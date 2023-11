ZA SVETSKI DAN DETETA: Uz najsavremenije školovanje, dobijate i jedinstveni Life Skills program od 2.000 evra

Uoči Svetskog dana deteta, globalnog događaja posvećenog promociji dobrobiti dece i njihovog obrazovanja kao ključnog faktora uspešnog života, Savremena osnovna škola i gimnazija donose radost roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

Ukoliko prijavite svoje dete za upis u Savremenu osnovnu školu ili gimnaziju do četvrtka, 23. novembra, pored standardnog paketa obrazovanja, stičete pravo na besplatan pristup jedinstvenom Life Skills programu vrednom 2.000 evra.

Ova prestižna ustanova ne prestaje sa dobrim vestima: aktuelne su najniže cene školarine, s popustom od čak 30%, koje ovaj trenutak čine idealnim za upis vašeg deteta u najmoderniju školu u regionu.

Akcija važi do 23. novembra, pa požurite kako biste osigurali mesto za svoje dete u Savremenoj osnovnoj školi ili gimnaziji na vreme.

U Savremenoj vaša deca imaju pristup najkvalitetnijim obrazovnim resursima

Savremena osnovna škola i gimnazija su prepoznatljive u regionu kao institucije koje pružaju visokokvalitetna, sveobuhvatna i savremena znanja, nudeći raznovrsne prilike za učenje. S ciljem proširenja već bogatih resursa za učenje, Savremena je odlučila da, uz sniženu školarinu, omogući potpuno besplatno pohađanje jedinstvenog Life Skills programa, čija vrednost premašuje 2.000 evra godišnje. Na taj način dete će steći najkompletnije savremeno obrazovanje, balansirajući prirodna i društvena znanja sa ključnim veštinama potrebnim za stvarni život.

Life Skills program: Mi ovo nismo naučili u školi, ali vaše dete će naučiti u Savremenoj

Pravilno brinuti o zdravlju, spremiti ručak, održavati dom, štedeti, rešavati konflikte, graditi samopouzdanje, učiti odbranu, brinuti se o drugima i okolini – sve su to veštine od suštinskog značaja za kvalitetan život, koje često nisu deo školskog programa. Savremena ne dozvoljava da se ova greška ponavlja s vašom decom.

foto: Tim Edukacija

Zato je kreiran jedinstveni Life Skills program, poznat i kao Things You Will Never Learn in School program, koji učenicima pruža obrazovanje koje je praktično primenjivo. Program je koncipiran kako bi sistematski i efikasno pružio korisne veštine i znanja iz različitih životnih oblasti, neophodnih za budućnost, bez obzira na izabrano zanimanje. Umesto da budu ostavljena na milost i nemilost internetu, deca mogu da usvajaju ova dragocena znanja uz podršku posvećenih nastavnika i stručnjaka.

Kroz praktično iskustvo, eksperimentisanje i učenje pod nadzorom nastavnika, učenici će razvijati raznovrsne veštine: od menjanja guma na biciklu, preko pripreme hrane, učenja o kriptovalutama i berzi, sviranja instrumenata, vajanja, sadnje drveća, veština samoodbrane, pisanja poslovnih pisama, pravljenja biznis-planova, menjanja sijalica, pa sve do razvijanja emocionalne inteligencije.

Ovaj program osposobljava decu da postanu kompletni i svestrani pojedinci, sposobni za brigu o sebi, svojoj porodici, zajednici i prirodi. Kroz usvajanje suštinskih znanja i veština za uspešan život, deca postaju samostalna, sposobna i uspešna u akademskoj, poslovnoj, ličnoj i emocionalnoj sferi.

Savremena osnovna škola i gimnazija – mesto gde se oblikuju budući kreativci, IT stručnjaci, naučnici i lideri

Savremena predstavlja integralni sistem za osnovno i srednje obrazovanje, fokusiran na celokupni razvoj učenika i njihovu pripremu za život i rad u 21. veku.

Nastava se sprovodi na Nacionalnom i Kombinovanom programu, koje su akreditovali Ministarstvo prosvete, Univerzitet u Kembridžu i finski obrazovni sistem New Nordic School. To znači da se učenicima otvaraju vrata za nastavak školovanja u najprestižnijim domaćim i svetskim obrazovnim institucijama.

foto: Tim Edukacija

Zahvaljujući posvećenom radu učitelja i nastavnika, interaktivnim časovima, upotrebi savremenih edukativnih tehnologija i jedinstvenom programu za razvoj višestruke inteligencije, učenici Savremene osnovne škole i gimnazije stiču vredna znanja, razvijaju talente i istražuju nove svetove sa radošću, dok istovremeno razvijaju i veštine za samostalno učenje tokom celog života.

Ono što dodatno izdvaja Savremenu od drugih škola jeste korišćenje Distance Learning platforme za nastavu na daljinu. Osnovci i gimnazijalci iz Savremene mogu redovno pristupati časovima, obavljati domaće zadatke, deliti materijale za učenje i održavati kontakt s učiteljima, nastavnicima i vršnjacima, sve to iz udobnosti svojih domova.

Savremena osnovna škola i gimnazija predstavljaju prostor gde vaše dete može dobiti sve što je potrebno za uspešno učenje i pravilan razvoj.

Savremeno obrazovanje za blagostanje vašeg deteta

Jedna od najvažnijih stvari za budućnost vašeg deteta je kvalitetno obrazovanje, što ujedno predstavlja i najbolji poklon koji mu, kao roditelj, možete pružiti. Kako bi pružila podršku povodom Svetskog dana deteta, Savremena je odlučila da osigura dodatnu pomoć: pored 30% popusta na školarinu, osnovci i srednjoškolci dobijaju i Life Skills program u vrednosti od 2.000 evra.

Ovo je prilika da obeležite Svetski dan deteta tako što ćete svom mezimcu ili mezimici obezbediti poklon koji će trajati čitavog života. Rezervišite na vreme mesto u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji!

Tim Edukacija