KANDIDAT SPS ZA GRADONAČELNIKA BEOGRADA TOMA FILA: Uvek se ponašam kao pobednik, želja mi je da svoju mudrost prenesem mladima

Verujem da imam dobre šanse da postanem gradonačelnik Beograda nakon izbora 3. aprila, a svojim znanjem i iskustvom da značajno doprinesem daljem napretku prestonice, kaže u intervjuu za Kurir advokat Toma Fila, kandidat koalicije SPS-JS-ZS za gradonačelnika Beograda.

Kako nam objašnjava, nije ušao u izbornu bitku kako bi se predao i ne razmišlja o porazu.

- Uvek se ponašam kao pobednik. Ipak, da budemo pošteni, čak i da ne pobedim, vrlo je bitno predstaviti se ličnim imenom, planom i programom za Beograd i osvojiti veliki broj glasova. Primera radi, na prethodnim beogradskim izborima SPS je dobio oko 50.000 glasova, a ja verujem da sada ta brojka može znatno da se nadmaši. Takav rezultat bi SPS omogućio da odlučuje o vodećim funkcijama u gradu.

Mogu se pak čuti opaske dela javnosti da je većina kandidata za gradonačelnika prestonice starije generacije. Kako gledate na to?

- Mislim da je dobro imati iskusne kadrove koji mogu da doprinesu svojim znanjem i iskustvom. Moja želja je da svoju mudrost i optimizam prenesem na mlađe snage. Kako sam ja učio svojevremeno od starijih kolega, tako se trudim i da mladi od mene nešto nauče. Verujem da su stariji kadrovi neophodni i da SPS ima privilegiju da među svojim članovima ima veliki broj uglednih i iskusnih ljudi koji samouvereno stoje iza svog imena. Pritom, želim da napomenem da SPS nema potrebu da uzima bilo koji kadar sa strane. Kako sam godinama unazad bio i poslanik i odbornik socijalista, pouzdano znam kako stvari funkcionišu i siguran sam da mogu mnogo da doprinesem, i svojoj partiji i svom gradu.

Ukoliko dođete na čelo prestonice, šta biste prvo uradili?

- Kada budem bio izabran za gradonačelnika, prvo što ću da uradim, zajedno sa svojim timom, jeste da "operem" Beograd. Beograđani zaslužuju da žive u belom gradu, da piju čistu vodu, udišu zdrav vazduh i uživaju u sređenim fasadama i ulicama. Drugo, rešiću problem divlje gradnje, pritom praveći razliku između onih koji su napravili kućerak ne bi li imali krov nad glavom, za šta bih imao razumevanja. Za one pak koji grade čitave zgrade zarad protivzakonitog profita, e tu ne bih imao razumevanja. Na kraju krajeva, ceo život sam proveo po sudovima, tako da imam u rukama alat da se na pravni način izborim sa svim tim. Odlučan sam u ideji da se borim za pravdu i pravo u svakom segmentu našeg društvenog života.

Sigurno imate ideju i ko bi u tome mogao da vam pomogne. Da li već imate plan ko bi vam bili najbliži saradnici? Da li biste zadržali nekoga iz aktuelnog gradskog rukovodstva?

- Naravno. Evo, na prvom mestu pogledajte Nikolu Nikodijevića, koji je već osam godina predsednik gradske skupštine, kao i čitavu ekipu oko njega. Šta će meni drugi ljudi. Samo bih njih okupio i davao svoje savete. A korupciju ću ja da držim u svojim rukama.

Šta biste poručili Beograđanima, zašto baš vama da ukažu poverenje?

- Treba da glasaju za mene jer se zalažem za ideje SPS o jednakim mogućnostima i pravima za sve građane. Zato što nudim ozbiljan i napredan plan i program za Beograd. Spreman sam da se posvetim svakom čoveku ponaosob, a to potvrđujem i otvaranjem vrata svoje advokatske kancelarije za sve ljude koji trpe nepravdu, a njih je mnogo. Biću posvećen svakoj opštini bez razlike i mirno i staloženo ću rešavati svaki problem. Istina je da savremeno društvo zahteva socijaldemokratski način života kakav SPS svojim programom i promoviše.

Smatrate li i da vaš predsednik Ivica Dačić ima šansu da bude premijer?

- Ivica Dačić je ubedljivo najkvalitetniji i najozbiljniji kandidat za čelnu poziciju u Vladi. Očekujem odlične rezultate i veliku podršku za Socijalističku partiju Srbije na predstojećim izborima, a onda prirodno i logično da premijer Srbije bude Ivica Dačić, a da na čelu Beograda budemo moj tim i ja. Ivica Dačić je u različitim okolnostima pokazao mudrost i sposobnost da se i u izazovnim situacijama snađe i pronađe najbolje rešenje za Srbiju i njene građane.

O opoziciji Imaćemo zanimljiv parlament

Opozicija je ubeđena da ima priliku da zauzme gradsku vlast. Da li se slažete, verujete li da bi mogli da odnesu pobedu u Beogradu?

- Opozicija svoju strategiju osvajanja vlasti u Beogradu zasniva na ideji da su su svi apstinenti automatski protiv stranaka na vlasti. To, naravno, nije tačno. Jedan deo građana ne glasa jer ih to prosto ne zanima. Zbog toga sam ja vrlo zainteresovan da čujem šta je to što mladi u Beogradu žele, šta su za njih najveći izazovi u svakodnevnom životu, koji su problemi za njih prioritet i kako možemo da ih zajedno rešimo. SPS aktivno radi na motivisanju mladih ljudi i njihovom uključivanju u političke i društvene procese. Verujem da će građani izaći u velikom i dovoljnom broju kako bi se formirale Vlada, na čijem će čelu biti Ivica Dačić, i gradska vlast, koju bismo vodili moj tim i ja.

Verujete li pak da će ući u parlament i gradsku skupštinu?

- Mislim da je uvredljivo ne preći cenzus od tri odsto, i na republičkom i na gradskom nivou. Zato verujem da će parlament biti zanimljiviji. Istovremeno, meni lično je sporno što će sigurno biti prepucavanja i povreda poslovnika, što je gubljenje vremena. Nadam se da će se i oni koji sebe nazivaju opozicijom ipak osvestiti i razumeti da svi mi moramo da budemo na istom zadatku, u službi građana i jedino fokusirani na njihov bolji i lepši život.