o kanalima oglašavanja koji mogu da proizvedu profit, zapravo na dnu liste.

Online događaji će izgubiti popularnost

Pogrešno predviđanje da će se nakon pandemije svi vratiti u kancelarije uticalo je na pretpostavku da će online događaji izgubiti popularnost onog trenutka kada se svi vrate u kancelarije. Budući da je hibridni način poslovanja postao standard u većini kompanija, ne čudi činjenica da se čak 64% oglašivača izjasnilo da će i ove godine investirati u online dešavanja.

Naučite kako da prepoznate trendove

Iako su sva ova predviđanja bila utemeljena na podacima, nekada vam je potreban osećaj kako biste došli do jasnije slike. Kako biste postali dovoljno osetljivi na nove prilike, potrebno vam je znanje i još važnije, razumevanje prilika. Ne gubite vreme na kratkim kursevima od po samo nekoliko meseci. Važno je da zađete u detalje i da uložite trud u istraživanje svih platformi, alata i mogućnosti koje vam nudi digitalno tržište. Zato posvetite bar godinu dana učenju i istraživanju.

