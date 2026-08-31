SERIJA VAŽNIH SASTANAKA U PALATI SRBIJA: Vučić domaćin predstavnicima država koje učestvuju na sastanku nesvrstanih zemalja
Vučić razgovarao sa predsednicom Vlade Mozambika
Predsednik se potom sastao sa Marijom Benvindom Levi, predsednicom Vlade Mozambika.
Sastanak sa Huseinom Ali Mvinjijem
Predsednik se sastao sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem.
- Veoma dobar razgovor sa Huseinom Ali Mvinjijem. Srbija i Tanzanija baštine prijateljstvo utemeljeno na međusobnom poštovanju, borbi za slobodu i nezavisnost i saradnji u okviru Pokreta nesvrstanih, gde su naši narodi, uprkos velikoj geografskoj udaljenosti, bili bliski i iskreni saveznici.
Ponovnim otvaranjem Ambasade Srbije u Tanzaniji pokazali smo da želimo stalno prisustvo, redovan politički dijalog i snažnije povezivanje naših institucija, privrednika i ljudi.
Razgovarali smo o ulaganjima i saradnji u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, turizmu, plavoj ekonomiji, rudarstvu i infrastrukturi. Posebno veliki prostor vidimo u povezivanju tanzanijskih poljoprivrednika i proizvođača sa srpskim i regionalnim tržištem, kao i u primeni srpskog znanja i tehnologije u preradi hrane i stvaranju proizvoda veće vrednosti.
Zahvalio sam Tanzaniji na potvrđenom učešću na Ekspu. To će biti izuzetna prilika da Tanzanija predstavi svoju bogatu kulturu, tradiciju, muziku, turističke potencijale i razvojne mogućnosti, ali i da dodatno približimo naše narode - istakao je Vučić.
Vučić se sastao sa potpredsednicom Ugande
Predsednik Vučić se prvo sastao sa Džesikom Alupo, potpredsednicom Ugande.
- Odličan i sadržajan razgovor sa potpredsednicom Ugande Džesikom Rouz Epel Alupo o daljem unapređenju tradicionalno dobrih odnosa naših zemalja. Više od šest decenija povezuju nas diplomatski odnosi, međusobno poštovanje i privrženost načelima slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti država i naroda. To dragoceno nasleđe je čvrst temelj modernog i sadržajnog partnerstva koje danas gradimo.
Poseta predsednika Musevenija Beogradu 2023. godine i otvaranje centra „Uganda Connect“, važnog mosta između naših privrednika, tržišta i građana, označili su početak nove etape u bilateralnim odnosima i dali snažan podsticaj našem tradicionalnom prijateljstvu i ekonomskoj saradnji. Nastavljamo da radimo na povećanju trgovinske razmene i investicija, kao i na realizaciji konkretnih projekata u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, infrastrukture, energetike, informacionih tehnologija, odbrane i obrazovanja.
Zahvalio sam Ugandi na doslednom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Posebno me raduje učešće Ugande na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, koja će pružiti dodatnu priliku za predstavljanje njenih privrednih, turističkih i kulturnih potencijala. Srbija u Ugandi vidi iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera. Uveren da ćemo u godinama pred nama dodatno ojačati politički dijalog, ekonomske veze i kulturnu razmenu naših naroda - saopštio je Vučić nakon sastanka.
Plan današnjih sastanaka
U 12.30 predviđen je sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo, u 13.15 sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem, a u 14.00 sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi.
Predsednik Vučić će se u 14.45 sastati sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom, a u 15.30 sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.