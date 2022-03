VUČIĆ U UŽICU: Nećemo lance i katance! Dobili smo 3 ponude za tunel ka Užicu, uskoro kreću radovi

Predsednički kandidat Srpske napredne stranke i liste "Zajedno možemo sve" Aleksandar Vučić govorio je danas na predizbornim skupu u Užicu, nakon čega se uputio ka Kragujevcu gde se od 13 sati održava još jedan miting.

Vučić je na skupu u Užicu istakao govorio o aktuelnim i budućim ulaganjima u Zlatiborski okrug i okupljenima poručio da 3. aprila izaberu Srbiju koja će čuvati samostalnost.

Užice: Hiljade ljudi dočekalo lidera SNS

- Moj posao je da kažem šta je ono što ćemo da uradimo. Uvek se živi od onoga što su planovi i programi. Kranuli smo radove oko obilaznice i to ćemo završiti do polovine 2024. godine. Važna je zbog, ne samo povezivanja, već i zbog čistijeg vazuha, bezbednosti dece, da možemo dalje da razvijamo putnu mrežu u okrugu. Dobili smo 3 ponude za tunel ispod Kadinjače. Cena je ogromna. To ćemo morati da uradimo jer će nam time i Tara i Bajina Bašta i Užice biti još privlačnije - naveo je Vučić.

foto: screenshot Vesti

Dodao je da je to ogroman novac koji treba da se izdvoji u ovo teško vreme.

- Nečega ćemo morati da se odreknemo zbog ove krize, ali ovog projekta se nećemo odreći. Krenućemo da gradimo vrtić, gotova je projektna dokumentacija, mi ćemo to da platimo - najavio je lider SNS i dodao:

- Važno je da ćemo naredne četiri godine da radimo na modernizaciji pruga i kupovaćemo brze vozove kako bi brzo došli od Požege do Beograda što pre. Obezbedili smo novac za gasovod kako bi nam investitori dalje dolazili. Dolazio je kod mene nekoliko puta legendarni Raša Radovanović kako bi se borio za ovu halu u kojoj se nalazimo i ja sam mislio da je u boljem stanju. I želim da vam kažem da ćete imati najlepšu halu, izvršićemo rekonstrukciju a vi onda napravite dobar tim – rekao je.

foto: screenshot Vesti

Istakao je i da je važno "sačuvamo mir i stabilnost".

- Naša ekonomija će da raste brže nego kod drugih. Budućnost i perspektiva je bolja, nema nazad, nećemo nazad i nećemo u lance i katance da se vraćamo. Nećemo u otimačinu, hoćemo da radimo, da budemo vredni. Ne moramo da budemo prvi samo u sportu, već da možemo da budemo neko ko se hvali time da imamo najbrži rast, najbolju ekonomiju u Evropi. Nama je teško da prihvatimo kada je negde nešto dobro. Uvek je lakše da kritikujemo i dobacujemo - kazao je Vučić.

"Izaberite Srbiju koja će čuvati samostalnost"

- Ova kampanja će biti upamćena u istoriji po tome da neko ko pobeđuje nijednom rečju nije govorio o svojim protivnicima, jer je za nas budućnost u onome što ćemo da uradimo za svoju zemlju i svoj narod. Takvih sam se neistina i laži naslušao u zadnjih 24 sata. Oni iz svojih skupih limuzina misle da su bolji od vas. Mi ni malo nismo gluplji od njih, mi smo mnogo, mudriji jer znamo da je pamet u tome da poštujete i razlike i one koji su u manjini i koji drugačije misle - istakao je Vučić i dodao:

foto: screenshot Vesti

- Zato vas molim da 3. aprila izaberete onu Srbiju koja će čuvati samostalnost. Treba da imamo dobre odnose sa NATO ali nikada ne treba da idemo u NATO jer ne smemo da zaboravimo decu koju su nam pobili, moramo da budemo snažni i jaki da sami čuvamo svoje nebo - naglasio je on.

O Kosovu i Metohiji

- Obradovaću vas nečim dva, tri dana posle izbora, tada ćete videti koliko je Srbija jača. Što se tiče KiM pokušali su da nas primoraju da potpišemo nezavisnost, naravno da to nismo uradili. Mogu da ucenjuju koliko hoće, nas pristanak neće dobiti - rekao je Vučić.

00:57 Užičani uz ovacije dočekali Vučića

Nikola Selaković: Da ne bude tanka pobeda, vać jaka i moćna

Na skupu je govorio i član predsedništva i ministar Nikola Selaković.

- Danas je Srbija pred velikim izazovom, na velikom ispitu ali danas Srbija ima onoga koji je svaki ispit polagao sa najvećom ocenom, danas Srbija ima državnika, prošli smo sve krize, proći ćemo i ovu krizu samo, dragi prijatelji, izađite 3. aprila i pozovite sve, budite svesni da izbori nisu igra, država nije igračka, nema druge prilike. 3. aprila, svi, više od 60 odsto za Aleksandra Vučića. Mnogo je važno da ne bude tanka pobeda, da bude jaka, da bude moćna - naglasio je Selaković.

foto: screenshot Vesti

Milica Nikolić: Nećemo u prošlost, hoćemo u budućnost

Obratila se i članica predsedništva Srpske napredne stranke i kadnidatkinja za narodnog poslanika Milica Nikolić

- Za nas je svaki deo Srbije jednako važan i svaki deo u Srbiji ima jedinstvenu lepotu. Rođena sam ovde u Požegi i ne mogu a da ne istaknem prirodna bogatstva koja ima Zlatiborski okrug, a najveće bogatstvo su ljudi. Sa ovog mesta u Zlatiborskom okrugu moramo da poručimo da nećemo u prošlost, hoćemo u budućnost, nećemo otimanje i pljačku sopstvenog naroda. Naš kraj više nije izolovan zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, 3. aprila svi zajedno moramo pozvati sve koje poznajemo, prijatelje, komšije, rodbinu da svi zajedno podržimo našu listu - rekla je ona.

Đorđe Dabić: Hvala što ste ispunili obećano

Okupljenima se najpre obratio Đorđe Dabić, član predsedništva Srpske napredne stranke i kadnidat za narodnog poslanika.

- Vi ste prvi političar koji je došao, obećao i ispunio ono obećano. Danas pored auto-puta imamo investicije u svaki deo okruga. Gradi se obilaznica oko Užica,Požege, Zlatibora, podjednako se ulaže u okrug. 3. aprila svi pamet u glavu, da pobedimo ubedljivije nego ikad. Za čoveka kakav je Aleksandar Vučić se vredi boriti - rekao je on.

Skup u Užicu počeo je intoniranjem himne Srbije "Bože pravde".

00:40 Užice čeka Vučića

Miting se održava u Sportskoj dvorani "Veliki park", a nakon toga Vučić će održati još jedan skup u Kragujevcu.

Miting u Kragujevcu biće održan u pešačkoj zoni, na Trgu kod malog krsta, u 13 časova.

(Kurir.rs)