SRPSKA RADIKALNA STRANKA: Standard građana meri se po potrošačkoj korpi, obezbedićemo normalne cene

Srpska radikalna stranka poručila je da se standard građana meri po potrošačkoj korpi.

Iz te stranke dodaju da će se primenom adekvatnih mera obezbediti normalne cene umesto što su višestruko veće od proizvodnih.

- Odgovornom ekonomskom politikom građanima Srbije obezbedićemo dostojanstven život u kojem će za potrošačku korpu biti potrebno izdvojiti pola prosečne plate a minimalna penzija biće veća od potrošačke korpe - istakao je potpredsednik stranke Miljan Damjanović, u pisanoj izjavi.

foto: BETAPHOTO/Srpska radikalna stranka/MO

On je naveo da je to moguće neutralisanjem uticaja uvozničkih kartela i lobija, obezbeđivanjem kraćeg puta od domaćih proizvođača do domaćih potrošača bez prisustva inostranih trgovačkih lanaca.

Takođe i primenom fiskalnih mera – subvencija za osnovne potrepštine koje proizvode domaći proizvođači, uz niže oporezivanje, kao i direktnim regulisanjem tržišta od strane države za sve proizvode iz potrošačke korpe.

On je naglasio da će građani tako u ponudi imati normalne, a ne cene koje su i do pet puta veće od proizvodnih.

