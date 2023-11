ALEKSANDAR ŠAPIĆ OBIŠAO NASELJE GAJ U BARAJEVU: Građani dobijaju savremenu ambulantu

Aleksandar Šapić, kandidat za gradonačelnika liste “Aleksandar Vučić-Beograd ne sme da stane” obišao je novoizgrađenu ambulantu u naselju Gaj u Barajevu i poručio da će blizu pet hiljada građana uskoro moći ovde da dobije brzu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu umesto da ide u udaljeni dom zdravlja.

– Posebno mi je drago što sam danas tu i što ova ambulanta tako izgleda jer su ovo stvari koje su građanima prigradskih opština od najveće važnosti naročito onima koji žive u Barajevu, Lazarevcu, Mladenovcu, u naseljima koja su relativno udaljena od domova zdravlja. Ovo je naselje gde živi blizu pet hiljada ljudi i oni praktično neće morati da idu u dom zdravlja, a ujedno će se tamo smanjiti i gužve. Naselja Lisović i Gaj će za oko petnaest dana, jer se trenutno završava opremanje objekta, imati svoju ambulantu – istakao je Šapić.

Prema njegovim rečima, ambulanta ima 120 kvadrata, pristupnu rampu za osobe sa invaliditetom, čekaonicu, dve ordinacije, sobu za intervencije i laboratoriju, pomoćne prostorije za osoblje, a pored redovnih biće organizovani i preventivni pregledi.

– Ambulanta će imati doktora opšte prakse, organizovanu laboratoriju, pedijatra i po potrebi doktora specijalistu ORL ili neke druge grane medicine. Imaće sve one zdravstvene usluge koje se rade u svakom domu zdravlja i zaista mislim da će to znatno da olakša svakodnevni život naročito našim starijim sugrađanima. Ovaj objekat izgrađen je sredstvima Opštine Barajevo, mi smo zato prošle godine i podizali budžet svim opštinama naročito prigradskim. U Barajevu su urađene baš te stvari suštinske i ključne za svakodnevni život svakog građanina, a to su ambulanta, dom zdravlja, sportski tereni. Nedavno smo otvorili i Centar za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju koju je uradio Grad Beograd. Na ovom prelepom mestu gde je kao da ste u srcu Šumadije, a ne na teritoriji Beograda, stiču se svi uslovi za jedan zaista prilično lep i kvalitetan život – rekao je Šapić.

Vrednost objekta ambulante iznosi blizu 19 miliona dinara, a planirano je da se u okviru prostora koji se nalazi neposredno ispred same zgrade početkom sledeće godine postavi dečije igralište. Šapić je dodao i da ima još mnogo stvari koje će se raditi u Barajevu, pre svega infrastruktura, a dosta ulica je već urađeno.

Šapić je otvorio i Sajam sporta opštine Barajevo koji organizuje Sportski savez Beograda u saradnji sa Sportskim savezom Barajeva. U nedavno otvorenoj dvorani bićezastupljeno 15 klubova učesnika sa teritorije opštine Barajevo, posetiće ga oko 250 dece uzrasta 3.i 4.razreda, kao i predškolci.

