"KAMPANJA PROTIVNIKA IZGLEDA KAO VIC, SAMO KUNU I PROKLINJU MENE" Vučić: Drago mi je što sam gromobran za sve njihove napade

- Drago mi je što sam neka vrsta gromobrana za sve njihove napade. Dok god je tako, Srbija će ići napred. Ja ću pričati samo o jednom delu rezultata, i o onome što ćemo uraditi. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Vi građani donosite odluke šta će Srbija da radi - kaže on.

Kaže da ga kritikuju zbog toga ko su mu otac i majka, i da njegovi protivici sada tvrde da je Vučić ucenio građane Srbije.

1 / 6 Foto: Nemanja Nikolić

- Kažu da sam ucenio građane, da ako ne pobedi lista Srbija ne sme da stane, ja neću biti predsednik. Pa zar nije mnogo lakše da ja budem predsednik ko god da pobedi. Ali ja neću to reći, za mene je Srbija sve, neću da vladam sa onima koji hoće da unište Srbiju. Briga me za fotelju. Njima je do fotelja - rekao je on.

Kurir.rs