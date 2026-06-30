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Blokaderski skup održan 28. juna u Kraljevu, simboličnog naziva "Sve se vidi na Vidovdan", ne samo da je predstavljao najveći fijasko blokadersih okupljanja do sada sa nešto više od 3.000 prisutnih, već je srušio možda i najvažnije "pravilo" blokadera - da ne žele bilo kakvu vrstu saradnje sa bilo kim ko se ikada u Srbiji bavio politikom, uključujući i opozicione stranke!

Međutim, taj posulat prekršen je upravo na tom skupu kada se na Trgu srpskih ratnika prisutinima obratila narodna poslanica Jelana Pavlović, nekada članica stranke Branimira Nestorovića, a koja je okupljenima predstavljena samo kao - advokat iz Beograda!

Ovo blokadersko lažno predstavljanje, odnosno prećutkivanje istine, brzo je isplivalo na videlo, pa se odmah saznalo da je Pavlovićeva zapravo opoziciona poslanica, a čak je isplivao i snimak od pre nekoliko godina sa protesta građana zaduženih u švajcarskim francima na kome Jelena Pavlović vrlo energično aplaudira i poziva ostale građane da daju aplauz predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

Pavlovićeva je do pre godinu i po dana bila članica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, stranke koja je na prošlim parlamentarnim izborima prešla cenzus, a iz Nestrovićevog "jata" izbačena je krajem decembra 2024. godine, što je prema sopstvenim rečima saznala iz medija. Međutim, mandat nije vratila te je ostala samostalna poslanica u Parlamentu.

Revolt

Očekivano, ovo je izazvalo talas nezadovoljstva kako među samim blokaderima, a posebno među parlamentarnom opozcijom koju su blokaderi više od godinu i po dana odjavljivali, šikanirali, ponižavali i odbijali svaku saradnju sa nima, tvrdeći da se ni jedan opozicionar ne sme naći na tzv. "studentskoj listi"!

Nova opasna laž: Pokušali da izazovu "Valjevo 2" Kao što su prošlog leta izmislili gnusnu laž o "dečaku iz Valjevu koga je policija nasmrt pretukla na protestu", blokaderi su sada ponovo pokušali da uznemire javnost neistinama na društvenim mrežama! Ovoga puta su objavili kako je u nedelju uveče na festivalu "Music Week" na beogradskom Ušću nožem izbodene dve devojke! Naime, na Iksu je dok je još trajao festival plasirana laž da su dvojica muškaraca izbola dve devojke, a ova vest se munjevitom brzinom širila internetom, zabrinuti roditelji upali su u paniku, a i na samom koncertu mladi su krenuli da izlaze vodeći se informacijama koje su postale viralne. Medutim, ubrzo su se oglasili i organizatori i demantovali ove monstruozne laži jer policija izašla hitno na teren i utvrdila da nikakvih napada nožem nije bilo.

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović kazao je juče da je greška to što je narodna poslanica Pavlović govorila na protestu održanom u Kraljevu.

Foto: Petar Aleksić, Printscreen X

- Ona ne treba da govori i ne treba ništa da se pita! - kratak, ali oštar bio je Lazović, a istog mišljenja bio je i Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG):

- Izaberu te za poslanika na Nestorovićevoj listi. Ta ista lista odbije da smeni vlast u Beogradu, a neki od njih pređu u SNS. Ne napustiš stranku nakon što SNS-u produže život, naprotiv, postaneš najaktivniji poslanik. Napustiš je zbog ličnih sukoba, godinu dana kasnije. Time "ispuniš uslove" da se primakneš studentskom pokretu. I onda punom parom i sa moralnih visina pozivaš ostale da bezuslovno podrže jednu listu. I to onu listu na kojoj vidiš sebe...

Pavle Grbović Foto: Petar Aleksić

"Da nas obaveste..."

I sociolog Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji koji od početka podržava proteste, kazao je da su "studenti u blokadi" napravili "iskorak time što je jedna od govornica bila i narodna poslanica koja trenutno nastupa kao nezavisna poslanica, ali je u parlament izabrana na listi Branimira Nestorovića".

profesor Čedomir Čupić Foto: Kurir TV

- Bojim se da treba da o tome dobro porazmisle i da nas obaveste. Znači da nas obaveste da ubuduće očekujemo da više ovaj princip koji je do sada važio, da on više ne važi. Nemam ja ništa protiv toga, to je njihov izbor, ali tu činjenicu ne smemo da prećutimo. Ako oni drže do čistoće, ponekad i dosta teškim rečima, rekli su za opoziciju da ne mogu oni da pristupe, "nemamo mi šta sa njima" i tako dalje, i to je u redu. Ali vi ste na ovome skupu demonstrirali da ste taj princip doveli u pitanje! Znate, sa jednim slučajem se princip dovodi u pitanje, tu više nema tu razgovora - rekao je Čupić za N1.

"Protestuju" u hladu kafića, Petar Đurić priveden pijan, u autu nađen nož Skup u Kraljevu pratili su i drugi skandali... Prvo su "vođe" blokaderskog pokreta - političar Vladan Đokić, nekada poznat i kao rektor Beogradskog univerziteta i bivši košarkaš Vladimir Štimac - protest pratili iz hlada lokalnih kafića i uz osvežavajuće napitke, dok su oni koje podržavaju stajali na letnjoj vrelini. Takođe, blokader Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe", priveden je u nedelju uveče u Kraljevu, gde se pod desjtvom alkohola tokom postupanja policije ponašao nepristojno, drsko i bezobzirno, tako što je povišenim tonom izgovarao uvredljive reči usmerene protiv predsednika Republike Srbije i gradonačelnika Kraljeva, čime je u prisustvu policijskih službenika narušio javni red i mir. U vozilu u kom se nalazio pronađen je i nož sa sečivom dužine 14 centimetara. Kako se saznaje, Đurić je odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

I korisnici društvenih mreža bili su preneraženi ovakvim obrtom stvari na skupu, pa je tako korisinik pod nadimnkom "Consigliere" na X, ukazao da je Biljana Stojković iz Demokratske stranke, stranke koja je od starta podoržavala studente i odlučila da čak neće učestvovati na parlamentarnim izborima na njihov zahtev, protest posmatrala sa usijanog asfalta u Kraljevu, dok je govor držala bivša Nestorovićeva poslanica:

- Najurnebesniji događaj na današnjem skupu studenata u Kraljevu je što je Dabrica iz DS, koja bezrezervno podržava studente i popuje opoziciji, džudžala u publici totalno nebitna sa zastavom Studenti pobeđuju, dok je na bini govorila narodna poslanica iz Nestorovićeve stranke.

Politička igra

Sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić govori za Kurir da nije iznenađen ovakvih razvojem događaja kao što smo imali prilike da vidimo u Kraljevu jer "nužda zakon menja".

Vladimir Vuletić sociolog Foto: Kurir Televizija

- Do juče su tvrdili da neće sarađivati sa političarima, ali sa druge strane, tvrdili su oni mnogo toga. Kada uđete u politiku onda u nekom trenutku morate da prihvatite pravila političke igre i kada se probude, onaj ko bude želeo da se probudi, shvatiće da ono što se sada propagira na tim skupovima nema nikave veze sa onim od čega se počelo. Smatram da je većina od onih koji su zaista nekada u sve ušli srcem u želji da nešto promene na bolje, odavno shvatili o čemu se radi i još pre godinu dana im je sve postalo jasno i prestali su da podržavaju blokadere. Ne možete da uđete u politiku bez politike i za političku igru moraju da se prihvate neka pravila koja nisu baš uvek onakva kakvim ih je zamišljala neka mlada osoba, koja je nekad u sve ušla sa čistim dušom i srce i verujuću i sve što se proklamovalo na početku. Mislim da su ih takvi davno napustili, a oni koji su ostali će samo nastaviti da se bave politikom i toga će biti sve više - smatra prof Vuletić.

00:56 Jelena Pavlović - aplaudirala Vučiću danas drži govor blokaderima Izvor: Kurir