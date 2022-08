OVO JE KARIJERA BUDUĆNOSTI: Sve što treba da znate o poslu u QA testiranju

Rad na QA testiranju je jedna od trenutno najpopularnijih karijera. Reč je o poslu koji je neodvojiv od razvoja softvera, a imajući u vidu ekspanziju IT industrije i proizvodnju novih programa na dnevnom nivou, može se zaključiti da je i tražnja za stručnjacima u ovom segmentu izuzetno velika i da nema dovoljno ljudi koji mogu odgovoriti na te zahteve.

Posao na testiranju kvaliteta softvera i dalje nije ujednačen u svim kompanijama, pa se tako može pronaći veliki broj razlika, u zavisnosti od kompanije. Međutim, na globalnom nivou postoje konkretna očekivanja i informacije koje vam mogu koristiti.

Ako razmišljate o karijeri u testiranju softvera, pročitajte šta sve taj posao podrazumeva, ali i koje su prednosti i mane karijere u QA.

Šta je posao QA inženjera

Najjednostavnije objašnjeno, posao QA inženjera je pronalaženje grešaka u sistemu i unapređivanje softvera pre samog puštanja u rad. Međutim, kada se pozicija onoga ko testira softver razloži, tu se može naći daleko više odgovornosti i zaduženja.

Pre svega, ovi inženjeri na sebe preuzimaju posao finalne provere sistema, kojom bi trebalo da utvrde da li proizvod odgovara inicijalnim zahtevima klijenta. Tokom razvoja se može desiti da se neka od funkcionalnosti previdi zbog izmena i kraćih rokova, pa se zato pronicljivost inženjera koji testiraju kvalitet softvera visoko ceni.

Oni će se, takođe, baviti i procenom rizika. To znači da će uložiti vreme i resurse da umanje šanse za grešku i za potencijalne probleme koji se mogu desiti nakon lansiranja softvera. Dodatno, predlagaće ideje za unapređenje celog sistema i na taj način pomoći celokupnom biznisu da se razvija i napreduje.

Što se tiče konkretnog rada, u testiranju se uvek počinje od planiranja scenarija i istraživanja načina korišćenja konkretnog proizvoda. Kako bismo ispitali korisničko iskustvo, ali i očekivanje od softvera koji je u pitanju, članovi tima koji testira softver moraju se staviti u poziciju korisnika. Nakon toga će preći na testiranje koje može biti i manuelno, ali i automatsko i tom prilikom pretresti kompletan sistem.

Koje sve role postoje u poslu

QA tim se može podeliti na članove sa nekoliko zaduženja, u zavisnosti od kompanije i potreba biznisa, ali neke od najčešćih rola koje postoje u timu su analitičar, dizajner, izvršilac i menadžer.

Analitičar brine o tome da je sve podešeno na pravi način i da se testovi mogu sprovesti u bezbednom okruženju, bez opasnosti da se proizvod trajno onesposobi ili preoptereti. Njihova briga je sistem i trajnost rešenja.

Dizajnerima je glavni posao kreiranje testova i osmišljavanje scenarija koji se moraju pratiti prilikom ispitivanja softvera.

Izvršilac, očekivano, radi na samim testovima i pravi izveštaje u kojima izlistava detaljno sve probleme na koje je naišao, kao i predloge rešenja, ukoliko ih ima.

Konačno, menadžer nadgleda ceo projekat, upravlja ljudima, delegira zaduženja i ima najviše znanja, pa pruža podršku celom timu da se projekat izvrši na najbolji način.

Prednosti rada u QA testiranju

Ako volite da rešavate probleme i tip ste ličnosti koji voli izazove, onda će vam se sigurno dopasti način rada u QA timu. To je jedan od retkih poslova u kome vaš perfekcionizam može da dođe do izražaja, bez ugrožavanja projekta ili nečije pozicije. Takođe, što duže radite na toj poziciji, to ćete bolje razumeti projekte, problemi će postajati kompleksniji, izazovi veći i vi ćete vrlo brzo moći da napredujete. S druge strane, ovaj posao može biti odskočna daska za karijeru u razvoju softvera.

Mane rada u QA testiranju

Najveća mana koja se često spominje jeste jednoličnost posla u početnom stadijumu. Bićete izloženi sličnim problemima i radićete na već određenim testovima, što znači da će vam posao uglavnom biti repetitivan. Međutim, kako budete napredovali, to će se menjati, pa je za prevazilaženje te mane ključna istrajnost u radu.

Kako započeti karijeru u QA?

Za početak, biće vam neophodno osnovno teorijsko znanje. Budući da je reč o poslu sa visokom stopom odgovornosti, lako je zaključiti da nije dovoljno samo nekoliko meseci na kursu da biste ovladali svim veštinama koje će vam biti potrebne. Ako ste ozbiljni i želite da počnete svoju karijeru na pravi način, budite spremni da posvetite bar godinu usavršavanju, kako biste došli do rezultata koje očekujete.

Upišite jednogodišnju obuku za QA testiranje i utabajte svoju stazu ka poslu u IT industriji.

