KAKO I ZAŠTO LJUDI KUPUJU: 6 potrošačkih navika koje utiču na marketinški pristup

Potrošačke navike se menjaju zajedno sa promenama dominantih kanala komunikacije, ali i oblika prodajnih procesa. Sa uvođenjem online kupovine i načina poručivanja, plaćanja i preuzimanja, došlo je do velikih promena u načinima na koje ljudi donose odluke o proizvodima koje žele i koji su im potrebni.

Ako želite da prilagodite svoje prodajne procese ovim promenama, važno je da pre svega razumete koji su dominantni oblici kupovine i koje navike potrošači imaju danas, a ranije nisu bile izražene.

Počnite od sledećih nekoliko statističkih podataka, koji će vam sigurno pomoći da se približite novim idejama.

Influenseri su uticajniji od prijatelja?

Influenserski marketing, odnosno promocija proizvoda putem kanala komunikacije koje poseduju osobe sa velikim brojem pratilaca na društvenim mrežama, postao je izuzetno popularan prethodnih nekoliko godina. Zato ne iznenađuje činjenica da 30% ispitanika u istraživanju tržišta o faktorima koji utiču na kupovinu tvrdi da na njihove odluke direktan uticaj imaju upravo influenseri, što je 3% više ispitanika no što je onih koji pre veruju preporukama porodice ili prijatelja.

Mlađi ipak vole prodavnice

Generacija Z, odnosno mladi rođeni od 1996. godine do danas, poznati su kao veliki uživaoci društenih mreža i to ne samo kao korisnici, već i kao kreatori. Zato je logično da na njihove odluke utiču upravo dešavanja na mrežama. Međutim, zanimljiva je izjava većine da, iako odluke donose na osnovu onoga što pročitaju na mrežama, oni ipak vole da odu do prodavnice i svojim očima vide proizvod koji će kupiti.

Milenijalci koriste i Google

Milenijalci su nešto starija ciljna grupa od generacije Z. Njima pripadaju rođeni od 1981. godine pa sve do onih koji su 1996. godište. Izuzetno tehnološki pismeni, oni se oslanjaju na društvene mreže prilikom donošenja odluka o kupovini. Međutim, za razliku od mlađih, kako bi došli do preporuka i ocena, oni ipak više vole da koriste Google, odnosno pretraživače sajtova i foruma. Zato je, kako biste doprli do njih, važna kvalitetna SEO strategija.

Razlike između starijih i mlađih

U zavisnosti od toga da li vaša ciljna grupa pripada mlađima ili starijima od 26 godina, moraćete da prilagodite i svoj pristup. Milenijalci i stariji od njih i dalje veruju sponzorisanim oglasima koji se pojavljuju na Instagramu ili Fejsbuku i na taj način dolaze do potrebnih informacija. Sa druge strane, generacija Z je okrenuta video-formama, bilo kroz TikTok ili kroz Instagram Reels, i opredeliće se za proizvod onog brenda koji prati te trendove.

Mobilni uređaji vode

Nije novost da najveći procenat saobraćaja na sajtovima dolazi upravo sa mobilnih uređaja. Zato ne bi trebalo da iznenadi ni podatak da se i kupovina obavlja na taj način, pa je to važna informacija prilikom kreiranja iskustva za kupce. Bilo da imate prodaju koja se odvija kroz aplikaciju ili kroz web sajt, ceo proces mora biti tako prilagođen da odgovara svim korisnicima koji u potrazi za informacijama koriste mobilne uređaje.

Šta sve utiče na odluku?

Prirodno, kao što je i očekivano, cena u najvećem procentu utiče na to da li će potrošač kupiti određeni proizvod ili će od kupovine odustati. Na drugom mestu je kvalitet proizvoda. Međutim, ono što može biti zanimljivo jeste činjenica da generacija Z vodi računa i o tome da li procenat od profita kompanija ulaže u dobrotvorne svrhe. S druge strane, milenijalci će uvek pročitati i online preporuke i uvrstiti to u najvažnije faktore prilikom donošenja odluke.

Naučite kako da koristite podatke

Svaka od ovih informacija može se iskoristiti za bolje optimizovanje online kampanje, sticanje više reakcija i za ostvarivanje više prodaja. Međutim, ako ne znate odakle da počnete, ni kako da podatke integrišete u strategiju, onda bi trebalo da se vratite osnovama. Ne gubite vreme na kratkim kursevima koji vam ne mogu doneti vrednost. Ako zaista želite rezultate, onda je neophodno da uložite bar godinu dana u svoje usavršavanje, kako biste uspešno došli do njih i da biste ovladali svim veštinama koje će vam biti potrebne.

Upišite obuku za internet marketing i napravite korak ka karijeri koju ste oduvek želeli.

