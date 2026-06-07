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Dok se politička scena u Srbiji ubrzano zagreva pred izbore koje je predsednik Aleksandar Vučić najavio pred kraj godine, pitanja spoljne politike, odnosa sa velikim silama, Kosova i Metohije, ali i unutrašnjih političkih tenzija ostaju u centru pažnje javnosti. Nakon nedavne posete državne delegacije Srbije Kini, iz koje su stigle najave novih investicija vrednih gotovo milijardu evra, otvorene su i nove polemike o spoljnopolitičkom kursu Srbije i njenom balansiranju između Istoka i Zapada.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, kaže za Kurir da Srbija vodi samostalnu politiku i ocenjuje da opozicija nema politički program kojim bi se suprotstavila vlasti.

Jovanov tvrdi i da će građani na narednim izborima ponovo dati odgovor na pitanje kojim putem žele da zemlja ide u budućnosti.

Foto: Marko Karović

Iza nas je istorijska poseta delegacije Srbije koju je predvodio predsednik Aleksandar Vučić Kini. Vi ste bili u delegaciji sa predsednikom SNS Milošem Vučevićem... Šta je, prema Vašem mišljenju, najkonkretniji rezultat te posete, šta Srbija dobija kroz odnose sa Kinom, da li je to i jača pregovaračku poziciju u odnosu sa EU i SAD? Kako odgovarate na kritike sa Zapada da Srbija time postaje previše zavisna od Pekinga?

- Bila je čast i zadovoljstvo prisustvovati ceremoniji na kojoj je predsedniku Vučiću uručen orden. Iako je predsednik rekao da orden pripada Srbiji, jasno je da je to nagrada za njegovu politiku. Najkonkretniji rezultat posete su investicije u iznosu od bezmalo milijardu evra. To je sjajna vest za našu zemlju, a fabrika robota će iz korena izmeniti privrednu i ekonomsku sliku Srbije. Ne slažem se sa stavom da se ovom posetom pokazuje da Srbija postaje zavisna od Kine. Naprotiv. Pokazuje se da je Srbija nezavisna zemlja koja sama odlučuje sa kim će sarađivati i na kojim osnovama.

Predsednik Vučić je najavio da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani posle leta, a najverovatnije krajem septembra, a najkasnije do kraja novembra. O kom terminu govorimo: jesen ili zima, kraj godine? Da li su unutar stranke već otpočele tehničke pripreme za izlazak na birališta?

- Realno je reći da su sve stranke u Srbiji već odavno u kampanji, a mislim da je sa stanovišta izbora potpuno irelevantno da li će izbori biti mesec dana pre ili kasnije.

Lider SNS Miloš Vučević najavio je veliko vidovdansko okupljanje 27. juna ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Dan ranije, 26. juna, planirani su događaji u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Da li je to zvaničan početak predizborne kampanje SNS?

- Predsednik naše stranke jasno je govorio i o prirodi tih skupova. Oni ne mogu biti formalni početak kampanje, jer izbori nisu raspisani, ali će svakako biti prilika da se okupimo, razgovaramo sa narodom i kažemo za kakve političke ciljeve ćemo da tražimo podršku na izborima koji slede.

Političke tenzije blokaderi ne spuštaju, što im je i parola od početka protesta i blokada. Napravljene su velike podele u društvu... Da li su podele napravile i jednu referendumsku atmosferu u društvu koja će se preliti i na izbore: za ili protiv Vučića?

Foto: Nemanja Nikolić

- Oni i izbore u drugim zemljama tumače kao izbor za i protiv predsednika Aleksandra Vučića. Poslednji takav slučaj je bio sa Mađarskom, pa je logično da će i stvari u Srbiji stavljati u tu ravan. To su, uostalom, radili na svim mogućim izborima prethodnih godina. A sa druge strane, šta bi drugo i mogli da rade kad nemaju politiku koju bi suprotstavili politici predsednika Vučića? Zato im preostaje samo personalizacija kampanje, sa, siguran sam, istim uspehom kao i do sada.

U poslednje vreme svedočimo učestalim napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha srpskog Porfirija, koji dolaze ne samo sa domaćeg terena, već iz pojedinih političkih i medijskih krugova u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kako tumačite takve poruke?

- Zahvaljujući našoj crkvi opstali smo kao narod i kada nije bilo države. Upravo zbog toga napadima na crkvu pokušavaju da nam unište temelj na kome stojimo, a kada bi taj temelj uništili, sami bismo se od sebe urušili. I kao najbolji dokaz za to možete da uzmete u obzir činjenicu da nijedna druga verska zajednica ne trpi tako brutalne, stalne i agresivne napade kao Srpska pravoslavna crkva, a u poslednjim nedeljama i njeni vernici, iako nikome ništa nažao nisu učinili.

Srbija ulaže u unapređenje svoje vojske, radi očuvanja neutralnosti. Zašto se, po Vašem mišljenju, taj proces, najviše u Zagrebu i Sarajevu, predstavlja kao pretnja, dok ministarstva odbrane Hrvatske i BiH ne samo da povećavaju budžet za svoje vojske, već kupuju dodatno naoružanje?

- Zato što im kvari planove da iskoriste neki svetski haos i ostvare svoje snove, a na našu štetu. Zašto bi se jedna NATO država naoružavala, kada je pod zaštitom najjačeg vojnog saveza na planeti? Ko sme da je napadne? Čini mi se zato što nešto misli da uradi bez tog saveza, samostalno. A onda će te namere da sakrije po principu "drž'te lopova". Još kada bi neko bio toliko naivan, pa naseo na to.

Građani Kosova i Metohije baš danas, kada izlazi ovaj intervju sa vama u Kuriru, još jednom glasaju na parlamentarnim izborima. Predizborna kampanja Aljbina Kurtija započela je hapšenjem direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, kao i nastavkom uklanjanja ćiriličnih natpisa sa institucija koje nose srpske nazive. Da li smatrate da takvi potezi utiču na izborne uslove i kakva su vaša očekivanja u vezi sa parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji?

- Vidim da se CRTA ne oglašava, ODIHR ćuti, ovi blokaderski dušebriznici što svakodnevno nešto govore o izbornim uslovima takođe, pa pretpostavljam da je to sve u skladu sa demokratskim standardima. Kurti radi sve što može da etnički očisti prostor Kosova i Metohije od Srba. Međutim, podjednako su odgovorni i oni koji mu dopuštaju da se tako ponaša, a mislim na strance, naravno. Čini sve što može da nekako umanji uticaj Srpske liste i da za predstavnike srpskog naroda Albanci izaberu neke ljude koji su rođenjem Srbi, ali sada rade najdirektnije protiv interesa sopstvenog naroda i sopstvene zemlje da bi mu pomagali u progonu i maltretiranju Srba i bili pokriće za njegovu agresivnu šovinističku antisrpsku politiku.

Kako u ovom procesu ocenjujete političku ulogu Nenada Rašića, v. d. ministra u vladi u Prištini, i da li su Srbi na KiM, uprkos svim pritiscima i hapšenjima, ostali jedinstveni iza Srpske liste?

- Nadam se da će Srbi složno stati iza Srpske liste, a Rašić je sam o sebi sve rekao. Treba živeti sa tim i pogledati se u ogledalo.

Koliko je teško voditi samostalnu politiku i koliku cenu Srbija plaća zbog odbijanja da uvede sankcije Rusiji i balansiranja između Istoka i Zapada?

Foto: Nemanja Nikolić

- To je svakako najteži, ali i jedini ispravan put. I naravno da nezavisnost i samostalnost imaju svoju cenu, ali je ta cena mnogo manja od one koju su plaćali naši preci, da bi tu nezavisnost i samostalnost stekli ili sačuvali. Uzgred, nasuprot onima koji su govorili da je spoljna politika predsednika Vučića doživela krah, ona je zapravo u proteklim nedeljama doživela svoj vrhunac i pokazala da je moguća, realna i ostvariva, ali je za njeno vođenje potrebno da imate i političara velikog formata da bi mogao da je ostvari. Političari malog formata se zadovoljavaju time da budu poslušnici i servisi stranih centara moći. Za to ne treba ni mnogo pameti, ni diplomatske umešnosti, pa zato nisu u stanju ni da razumeju, a kamoli sprovedu u delo ono što predsednik Vučić uspeva godinama unazad.

Kao šef poslaničke grupe SNS-a, kako komentarišete atmosferu u Skupštini Srbije proteklih meseci?

- Odlična je atmosfera. Prava parlamentarna, kakva i treba da bude. Bez fizičkih sukoba, ali uz oštre rasprave. Mislim da smo se, posle četiri godine, uz neke manje personalne izmene, baš lepo uigrali. Šteta što se rastajemo i što će neki, posle izbora, sednice gledati samo putem prenosa.