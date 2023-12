PREDRAG KURČUBIĆ, IPSOS ZA KURIR TV: IZLAZNOST U NIVOU PROŠLIH IZBORA! Pratite specijalnu emisiju SRBIJA BIRA 2023

Danas su održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori za 65 gradova i opština u Srbiji.

Televizija Kurir i ove godine u specijalnoj emisiji "Srbija bira 2023" prati ishod izbora, a među gostima i sagovornicima voditelja Silvije Slamnig i Slaviše Veselinovića, bili su i Predrag Kurčubić iz IPSOS-a i Ivo Lončarević iz CESID-a.

- Dinamika poslednjeg sata varira, možemo očekivati da izlanost bude na nivou prethodnih izbora, ali je u zoni prošlogodišnje izlaznosti. Taj poslednji sat može da varira, sad je zima, hlandije je, moguće je da su mnogi i ranije glasali, ali to su pretpostavke. Do 19 časova glasalo je 55,9 odsto, što je nešto više pd preseka na izborima 2022. Ovo su procene i one mogu u nekoj meri odstupati. I ovo je jedna vrsta istraživanja. Mi ne pokrivamo sva biračka mesta, nego otprilike 900 i na osnovu tog izprka pravimo procenu za parlament i za Beograd - rekao je Predrag Kurčubić iz IPSOS-a.

02:53 Predrag Kurčubič - prvo uključenje

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:55 Jelena Karleusa obavila svoju građansku dužnost