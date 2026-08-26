Skupština Srbije danas nastavlja vanrednu sednicu na čijem se dnevnom redu nalazi 59 tačaka, a prva među njima je Predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. Poslanici su od 10 časova nastavili objedinjenu načelnu raspravu, a tokom dana očekuju se polemike o predloženim zakonskim izmenama, finansijama, socijalnim merama i drugim temama koje su se našle pred parlamentom.