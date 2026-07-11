UŽIVO "JOŠ MNOGO TOGA MORA DA SE URADI" Vučić objasnio šta još treba leskovačkom kraju: Moramo ravnomerno da ulažemo da bi ljudi mogli da ostanu i opstanu ovde
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Vučić obilazi deonicu dugu 3.900 metara i upoznaje se sa radom mobilne ambulante u selu.
Vučić je juče najavio odlazak u Sinkovce kod Leskovca, gde obilazi završne radove na putu koji je, kako je rekao, urađen nakon molbi meštana. Tom prilikom pomenuo je i prijavu koju je dobio putem platforme "Ko si, bre, ti?", a koja se odnosila na zapuštenost škole u tom mestu.
Predsednik stigao u Sinkovce
Predsednik Vučić stigao je u Sinkovce kod Leskovca, gde su ga dočekali građani, kao i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
- Gde si, Bato? Jesi li video sada kada se uradi put kako će celo selo odmah drugačije da izgleda. Zorica prošli put samo što me nije ubila što nema puta. Pazi ga ovaj Drobnjak što ćuti sve vreme, samo kad su žene u pitanju seti se da nešto dobaci. Žene su, Drobnjak, divne i mnogo odgovornije i od tebe i od mene. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, uvek sam veseo kada uradimo novi put i ovo je ljudima nešto što mnogo znači. Dobro je da ovde ima povećanja broja stanovnika, predivan je kraj, voćarski, povrtarski. Normalnog puta ovde nije bilo, sećate se koliko je Zorica navaljivala, sa unukom Despotom je došla, za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan jer ovo je ono što ljudima najviše znači.
Predsednik je poručio izvođačima radova da prošire bankine. Kako kaže, ovo znači život i za ovo selo i za ove ljude, kao i sve drugo u šta se ulagalo u prethodnom periodu, pitajući građane šta je još potrebno da se uradi u ovom mestu.
- Sad ljudi vide da se rade putevi više nego ikad i ja sam srećan što to ljudi traže. Kad biste vi znali koliko toga ima što smo rekli a još nismo uradili i ja to znam jer ne možete sve da stignete i nije samo da ne možete da stignete, znate li vi koliko košta ovaj put, košta 1.200.000 evra. Znate li kad bi Leskovac skupio te pare? Hoću da radimo mnogo više u ovakvim mestima koja su siromašnija.
Predsednik je istakao da su u Leskovac dovedene nove fabrike, da je prosečna plata porasla, a da je nezaposlenih sve manje, ali da je u Beogradu i dalje mnogo veća prosečna plata.
- Moramo ravnomerno da ulažemo da bi ljudi mogli da ostanu i opstanu ovde, ali još mnogo toga mora da se uradi. Ovde da dođe jedna kapitalna investicija, to su velike stvari, ali ovo donosi ljudima radost u kuću. Svi su na različite načine izašli na vrata jer im je ovo najveća radost. Baš sam srećan što sam tu i što ovo dobro ide.
Sinkovci čekaju predsednika
Radovi na putu između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca su u punom jeku, a ekipe izvode završne radove na deonici dugoj oko 3,9 kilometara.
Na mestu događaja nalazi se i mobilna ambulanta, koju će predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići tokom posete selu. Meštani polako pristižu i okupljaju se, očekujući dolazak predsednika.
Obilazak je najavljen za 10 časova, a Vučić će se upoznati sa napretkom radova na putu, kao i sa funkcionisanjem mobilne ambulante.
Investicija vredna skoro 140 miliona dinara
Kako prenose lokalni mediji, ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.
Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd. Vrednost radova je 138.430.081 dinar.
Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.
Kurir.rs