POLITIČKI RING: Đorđe Milićević, potpredsednik SPS i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

1. RUNDA

Rusko-ukrajinskom sukobu se ne nazire kraj. Kakva su vaša očekivanja o tom pitanju? Koliko će to izmeniti svet, te uticati na Srbiju?

Đorđe Milićević, potpredsednik SPS

Mi imamo nepromenjen stav u vezi s krizom u Ukrajini, dakle Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, jer smo država koja vodi računa o svojim strateškim i nacionalnim interesima i s takvom nacionalnom politikom se ponaša u i vreme ove krize. Rusija je naš tradicionalni prijatelj i izuzetno važan spoljnopolitički partner, i ona je čuvar našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

Mislim da će predsednik Putin i Ruska Federacija ispuniti sve ciljeve u Ukrajini, da će okončati planiranu demilitarizaciju i denacifikaciju i obračunati se s neonacizmom koji u Ukrajini doživljava renesansu. Pokazalo se da su antiruska histerija i rusofobija toliko prisutne na Zapadu da je Zapad u stanju da napravi pakt i s crnim đavolom samo da bude u sukobu s Rusijom. Zapad danas podržava neonaciste u Ukrajini koji ubijaju, terorišu i na svaki mogući način maltretiraju građane Ukrajine, i Ruse i Ukrajince. Srbija treba da sagleda nove okolnosti u geopolitičkim odnosima, ali zbog sebe, zbog svog identiteta, istorije i svoje budućnosti mora da se svrsta uz bratski ruski narod, kao što su se Rusi nebrojeno puta svrstavali uz nas.

2. RUNDA

Jedna od najvećih posledica ovog sukoba je nestašica, odnosno poskupljenje energenata sirom sveta. Može li Srbija da izađe na kraj s tim problemom?

Đorđe Milićević, potpredsednik SPS

Svetska energetska kriza pogodila je najbogatije zemlje svete, Srbija se na vreme pripremila za kvalitetno i redovno snabdevanje energentima, što je zahtevao naš ubrzani privredni razvoj. Srbija je energetski bezbedna zemlja, ima stabilno snabdevanje i započeli su pregovori za naredni desetogodišnji period s „Gaspromom“. Gas dobijamo iz dva pravca: 50-60 odsto stiže Balkanskim tokom preko Bugarske, dok deo gasa stiže preko Mađarske, ali Srbija ima i druge domaće energente. Ono što je za građane važno jeste da neće biti poskupljenja gasa, bez obzira na svetsku krizu, kao i da Vlada Republike Srbije subvencioniše građane, što je, naravno, mogućnost koja je rezultat naše uspešne ekonomske politike.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

Srbija treba da reši pitanje energetske sigurnosti na dugi rok, nezavisno od aktuelnih svetskih događaja. Mi, srpski radikali, smatramo da Srbija i Rusija treba da budu u bliskom vojnom i ekonomskom savezu, na taj način bismo obezbedili našu zemlju i ostvarili ekonomski prosperitet, a naftu i gas bismo nabavljali po cenama koje danas važe za Belorusiju. Srbija će uz Rusiju zaštititi svoje nacionalne interese i očuvati energetsku stabilnost. Rusija i Srbija treba da budu u čvrstom zagrljaju.

3. RUNDA

Kakva su vam očekivanja od izbora, gde vidite svoju stranku nakon njih?

Đorđe Milićević, potpredsednik SPS

Predsednik SPS Ivica Dačić više puta je rekao da ne razmišljamo stranački, već strateški, i verujem da će i građani to prepoznati i na pravi način vrednovati rezultate rada vladajuće koalicije, koji su vidljivi. Potpuno sam siguran u pobedu zajedničkog predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u prvom krugu, kao i u to da će Ivica Dačić biti premijer Srbije. Vučić i Dačić su garant političke stabilnosti i politike kontinuiteta, a to je u najboljem interesu Srbije i njenih građana.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

SRS će posle ovih izbora biti najsnažnija nacionalna opcija u srpskom parlamentu i jedna od vladajućih stranaka. Smatramo da u turbulentnim vremenima i vremenima velikih istorijskih lomova Srbiji trebaju odgovorni i ozbiljni ljudi koji su beskrajno odani svom narodu i koji će znati da sačuvaju njegove vitalne nacionalne interese. Ti ljudi su srpski radikali.

4. RUNDA

Gde vidite sebe nakon izbora, na kojoj funkciji?

Đorđe Milićević, potpredsednik SPS

Uvek sam bio vojnik partije i naravno da ću obavljati bilo koji posao koji mi povere predsednik SPS i stranka, kao i uvek odgovorno, ozbiljno i posvećeno.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

Posle ovih izbora vidim SRS kao vladajuću stranku, u poziciji da primeni svoje programske stavove u Srbiji koji će unaprediti nacionalnu privredu i poljoprivredu, Srbiji koja će promeniti spoljnopolitičku orijentaciju i koja će biti okrenuta ko Rusiji, Kini, zemljama BRIKS i Srbiji koja će očuvati svoj teritorijalni integritet i budućnost svog naroda u Republici Srpskoj i Crnoj Gori.