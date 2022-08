ZARADA PUTEM INTERNETA: Ovo je 10 najtraženijih IT zanimanja za frilensere u 2022. godini

I u nesigurnim vremenima jedno je ipak sigurno: potražnja za IT stručnjacima nastavlja da raste. A da bi pronašle kvalitetne zaposlene, kompanije se sve više okreću frilenserima – ljudima koji rade preko interneta, pri čemu sami biraju za koga i koliko će raditi. Otuda su svi oni koje ne privlači klasičan kancelarijski „od 9 do 5” posao u posebno dobroj poziciji: interesovanje za njihove usluge nikada nije bilo veće nego sada.

Jedna od najvećih platformi za frilensere – Upwork – objavila je listu 10 najtraženijih IT zanimanja u 2022. godini. Za sve one koji žele da zakorače u profitabilnu IT oblast, ali nisu sigurni koja znanja su najtraženija i najisplativija, ova lista predstavlja idealan vodič.

1)Web dizajn

Za lepotu i eleganciju će uvek biti mesta, kako u fizičkom tako i u digitalnom svetu, a za nju su upravo zaduženi web dizajneri. Da lepote nikad nije previše, svedoči i činjenica da je potražnja za stručnjacima iz dizajna na Upwork platformi porasla za 31% u odnosu na prethodnu godinu. Stoga je web dizajn idealno zanimanje za kreativce koji žele platu programera.

Kreiranje upečatljivih, elegantnih i funkcionalnih sajtova glavni je posao dizajnera, zbog čega on tesno sarađuje sa web programerom. Igranje bojama i oblicima isplativa je veština u digitalnom svetu među frilenserima i u 2022. godini, a za njeno usvajanje kandidati su svi koji u sebi nose i mrvicu kreativnosti i želju za dobrom zaradom.

2)WordPress

Od svog nastanka pa sve do danas WordPress je najpopularniji sistem za upravljanje online sadržajem. Jednostavno, ova platforma nalazi se u pozadini mnogih blogova i sajtova. Upravo to je jedan od razloga zbog čega je porasla potražnja za stručnjacima sa znanjem iz ove oblasti na Upworku. Kako se uvećava broj sajtova na internetu, tako raste i potreba za WordPress frilenserima.

3)Web programiranje

Danas gotovo da i ne postoji uspešan biznis koji nema barem sopstveni sajt. Otuda ne čudi podatak da je web programiranje veština koja na Upworku beleži najveći rast u odnosu na prethodnu godinu od čak 43%.

Web programeri su zaduženi kako za izgled, tako i za funkcionalnost sajtova, što znači da moraju da znaju da rade sa HTML-om, CSS-om i JavaScriptom. Ovo su zapravo jezici koje početnici u IT-ju najčešće prve savladaju, zbog čega je web programiranje idealno za ljude koji bi da se prekvalifikuju za IT, a cilj im je da budu konkurentni za visoko plaćene poslove.

4)JavaScript

U pitanju je jedna od najpopularnijih tehnologija današnjice: milioni video-igara, aplikacija i sajtova funkcionišu zahvaljujući JavaScriptu. Kako nastaju nove igre, sajtovi i aplikacije, tako je sve veća potražnja i za JavaScript programerima. Zato su u 2022. među najtraženijim frilenserima na Upworku.

5)CSS

Ovaj jezik služi za definisanje elemenata web stranice, pa je, otuda, u kombinacji sa HTML-om zadužen za izgled i funkcionalnost sajtova. Jedan je od onih jezika koje svaki web dizajner ili web programer nauči među prvima: zato što je lak i neophodan. A o njegovoj neophodnosti svedoči i povećana potražnja za frilenserima sa njegovim poznavanjem na Upworku.

foto: Promo

6)HTML

Reč je o opisnom jeziku koji služi za jednostavno opisivanje i definisanje elemenata stranice. Otuda je u pitanju jezik koji bi svaki IT stručnjak za web morao da poznaje zbog svoje jednostavnosti i nezamenjivosti. Ova veština je uvek na ceni, a u 2022. godini u frilens vodama potražnja za njom raste.

7)PHP programiranje

I pre nego što je ova lista objavljena znalo se da je PHP u samom vrhu najpopularnijih i najtraženijih programskih jezika za web. Razlog za to leži u činjenici da gotovo 8 od 10 sajtova koje posetite na internetu funkcioniše zahvaljujući ovoj tehnologiji.

Za one koji žele da kreiraju sajtove kao što su Facebook, Wikipedia, AliExpress, WordPress i brojni drugi i da budu dobri kandidati za tako uspešne kompanije PHP predstavlja siguran izbor. To potvrđuje i činjenica da su u 2022. poslodavci na Upworku u velikoj meri tražili baš programere sa znanjem ovog jezika.

PHP odlikuje to što se zaista lako uči, a na internetu postoji veliki broj tzv. open-source projekata, gde početnici mogu da rade na razvoju velikog broja sajtova uz podršku iskusnih PHP programera. To je najbolji put za sticanje znanja, iskustva i dobrih poslovnih prilika.

8)Shopify

Platforma za online kupovinu prvi je izbor nekih od najvećih svetskih kompanija, kao i svih onih koji žele da izgrade sopstvenu e-prodavnicu za prodaju svojih proizvoda. A kako online kupovina postaje sve više prvi izbor kupaca širom sveta, tako i potražnja za stručnjacima koji umeju da vode biznis putem ove platforme sve više raste, što potvrđuje i Upwork lista.

9)API

API (Application Programming Interface ili interfejs za programiranje aplikacija) – definiše gotove biblioteke ili strukture podataka i potprogramske pozive koji se mogu koristiti prilikom izrade aplikacija. Postoje dve osnovne podele API-ja. On može biti jezički zavisan, tj. primenljiv samo za dati programski jezik, ili jezički nezavisan, tj. pisan tako da može biti pozvan iz različitih jezika.

Zbog toga što olakšava rad programerima jer na relativno jednostavan način mogu da prošire svoje aplikacije novim funkcionalnostima, sve je veća potreba za njegovom upotrebom. Otuda poslodavci sve više traže frilensere specijalizovane upravo za rad sa njima.

10)Grafički dizajn

Grafički dizajneri kao da koriste najbolje od oba sveta, digitalnog i fizičkog. Oni su zaduženi za osmišljavanje štampanog materijala poput naslovnica časopisa, ambalaža, logoa, ali i preloma knjiga. Osim toga, uz kombinaciju grafičkog dizajna i tehnologije, oni kreiraju banere, animacije, interaktivne stranice i druge vizuelne forme u digitalnom svetu. Otuda su uvek na ceni, a u 2022. godini na Upworku grafički dizajn spada među zanimanja sa najvećim rastom.

Svi oni koji žele da svoj umetnički talenat pretvore u dobro plaćeno zanimanje i postanu majstori primenjene umetnosti trebalo bi da razmisle o grafičkom dizajnu: kompanije uvek traže stručnjake sposobne da kreiraju neponovljiv vizuelni identitet.

Online školovanje – najfleksibilniji način usvajanja znanja za frilensera

Ukoliko planirate da započnete karijeru u IT-ju kao frilenser, usvajanje veština za obavljanje bilo kojeg od ovih zanimanja predstavlja dobar izbor.

Ono što treba da znate je da, kao što možete raditi online, isto tako možete i usvajati znanja i veštine neophodne da postanete uspešan frilenser. Na primer, putem najsavremenije platforme za učenje na daljinu (Distance Learning Platform) na ITAcademy možete sticati znanja odakle god želite i u vreme koje vama najviše odgovara.

Tako je svega 12 meseci online školovanja, tokom kojih ćete znanja usvajati od proverenih stručnjaka, biti uključeni u rad na realnim projektima i imati priliku da steknete neki od internacionalno priznatih sertifikata, dovoljno da i vi postanete konkurentni na nekoj od frilens platformi za brojne poslove iz IT-ja.

Izborite se za svoju slobodu: učite i radite online.

