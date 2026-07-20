UŽIVO VUČIĆ OBILAZI RADOVE NA MOSTU PREKO VELIKE MORAVE: Gotovo 60 godina traje borba da se izgradi, ovo je od SUŠTINSKOG I STRATEŠKOG značaja (FOTO)
Vučić stigao u Svilajnac
Predsednik je u poseti trening centru za dualno obrazovanje u Svilajncu, gde se obraća javnosti.
- Most završavamo do maja, kao i sve prilazne puteve, i obećao sam danas da ćemo uraditi i ovaj put od Crkvenca pa nadalje, to je 23 kilometra. To će mnogo da vam znači - kazao je on, i pozdravljen je aplauzom.
Nastavak obilaska radova
Predsedniku su potom nadležni za izgradnju prikazali mapu radova na lokalnim putevima, kojim će Svilajnac biti povezan za najvećim saobraćajnicama u državi.
- Ne znate kakvo ćete ime da date, ja mislim da je kralj Aleksandar lepo ime. Pošto je gradio ovaj most. Inače je potcenjen u srpskoj javnosti, iako je mnogo uradio. Srbi su takvi, neretko nepravedni prema onima koji su im zemlju vodili - kazao je on.
Predsednik je rekao da su zahtevi naroda i ljudi uvek veći kada se urade velike stvari, i da je to dobro.
- Evo čuli ste sada, imamo velike probleme sa radnom snagom, zato moraju da dolaze stranci da rade - istakao je on.
Zoran Drobnjak je predsedniku rekao da u ovom kraju ima i veliki broj manastira, i da će sa završenim putevima to biti odlična prilika za posete vernika i turista.
- U ovom kraju je rođen moj otac u jednoj školi. Upisano je da je rođen tri dana kasnije, takvo je vreme bilo, ratno, matičar je došao da upiše kasnije - rekao je on.
Kaže i da u termoelektrani u ovom kraju ima oko 200 zaposlenih, i istakao je da se njihova radna mesta moraju sačuvati.
- Svi samo pitaju kada ćemo da je zatvorimo, a mi nećemo da je zatvorimo, pošto moramo da imamo ljude koji žive od toga - kazao je predsednik.
U razgovoru sa Drobnjakom, Vučić je istakao da je najbolje da se zapošljavaju naši radnici, i da se za to mogu dobiti subvencije.
- Ti Drobnjak, da redovno plaćaš, i da nisi stalno zadužen, i da ne moram da molim za pare od ministarstva, davali bi im i veću platu. Ali da te zamolim da taj princip, da se od svakog novog posla izmiruje ono što je zaostalo, da se za to zaboravi. Siniša ti da pare, pa ti uvek to prekoračiš za 200-300 miliona - rekao je predsednik.
Poziv na dijalog i licenca za NIS
Predsednik kaže da nastavlja da poziva na dijalog, i da su oni koji su ga nazivali "nepomenikom" sebe doveli u poziciju da ne mogu da razgovaraju.
- Neka ljudi sami zaključe ko je u stanju da radi i gradi, ljudi nepogrešivo uvek donesu odluku na racionalan način, razmišljajući o svojim porodicama i roditeljima, sestrama i braći. Mi smo demokratsko društvo, i odluke naroda će se poštovati. Vidim da se opet pitaju da li ću raspisati izbore. Biće raspisani veoma brzo - naglasio je on.
Na pitanje o licenci NIS-a, i činjenici da je Bajatović optimističan, predsednik je zapitao kako on to može da zna.
- Kakve to veze ima sa Bajatovićem, i kako on to može da zna. Ja nešto naslućujem, zato nisam bio veliki optimista. Znao sam da će to vrlo teško ići, ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i našoj državi. Nisam optimista, a da li ćemo dati sve od sebe da uradimo, naravno - rekao je on.
Vučić stigao u Veliku Planu
Predsednik Vučić kaže da je most na ovom mestu radio kralj Aleksandar 1922. godine, i da od 1968. godine traje borba da se taj most izgradi.
- Mi smo negde u vreme korone dogovorili da se uradi, ali onda je bilo ima li ili nema novca. Evo sada smo krenuli, i trebalo bi da za manje od dve godine sve bude završeno. Ono što je važno za ljude u Svilajncu je uklanjanje pontonskog mosta i železničkog mosta koji koriste pešaci. To sve mora da se uradi, tu živi dosta ljudi, i onda će biti lakše za sve, i za investitore. To su velike stvari za celo Pomoravlje. Sve ovo je mnogo skupo, samo put o kom sam govorio je 6 miliona evra. Koliko će most koštati ukupno? 26 miliona evra - rekao je on.
Kaže da sve velike zemlje danas imaju ogroman problem, i da se suočavaju sa ogromnim ulaganjima u infrastrukturu.
- I Nemci sada spremaju najveće ulaganje u svoju infrastrukturu, zato što ni tamo decenijama nije obnavljano. Kod nas će ovo što sada radimo ostati zabeleženo, ovo su radovi od suštinskog i strateškog značaja za čitavo Pomoravlje - kazao je Vučić.
Rekao je da je ključno da obilaznica bude završena do petlje Gornji Milanovac.
- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih 5 kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - naglasio je predsednik.
Ističe da je mnogo uloženo svuda, i da se vidi da su putevi mnogo bolji.
- Na auto-putu i brzim saobraćajnicama nema rupa. Ali ja sam dobio spisak od 50 rupa u Kragujevcu, imam i slike. Uradite bre to ljudi, nikakvog smisla nema. Dobio sam to na "Ko si bre ti", i pozivam ljude da šalju što više. Moraju da se rešavaju problemi - kazao je on.