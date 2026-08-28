UŽIVO VUČIĆ O SMRTI GENERALA MLADIĆA: Hag je želeo njegovu smrt iza rešetaka! Nisu hteli da umre u Srbiji, to je anticivilizacijsko ponašanje bez PRESEDANA
Obilazak Sajma šljiva
Predsednik je posle razgovora sa novinarima krenuo u obilazak sajma, i razgovarao je sa izlagačima.
Insistirao je da plati šljive koje je uzeo, a zatim se pozdravio sa vladikom i uputio se na sledeću lokaciju.
Vučić o smrti generala Ratka Mladića
Predsednik kaže da je dugo u kontaktu sa sinom Ratka Mladića, i da se država trudila da pomogne koliko je moguće.
- Trudili smo se i dali sve od sebe da okonča život u Srbiji. Bilo je jasno, ja sam saopštio da mu je ostalo 7 dana do 5 nedelja, kao što vidite precizno smo znali mi, a još preciznije oni koji to nisu dopustili. Tu se postavlja nekoliko pitanja. Ta istraga koju oni provode, čekali smo jutros u 10 sati konferenciju mehanizma, nje na kraju nije bilo. I dalje ne znamo ništa, poslali smo timove u Hag, da pomognemo oko logistike, prevoza, svega drugog, da vidimo šta su planovi porodice. Za sada ne mogu ništa da kažem, pošto nismo dobili ništa od Haga. I sve što čitam u medijima su neistine. Pričao sam i sa Dodikom, mi ne možemo govoriti ništa dok ne dobijemo želje porodice. Načuli smo mogućnost da general bude sahranjen u Beogradu pored kćerke, ali da li će to biti i dalje ne znamo - kazao je on.
Sada vidimo da je Hag želeo njegovu smrt iza rešetaka, kaže predsednik.
- Nisu hteli da umre u Srbiji, gde je želeo. To je anticivilizacijsko ponašanje bez presedana. Ovih dana sam svedok najtežih pritisaka, kako iz regiona, tako i iz zemlje i sveta. Ko će od nas snažnije da opsuje preminulog generala. Ja u tome da učestvujem neću. Mogu da vam garantujem da ako porodica bude želela da bude sahranjen u Srbiji, mi ćemo pomoći da to bude urađeno na dostojanstven način. Drugo, veoma važno, ta hajka koju vode nije hajka zbog preminulog generala Mladića, ta hajka je zbog budućnosti i daljih pritisaka na Srbiju. Dakle, kao što sam rekao, 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju. A gle čuda, 15. je naš nacionalni praznik - rekao je Vučić.
On dodaje da će biti tu nešto osuđujuće za Tačija, tek onako, ali da će za najteže zločine protiv Srba Tači biti oglašen ne krivim.
- Time hoće da pokažu da su došli do "pravde". Da Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da Hrvati i Bošnjaci nisu činili zločine nad Srbima, da Albanci nisu činili zločine, i da su trajni krivac Srbi. To je pečat koji nam zapad donosi. I ne treba da imamo nikakvih iluzija. Kada smo govorili o KiM, nismo imali ni podršku međunarodnog suda pravde, i zato razumem Trampa koji traži promenu sistema prava i pravde u svetu, i to ćemo i mi zahtevati. Da li verujem u hašku pravdu? Nikada nisam, ni danas ne verujem - rekao je on.
Vučić kaže da je Elfeta Veseli zaklala Slobodana Stojanovića, dečaka od 12 godina.
- Preklala ga je nožem ispod brade. Izašla je iz zatvora, ni u jednom od njihovih medija nije pisalo da je monstrum izašao. U našim medijima gotovo nezapaženo. Ej, preklala je dete. Sa njom su bili onaj Kibe, Orić i tako dalje. Nije mogla da trpi njegov pogled. Nikom ništa. Nikom ništa za Petrovačku cestu, za Klečku i silovane Srpkinje, ubijanu decu - naglasio je on.
Dodaje da on nikada ne bi govorio da je srećan zbog bilo čije smrti.
- To nalaže građansko vaspitanje, elementarna pristojnost. Vi gledate ministra u Vladi Srbije, koji sebi daje za pravo, samo zato što je iz Novog Pazara, da proklinje generala na onom svetu. Da se dodvori svojima. Što to radite ljudi, mrtav je čovek. Nisi ti ministar Novog Pazara, već ministar cele Srbije. I pritom ne ulazim u to kako će istorija da sudi o generalu Mladiću. Ne želim da povredim Bošnjake - rekao je on.
Kaže i da ima Srba koji ne mogu da se uzdrže od najodvratnijih komentara, pošto im ljudi smetaju i mrtvi.
- Mnogo toga ne razumem, trudio sam se sve vreme, slao dobre poruke svih 15 godina. Nikada nisu hteli da ih čuju pošto su želeli Srbiju poraženu i na kolenima. To nećete dočekati. Nećete nam srušiti ponos i dostojanstvo. Ljudi imaju različita mišljenja, ali da ne dozvolimo dostojanstven ukop generalu, to se neće dogoditi. Da čujete od mene psovke i gadosti, što govore predstavnici NVO, da mu deo tela sahrane u Lazarevu, deo u Han Pijesak, sram vas bilo sve zajedno. Meni ćete da govorite o nečemu - kazao je Vučić.
Predsednik kaže da je nezamislivo da umre Gotovina u Hrvatskoj, pa da se oglasi neko srpsko ministarstvo.
- Vidite da oni nisu normalni. I to je direktno uplitanje u naše stvari. Zato žele Srbiju na kolenima, i zato se nadaju da će njihovi puleni da pobede. Džaba im nada, i džaba im novci. Još jednom je pozvao novinare da ne spekulišu o detaljima sahrane, i da se još uvek ništa ne zna.
Pozvao je da se ne nastavljaju bilo kakvi unutrašnji sukobi po bilo kom pitanju.
- Ja sam to govorio i posle Đinđićeve smrti, i smatram da to nije normalno. Kao i oni što su puštali balone kada je umro Slobodan Milošević. Kretena i emocionalnih bolesnika ima uvek i svuda. Samo je važno da ih ima što manje, i da ne potpadnemo pod taj utisak, da im odgovorimo na drugi način. Svima njima to ne odgovara, svima njima ne odgovara jaka Srbija, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Podgorici. I zato je važno da nastavimo da rastemo što brže. Niko od mene ne poznaje državu kao ja - rekao je predsednik.
Naglašava da je zvao Darka Mladića, i da je izjavio saučešće kada je saznao da je general preminuo.
- Meni se čini da to pristojni ljudi rade u celom svetu.
Predsednik na Sajmu šljiva
Vučić je stigao na Sajam šljiva u Osečini, gde je razgovarao sa proizvođačima i izlagačima. Predsednik je iskoristio priliku i da promeša džem.
- Hoću da vam se zahvalim što ste položili venac na spomenik mog brata pilota Milenka Pavlovića. To niko do sada nije uradio - rekao je predsedniku brat pilota koji je herojski pao u borbi protiv NATO agresora.
Na molbu jednog domaćina da uradi put do njegovog sela, predsednik je rekao da će pokušati da učini sve, ali da ne može da obeća ništa.
Sve vreme dok je prolazio odjekivali su povici "Aco Srbine".
Predsednik je narodu poručio da je srećan što je ponovo u Osečini, a izazvao je aplauz činjenicom da je ispravno akcentovao ime ovog mesta.
- Stanite ljudi, nije dan ni za pesmu, ni za skandiranje, a posao da nastavimo moramo - rekao je predsednik prekidajući povike i aplauze.
Šljiva je za nas Srbe najvažnija marka, naš brend, istakao je predsednik, i citirao Dobricu Ćosića.
- Kuća pred kojom ne cvetaju šljive, ne nada se više ni suncu ni gostu. U doba kada je Srbija tek gradila svoje institucije, šljiva sa ovih brda stizala je na trpeze preko Atlantika. Danas se okupljamo da proslavimo plod koji je nama više od voća, koji je vekovima unazad oblikovao život i privredu čitavog kraja - rekao je predsednik.
Govoreći o istorijatu šljive, predsednik dodaje da Šljiva od 1884. počinje da se suši i izvozi, postajući glavni srpski brend.
- Danas, ta ista snaga živi u preko 2700 domaćinstava Osečine, koji se bave šljivarstvom. Ono što su vam preci ostavili u amanet nastavljate da unapređujete i predstavljate nas u celom svetu - dodao je on.
Predsednik je rekao da je u lokalne puteve uloženo 2,5 miliona evra, i da će biti dodato još novca da se ta cifra približi 6 miliona.
- Dužni smo i za Gornje Crniljevo da završimo onaj deo koji nije urađen, i to ćemo da uradimo. Takođe, hoću da vam kažem nešto, što uvek ima veze sa šljivom, i sa onim ko smo, šta smo i šta nas čeka. Nema veze sa sajmom. Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvvovali u zločinima protiv Srba na prostoru bivše Jugoslavije, uvek bi oslobađali, ili tobož kažnjavali, pa posle oslobađali. Oslobađani su oni koji su učestvovali u progonu 250.000 ljudi u Oluji, oslobođen je i Naser Orić, i nikoga nije bilo briga što su imali svedočenja da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića - rekao je on.
Vučić dodaje da će danas da mere emocije i u Srpskoj i u Srbiji.
- Nije kraj tome, zato što su, kako saznajem, 16. septembar zakazali izricanje presude Hašimu Tačiju, i kako saznajem, ta presuda će biti takva da pokrije pritvorske dane, a suštinu optužnice za zločine biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće zapadnjaci da nam kažu da smo jedini krivci, da mi moramo to da prihvatimo, i da zločina nad nama nije ni bilo. Srpska krv nije ni važna. Pre nekoliko dana na slobodu je izašla krvolok, pravi, istinski, ona koja je to počinila, ubila je 12-ogodišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, preklali su ga. Lično ga je ona preklala, jer nije mogla da istrpi pogled dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu u BiH. Nisu napisali krvnik i krvolok je izašla na slobodu. Te imenice i kojekakvi pridevi postoje samo za Srbe, i to će se nastaviti. A naše je da budemo pametni i mudri, da čuvamo mir u regionu, i da dobro znamo šta nam misle - rekao je predsednik.
On je naglasio da moramo čuvati mir i jačati ekonomski, i zapitao je da li je sve u redu sa devojkom koja se srušila u publici.
- Čuvaćemo, štititi i zaštititi Srbiju - rekao je on na kraju.
Veliki broj ljudi čeka predsednika u Osečini
Vučićeva prva stanica je Sajam šljiva "Osečina 2026", a tamo se gotovo sat vremena pre početka obilaska skupio veliki broj ljudi.
Plan posete Mačvanskom okrugu
Prema planu posete, predsednik Vučić će s početkom u 13.00 sati obići Sajam šljiva "Osečina 2026", a od 13.45 preduzeće "Krušik-Plastika" a.d. u tom mestu.
Vučić će zatim, s početkom u 15.00 sati razgovarati sa građanima u Ljuboviji.
U opštini Mali Zvornik Vučić će od 15.50 obići preduzeće gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci kod Velike Reke, a od 16.40 završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.
Sledi obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ "Anta Bogićević" u Loznici s početkom u 17.30, a zatim od 18.10 i obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru u toj opštini.