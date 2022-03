SPS U VRANJU: Izbor je lak - Vučić predsednik, Dačić premijer, to je najbolje za Srbiju

Izbor je lak - Vučić predsednik, Dačić premijer, to je najbolje za Srbiju i srpski narod

Ovo je iz Vranja poručio lider socijalista Ivica Dačić, na predizbornoj konvenciji SPS i koalicije oko SPS-a, koja je u subotu održana u tom gradu.

U prepunoj Sportskoj hali na konvenciji SPS – JS – Zeleni Srbije u Vranju su govorili lideri koalicije, Ivica Dačić i i Dragan Marković Palma.

Daćić je rekao da u vremenima krize kao što je kriza u Ukrajini nije lako govoriti na predizbornim skupovima u našoj zemlji.

foto: Kurir/T.S.

"U takvim vremenima krize uvek je važno da se ima poverenja u one koji upravljaju kormilom zemlje. Zato je važno da se na izborima 3. aprila da glas onima koji znaju u kom smeru će da vode zemlju, koji se neće uplašiti raznih pretnji, oni koji će u prvom planu imati samo interes Srbije.

Zato smo mi tu da preuzmemo odgovornost za najvažnije državne i nacionalne funkcije, da Srbiju vodimo sigurnim putem", naglasio je Dačić na konvenciji u Vranju.

foto: Kurir/T.S.

"Važno je da vi kažete komšijama i prijateljima da je danas u Vranju bila koalicija koja je mnogo jaka, koalicija koja nikada nije glasala za nešto što je štetno za građane Srbije, a posebno za vas. I da im kažete da budući predsednik Vlade će biti ko?", pitao je prisutne lider JS i dobio odgovor socijalista da će to biti Ivica Dačić.

"Mi se zalažemo za one koji žive od svoga rada, za radnike , da ne budu robovi kod poslodavaca , za žene, da izjednačimo plate žena sa platama muškaraca. Sramota je da u 21. veku žene imaju manje plate od muškaraca samo zato što su žene. Ja ne želim nikoga da zovem da glasa za mene. Ja samo pozivam svakoga od vas, da razmislite dobro, da li je to ono što vi hoćete, ono što vama treba, što treba vašoj deci, vašim porodicama zato vas ne pozivam da glasate za mene nego da glasate za sebe, za svoju decu, za svoju porodicu. Izbor je lak - Vučić predsednik, Dačić premijer to je najbolje za Srbiju i srpski narod", rekao je Dačić.

foto: Kurir/T.S.

Njegov govor pozdravljen je gromoglasnim aplauzom.

Prisutnima su se na početku konvencije obratili Zoran Antić predsednik GO SPS u Vranju i Dejan Manić predsednik GO JS.

"Pre desetak godina smo iz ove sale zajedno sa predsednikom GOJS Dejanom Manićem krenuli u jednu tada političku borbu gde smo samo nas nekoliko verovali da možemo da pobedimo. I 6. maja 2012. se upravo to i desilo, naša tada jedinstvena lista je imala skoro oko 3.000 glasova razlike u odnosu na liste stranaka koje su bile iza nas", rekao je predsednik Gradskog odbora SPS u Vranju Zoran Antić.

foto: Kurir/T.S.

"Zato bih na kraju zamolio budućeg premijera Ivicu Dačića i lidera u dovođenju investitora u Srbiji, Dragana Markovića da nam obećaju da će kada Dačić postane premijer dovesti investitore u Vranje, otvoriti nove fabrike i na taj način zaposliti Vranjance da Vranje opet postane industrijski grad, neka Vranje živi od svog rada, jer smo to zaslužili", rekao je na konvenciji Dejan Manić, predsednik GO JS u Vranju.

Kurir.rs/T.S.