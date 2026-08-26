UŽIVO NASTAVAK SEDNICE SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu rebalans budžeta i još 58 tačaka, poslanici i danas raspravljaju o ključnim zakonima i merama
Skupština Srbije danas nastavlja vanrednu sednicu na čijem se dnevnom redu nalazi 59 tačaka, a prva među njima je Predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. Poslanici su od 10 časova nastavili objedinjenu načelnu raspravu, a tokom dana očekuju se polemike o predloženim zakonskim izmenama, finansijama, socijalnim merama i drugim temama koje su se našle pred parlamentom.
Rasprava po amadmanima
Nakon završetka načelnog jedinstvenog pretresa o predlozima akata iz tačaka 1 do 58 dnevnog reda, Skupština prelazi na raspravu o podnetim amandmanima. Poslanici se izjašnjavaju i diskutuju o predloženim izmenama i dopunama akata koji su na dnevnom redu.
Izlaganja narodnih poslanika
Narodni poslanici i članovi Vlade Srbije na početku današnje sednice izneli su različita viđenja rada parlamenta i aktuelnog skupštinskog saziva. Predstavnici opozicije uputili su kritike na račun rada Narodne skupštine i načina na koji se vodi parlamentarna rasprava, dok su ministri i predstavnici vladajuće koalicije istakli rezultate i kvalitete aktuelnog saziva, uz ocenu da parlament funkcioniše u skladu sa svojim nadležnostima.
Nakon kraće rasprave predsedavajuća je načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 do 58 dnevnog reda.
Nastavljena sednica Skupštine Srbije
Skupština Srbije nastavila je vanrednu sednicu, na čijem dnevnom redu se nalazi 59 tačaka. Poslanici nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda.
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić saopštila je da su sednici prisutna 110 narodnih poslanika, te da postoje uslovi za rad parlamenta.
Jučerašnji dan u skupštini
Poslanici Skupštine Srbije juče su postavljali pitanja predstavnicima izvršne vlasti, a teme su bile bezbednosna situacija na KiM, ekološka situacija na jugu Srbije i uslovi za rad u centrima za socijalni rad. Tokom rasprave najviše pažnje bilo je posvećeno Predlogu rebalansa budžeta, ali se govorilo i o jednokratnoj pomoći građanima, platama i stanju u Srbiji.
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je prosečna neto plata u junu iznosila 120.401 dinar, odnosno 1.026 evra, što je 9,4 odsto više nego u istom mesecu prošle godine. Mali je naveo i da je pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom sa 69,4 odsto u 2012. godini porasla na 108,6 odsto u prvih pet meseci ove godine.
Dok su poslanici vlasti podržali rebalans, uz ocenu da veći prihodi omogućavaju bolju socijalnu politiku, opozicija je kritikovala predložene izmene, tvrdeći da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore.
Deo rasprave bio je posvećen i požarima koji su prethodnih dana zahvatili Srbiju. Opozicioni poslanici tvrdili su da država nije adekvatno reagovala i da Sektor za vanredne situacije nije dovoljno opremljen, dok su poslanici vlasti naveli da je od 2021. godine kupljeno devet puta više opreme nego tokom prethodnih 37 godina i optužili opoziciju za politizaciju teme.
Sednicu je obeležila i polemika nakon što je šef poslaničke grupe Srbija centar - SRCE Zdravko Ponoš pojedine građane nazvao "stadom". Predsednica Skupštine Ana Brnabić zbog toga mu je izrekla opomenu i poručila da u parlamentu niko neće narod nazivati stadom.
Ostale detalje sa jučerašnje sednice možete pročitati i u našem jučerašnjem blogu.
Kurir.rs