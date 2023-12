OVAKO APSTRAKTNE STVARI NISAM ČUO NI NA IZBORU ZA MIS: Šapić argumentima poklopio Đilasovog kandidata: Obradoviću, uozbiljite se!

U emisiji Reč na reč na Radio televiziji Srbije, u okviru predizbornog programa gostovali su Nikola Nikodijević sa liste "Ivica Dačić – premijer, Toma Fila – gradonačelnik", Ratko Ristić sa liste "Nacionalno okupljanje – državotvorna snaga", Vladimir Obradović sa liste "Srbija protiv nasilja", kao i Aleksandar Šapić sa liste "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane".

Obradović je u emisiju došao očigledno nepripremljen i izneo je konfuzne i naprosto neizvodljive stvari, razna predizborna obećanja, bez ideje kako da ih ispuni.

Jedna od ideja njegove koalicije je da će "dugovanje Beograda na vodi konvertovati u stanove za mlade."

Kandidat Aleksandar Šapić je bio, blago rečeno, zatečen ovom nejasnom i besmislenom izjavom.

- Još samo da kaže da je za mir u svetu i da rata ne bude. Ja ovakve apstraktne stvari nisam čuo ni na izboru za Mis. Dajte malo, uozbiljite se - rekao je Šapić.

Iskazao je žaljenje što na debatu nije došao Dragan Đilas, inače vlasnik liste "Srbija protiv nasilja".

- Prva stvar šta ćete da uradite, koje ćete kvadrate da pretvorite? Zato je meni žao što ovde nije Dragan Đilas i zvao sam ga pre par meseci i rekao sam mu. Stvarno nisam očekivao da će biti na listi, ali sam pretpostavio da neće smeti da se kandiduje za gradonačelnika - istakao je Šapić i dodao:

- Sad je poturio Vas, meni je žao da ulazim sada u neku polemiku, jer objektivno stvari ne znate. Kada sam ga pitao pre više od 12 godine za Beograd na vodi, to tad nije bio Beograd na vodi, bio je onaj zmijarnik, da li može da se makar raščisti, rekao je "ma ne može to Bog otac da raspetlja, to je imovina, to nema ništa". Danas je tamo najmodernji grad u ovom delu Evrope. Može vama da se sviđa ili da vam se ne sviđa, Beograd na vodi jeste refleksija, i objektivna i sinonim za ekonomski razvoj Srbije u poslednjih deset godina - kazao je.

Na kraju je potpuno pokopao Đilasovog kandidata za gradonačelnika.

- A ovo što ste Vi pričali - Vi ste za čist vazduh, čiste reke, ptice cvrkuću, dečica se igraju, dajte malo se uozbiljite, molim Vas - zaključio je Šapić.

