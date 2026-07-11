Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Vučić obilazi deonicu dugu 3.900 metara i upoznaje se sa radom mobilne ambulante u selu.

Vučić je juče najavio odlazak u Sinkovce kod Leskovca, gde obilazi završne radove na putu koji je, kako je rekao, urađen nakon molbi meštana. Tom prilikom pomenuo je i prijavu koju je dobio putem platforme "Ko si, bre, ti?", a koja se odnosila na zapuštenost škole u tom mestu.