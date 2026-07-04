Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana, a reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.