Studiranje je najlepše kada to radite sa društvom - Napravi svoj tim na Fakultetu društvenih nauka i osvoji vredne nagrade

Studiranje sa prijateljima donosi mnogo prednosti koje mogu da vam olakšaju izazovne situacije tokom studentskog života.

Nećete biti usamljeni, zajedno ćete graditi nova poznanstva, a ukoliko planirate da studirate van rodnog grada, sa prijateljem ćete se lakše snaći u novoj sredini. Bićete međusobna podrška što predstavlja jednu od najvećih prednosti tokom studiranja.

Naše društvo funkcioniše na odnosima poverenja i zbog toga smo skloni da krenemo putem kojim idu ljudi iz naše blizine. Iz tog razloga prijatelji sa kojima studiramo mogu bitno da utiču na ishod naših studija.

Na Fakultetu društvenih nauka proučavamo, ali i podstičemo kreiranje društvenih veza, jer one omogućavaju da kao pojedinci napredujemo u složenom društvu kakav je danas svet u kome živimo. Kreiranje vaše sopstvene mreže prijatelja je jedan od glavnih preduslova za napredak u budućoj poslovnoj i ličnoj karijeri.

Uradi nešto dobro za svoje prijatelje - Podstakni ih da studirate zajedno i budite tim, jer FDN to nagrađuje!

foto: Saša Džambić

Timski rad je izuzetno važan u poslu, baš kao i u sportu. Zato nagradu ne dobija samo pojedinac već ceo tim! Budite kapiten koji će sebi i svojim prijateljima obezbediti vredne nagrade.

NAPRAVITE SVOJ TIM! Svi dobijate popust na školarinu i to za sve četiri godine studija:

• DUBL TIM (2 člana) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ JEDNOG PRIJATELJA I OBOJE DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 1.100e • BASKET TIM (3 člana) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ DVOJE PRIJATELJA I SVI DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 1.050e • KOŠARKAŠKI TIM (5 članova) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ ČETIRI PRIJATELJA I SVI DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 980e • ODBOJKAŠKI TIM (6 članova) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ PET PRIJATELJA I SVI DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 940e • RUKOMETNI TIM ( 7 članova) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ ŠEST PRIJATELJA I SVI DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 900 e • FUDBALSKI TIM (11 članova) – DOVEDI SA SOBOM JOŠ DESET PRIJATELJA I SVI DOBIJATE POPUST NA ŠKOLARINU I TO ZA SVE ČETIRI GODINE STUDIJA umesto školarine od 2000e platite 800e

Akcija se odnosi na upis na osnovne i master akademske studije, kao i za prelazak sa drugih fakulteta.

(Promo)