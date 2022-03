SPS Toma Fila: Spreman sam i odlučan da budem gradonačelnik Beograda

Toma Fila, poznati advokat i kandidat za gradonačelnika Beograda istakao je da je spreman i odlučan da bude gradonačelnik Beograda.

"Zadovoljstvo mi je i čast što sam nosilac liste Sosijalističke partije Srbije na izborima za grad Beograd. Poštujući političko iskustvo Ivice Dačića nisam se dvoumio u ovom angažovanju. Siguran da SPS i ja lično možemo mnogo dobrih i važnih stvari da uradimo za Beograd. Lično sam bio svedok zlatnog doba Beograda na čelu sa Brankom Pešićem,gradonačelnikom nad gradonačelnicima, koji nam je ostavio najveći broj simbola našeg grada, rekao je gostujući u jutarnjim programima Studija B i TV Hepija.

U to vreme je Beograd dobio izgled metropole i divno je kada i danas vidimo koliko se radi i gradi, kako se naš grad svakodnevno razvija i modernizuje, ali ipak čuva svoju posebnost i autentičan duh. Branko Pešić je bio i narodski čovek, dostupan svima i veliki boem, pa me po tim vrlinama često porede sa njim. Za mene govore da sam prvo završio kafanologiju, pa advokaturu. Ogromno poverenje imam i u Ivicu Dačića i tim ljudi koji vodi kampanju u Beogradu. Srećan sam što sam tokom kampanje susretao veliki broj mladih ljudi koji veruju da se Beograd gradi sa puno ljubavi, mudrosti i tradicije, ali uz novu snažnu energiju koju mladi i obrazovani ljudi nose sa sobom. Sve je više baš takvih mladih ljudi koji se prikljucuju našoj partiji spremni da žive i rade za ideje jednakosti i pravde za sve građane, dodao je on.

Moja želja je da mladim ljudima prenesem svoje prebogato iskustvo.Verujem da je najveći kvalitet SPS tima za Beograd upravo spoj iskustva i znanja sa jedne strane i energije i snage sa druge. Moja kandidatura za gradonačelnika Beograda je izraz velike ljubavi i poštovanja prema našem gradu i osećaj dužnosti da svoje ime stavim u službu Beograda i Beograđana. Uvek sam voleo da se sretnem i razgovaram sa ljudima, pa tako i svih ovih dana sam slušao šta je ono što građane muči, bez obzira u kom delu grada žive. Zadovoljan sam jer moj tim i ja imamo ozbiljan i detaljan plan kako da pomognemo svakom čoveku, svakoj opštini.

Razgovarao sam sa sveštenicima, sa pripadnicima cincarske zajednice, sa makedonskom nacionalnom manjinom, sa romskom zajednicom, sa prepunim amfiteatrom studenata na Pravnom fakultetu isvuda sam osećao energiju ljubavi, zahvalnosti i podrške. Ovim putem želim sve te emocija da uzvratim i da se još jednom svima zahvalim. Stalno ističem kako svoj profesionalni život zaokružujem na način na koji sam i počeo bavljenje advokaturom, otvaranjem vrata svoje kancelarije za besplatnu pomoć svima onima koji ne mogu sami da se izbore za svoja prava i potrebe. Kada budem bio izabran za gradonačelnika, prvo što ćemo moj tim i ja da uradimo je da zasučemo rukave i "operemo" Beograd. Beograđani zaslužuju da žive u Belom gradu, da piju čistu vodu, udišu zdrav vazduh i uživaju u sređenim fasadama i ulicama.

Odlučan sam i u ideji da se borim za pravdu i pravo u svakom segmentu našeg društvenog života. Rešen sam da bezuslovno budem na strani Beogradjana, njihov savetnik i zaštitnik u svim nepravednim i neravnopravnim borbama. Koalicija sa Srpskom naprednom strankom se pokazala kao idealna kombinacija našeg političkog iskustva i njihove energije i verujem da zajedno možemo još mnogo toga značajnog da uradimo. Ne verujem da iko može bolje od SNS-a i SPS-a Pozivam sve Beograđanke i Beograđane da 3. aprila svoj glas daju za svoj grad, svoju porodicu i prijatelje. Da glasaju za grad oblikovan od ljubavi, mudrosti i tradicije, za Beograd!", rekao je Fila.

Kurir.rs