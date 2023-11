DAČIĆ: NAJBOLJE REŠENJE ZA POLITIČKU STABILNOST SRBIJE JE PARTNERSTVO SPS I SNS

Naš politički cilj jeste da osvojimo većinu zajedno sa SNS-om jer je to, kao što sam govorio i prošle godine, u najboljem interesu političke stabilnosti Srbije, a kako bi građani pružili poverenje idejama pravde, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, istakao je predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i dodao da je upravo to pobednička Srbija, u kojoj je Aleksandar Vučić predsednik, a on premijer.

Predsednik SPS Ivica Dačić rekao je i da se, prema njegovom mišljenju, ova politička kampanja ne razlikuje ni od jednog dana tokom njegove duge i bogate političke karijere, jer je od početka svog prisustva na političkoj sceni uvek mislio, osećao i govorio stvari u koje veruje i za koje se svaki dan bori.

"Svaki dan koji sam proveo na političkoj sceni u Srbiji je bila moja predizborna kampanja, odnosno građenje moje političke ličnosti i politike SPS-a. Ja stojim iza svega što sam pričao i pre 33 godine, zato što je sve to bila istina", istakao je Dačić i naglasio da veruje u istinitost svojih i stavova SPS-a, koje počivaju na dva osnovna principa – socijalizmu, kao mogućnosti da svaki čoveg živi od svog rada bez obzira u kom delu Srbije živi i kakvog su ekonomskog statusa njegovi roditelji i patriotizmu.

Dačić je ponovio da je spreman da vodi Vladu koja će nastaviti započete programe i projekte, ali koja će se više nego do sada posvetiti svakodnevnom životu ljudi i porodica i rukovoditi načelima socijalne pravde i poštovanja prava radnika, žena, mladih i penzionera.

„Srbiji je potrebna Vlada koja će omogućiti socijalne penzije, gde će svaki naš stariji sugrađanin imati dostojanstvenu penziju bez obzira na radni staž. Vlada koja će uvesti pošteno oporezivanje, gde će najbogatiji plaćati najveći porez i koja če na svaki način štititi sve one koji žive od svog rada. Ponudili smo građanima izbor za stabilnu, jaku, pravednu i prosperitetnu Srbiju, koja se ne stidi svoje prošlosti, već je na nju ponosna“, zaključio je predsednik SPS-a.