UŽIVO UŽIVO "OVO JE ARHITEKTONSKO REMEK DELO, ČUDO - VELIČANSTVEN PODUHVAT" Vučić na spajanju mosta preko Dunava kod Petrovaradina (FOTO/VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Novom Sadu, gde obilazi radove na izgradnji Fruškogorskog koridora i mosta preko Dunava kod Petrovaradina, jednog od ključnih infrastrukturnih projekata na trasi brze saobraćajnice Novi Sad–Ruma.
Vučić odgovara na pitanja novinara
Predsednik je, na pitanje o problemima tokom izgradnje, Vučić kaže da su ljudi naučili da zloupotrebljavaju svoja prava, a da imaju minimum obaveza.
- Ovde nije bilo do ljudi, već do nas, mi se nismo dovoljno posvetili tome. Sve drugo će biti urađeno na vreme, to su ogromni poduhvati, poput najdužeg tunela u Srbiji, i sve je to u redu, i sve ćemo to da otvorimo i završimo za manje od godinu dana, a ostaće nam tim 12 kilometara, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji. Ne mogu ljudi da rade ako imaju problem sa zemljištem. Uradićemo, biće kašnjenja, i ta deonica Paragovo-Petrovaradin kada završimo sve će biti drugačije. Kada završimo taj čep, to će biti gotovo - kazao je Vučić.
Na pitanje o primirju Irana i Amerike, Vučić je čestitao Trampu i Pezeškijanu na postignutom dogovoru.
- Pročitao sam te tačke, ima tu stvari koje su još maglovite, ali je ovo veoma značajan prvi korak. Nadam se da u prvih 60 dana će moći da osiguraju dugoročno mir. Verujem da će rešiti i tačke za koje se sada ne vidi kako se rešavaju tačno, od Ormuskog moreuza do nuklearnog programa Irana. Verujem da će mir ostati trajno uspostavljen, neće to biti jednostavno, ali se nadam tome. Kao prva posledica, mogli ste da vidite da je brent nafta pala na 78 dolara. Što se ne vidi na kotacijama odmah, ali očekujem da koliko sutra donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, da ne bude 20 odsto, a da cena nafte ide naniže. Da se i ljudima i državi olakša. Pa da vidimo sledeće nedelje da u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza - rekao je on.
Što se tiče Ukrajine, kaže da je sve teža situacija i u Kijevu, i u Moskvi i u Peterburgu, i da se plaši da to ne ide u dobrom smeru.
Obraćanje predsednika Vučića
Predsednik Vučić je rekao da uprkos ljutnji koju ne skriva zbog hiljadu stvari, ipak ne može da sakrije zanos i oduševljenje onim što vidi.
- Toliko je lep ovaj most, a nije mi tako izgledalo prošli put. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko remek delo, čudo, a nije malo, već je kilometar i 700 metara dugačak. Spajaće Bačku sa Sremom, ali i dalje sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom, RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat, i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su radili na ovome, kineskim partnerima na odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.
Ističe da su mnogi nalazili izgovore zašto radovi kasne, ali da je važno da se ide napred.
- Ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 godina. Ali broj kilometara se drastično uvećava iz dana u dan, i nastavićemo da otvaramo. Bitno je da će ljudima moći da služi i za jakanje lokalne ekonomije, snaženje drugih krajeva Srbije, a ne samo Beograda i Novog Sada - rekao je predsednik.
Kaže da moramo pokazati otpornost naše privrede, da bismo bili spremni za sve ono što sledi.
- Uskoro očekujemo nove velike projekte iz drugih oblasti, otvaranje fabrika o kojima smo već govorili, i verujem da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni i da će se radovati napretku svoje zemlje. Da podsetim, neki su se bunili protiv ovog mosta, a pogledajte sada kako čudesno izgleda, kako će da bude lep za svakoga ko voli svoju zemlju i svoj grad. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine, živela Srbija.
Obraćanje ambasadora NR Kine
Kineski ambasador Li Ming kaže da je poseta predsednika Vučića Kini bila vrlo dirljiva, i da smo još jednom videli dokaz prijateljstva dva naroda.
- Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije - rekao je ambasador Li Ming.
Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta, istakao je on.
- Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije - rekao je on.
- Živela Kina, živela Srbija - rekao je Li Ming na srpskom na kraju obraćanja.
"Svi hoće auto-puteve, a niko neće kamenolom"
Vučić je istakao velike probleme sa kojim se suočava država kada gradi velike projekte.
- Niko neće da bude na strani države, uvek su svi protiv države. Hoćete da gradite auto-puteve, a nijedna opština neće da otvori kamenolom. Mi smo plaćali penale američkoj kompaniji koja je radila, zato što nismo mogli da obezbedimo pristup kamenolomu zbog nekih demonstranata. Insistirali ste, zato sam vam rekao sve - kazao je Vučić.
On ističe da je i projektna dokumentacija često uzrok odlaganja.
- Dakle, nije sporno da se radi, sve je to lepo, ali često se na kraju produže rokovi završetka. Otvaramo uskoro Kuzmin-Sremska Rača, voleo bih da se završi i put do Tuzle. Ono što je važno je da to otvorimo. Otvorićemo gotovo sve do Golupca, zatim Vrba-Adrani, koji će da spoji ovaj deo od Kraljeva sa jugoistočnom stranom, prema Vrnjačkoj Banji. Kada budemo imali tako kompletiran Moravski koridor onda smo stvarno sve uradili - rekao je on.
Kaže da su naši auto-putevi bolji nego u mnogim evropskim zemljama, i da dajemo mnogo novca za održavanje - oko 500 miliona.
- Kod nas kada vidite rupu na auto-putu, to je ravno svetskom čudu. Zato ljudi da se ne ljute kada vide naše radnike, što će da izgube minut ili dva, sada je građevinska sezona najjača i sada je vreme da to radimo. Vi krenete iz Vrbasa, i stižete u Loznicu za sat i 10 minuta. A nekada je bilo potrebno tri sata i 15 minuta. To su ogromne razlike i veliki napredak. Ovo su pravi pravcati poduhvati, ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima što mogu da nam pokažu kako se to rade. Danas svi hoće da budu tašna, mašna i sekretarica. A Kinezi rade, i znaju kako da rade. Nekada smo i mi znali da radimo ovakve projekte... Svi misle da je dovoljno samo da sve lepo upakujete, a jedino Kinezi danas sve rade i sve grade - rekao je Vučić.
Pogledajte koliko je to lep most, bukvalno fantastično izgleda, rekao je on gledajući završetak radova.
Radnici iz Kine, sa kojima se Vučić rukovao, pozdravili su ga rečima: "Vučići nihao", na šta im je predsednik sa osmehom odgovorio: "Nihao".
Vučić obilazi radove u Novom Sadu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Novi Sad, gde obilazi radove na Fruškogorskom koridoru i mostu preko Dunava kod Petrovaradina.
- Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava.
Predsednik je istakao da je ovo samo jedan od plodova našeg čeličnog prijateljstva sa bratskim kineskim narodom i zatražio od nadležnih da mu kažu kada se očekuje otvaranje, na šta je dobio odgovor - ako sve prođe kako treba, za godinu dana će biti gotovo, a predsedniku je rečeno da će i Iriški venac biti završen do kraja godine.
- To je značajan prekorak koji smo očekivali. A što ne može ovuda do kraja godine ako ste rekli do kraja godine? Hoće li neko da mi odgovori? - pitao je Vučić, nezadovoljan zbog kašnjenja u radovima.
- Dovedete me u poziciju da ono što su divne stvari da se to svaki put pretvori u to da sebi moram da objašnjavam zašto svaki put kasnimo, bar mi kažite istinu da znam kad će se otvoriti. Dogovarali smo se da bude do kraja godine, je li tako bilo? Sada kasnimo šest meseci. Nije problem, to su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro svaki put narodu kažemo jedno, a onda moramo da produžimo. Bolje kažite kako stvari stoje, pa da ljudi znaju kad to da očekujemo. Pitam vas, kada otvaramo ceo Fruškogorski koridor? - pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da će u celini koridor biti otvoren za dve i po godine.
Državni megaprojekat za budućnost
Brza saobraćajnica Novi Sad–Ruma ("Fruškogorski koridor") jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji, ukupne dužine 44,41 kilometar, koji će povezati Novi Sad sa Ruma–Šabac–Loznica pravcem i dodatno rasteretiti saobraćaj u ovom delu zemlje.
Trasa je podeljena na četiri deonice: od petlje Petrovaradin Istok do Paragova (14,01 km), od Paragova do obilaznice oko Rume (16,48 km), deonica Novi Sad–Jug – Petrovaradin Istok (3,40 km) i obilaznica oko Rume (10,52 km).
Na celoj trasi gradi se ukupno 46 većih putnih objekata, od čega 44 mosta i podvožnjaka, kao i dva tunela – "Širine" dužine 350 metara i "Iriški venac" dužine 3,5 kilometara. Predviđeno je i 15 denivelisanih raskrsnica, uz brojne potporne i zidove za zaštitu od buke, a saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km/h.
Posebno mesto zauzima most preko Dunava kod Petrovaradina, dužine 1.663 metra, koji predstavlja jedan od ključnih objekata koridora, zajedno sa tunelom "Iriški venac". Most ima širinu do 28 metara, sa biciklističkim stazama duž cele konstrukcije.
Glavni raspon mosta izvodi se kao most sa kosim zategama, sa pilonima visine 25 metara, dok su temelji oslonjeni na duboke šipove. Konstrukcija se sastoji od severne i južne prilazne konstrukcije, kao i glavnog raspona preko Dunava.
Radovi su u završnoj fazi, a spajanje glavne mostovske konstrukcije planirano je za 18. jun 2026. godine, kada će biti izveden završni betonski segment mosta.
Prema dostupnim podacima, većina radova je u visokom stepenu realizacije: šipovi su završeni 100%, piloni takođe 100%, dok su stubovi i ležišne grede gotovo u potpunosti završeni. Postavljanje nosača i kolovozne konstrukcije je u završnoj fazi, kao i konzolna gradnja glavnog raspona.
Kurir.rs