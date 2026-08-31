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13:33

Vučić razgovarao sa predsednicom Vlade Mozambika

Predsednik se potom sastao sa Marijom Benvindom Levi, predsednicom Vlade Mozambika.

Vučić se sastao sa Marijom Benvindom Levi Foto: Nemanja Nikolić

13:09

Sastanak sa Huseinom Ali Mvinjijem

Predsednik se sastao sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem.

Vučić se sastao sa Huseinom Ali Mvinjijem Foto: Nemanja Nikolić

- Veoma dobar razgovor sa Huseinom Ali Mvinjijem. Srbija i Tanzanija baštine prijateljstvo utemeljeno na međusobnom poštovanju, borbi za slobodu i nezavisnost i saradnji u okviru Pokreta nesvrstanih, gde su naši narodi, uprkos velikoj geografskoj udaljenosti, bili bliski i iskreni saveznici.

Ponovnim otvaranjem Ambasade Srbije u Tanzaniji pokazali smo da želimo stalno prisustvo, redovan politički dijalog i snažnije povezivanje naših institucija, privrednika i ljudi.

Razgovarali smo o ulaganjima i saradnji u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, turizmu, plavoj ekonomiji, rudarstvu i infrastrukturi. Posebno veliki prostor vidimo u povezivanju tanzanijskih poljoprivrednika i proizvođača sa srpskim i regionalnim tržištem, kao i u primeni srpskog znanja i tehnologije u preradi hrane i stvaranju proizvoda veće vrednosti.

Zahvalio sam Tanzaniji na potvrđenom učešću na Ekspu. To će biti izuzetna prilika da Tanzanija predstavi svoju bogatu kulturu, tradiciju, muziku, turističke potencijale i razvojne mogućnosti, ali i da dodatno približimo naše narode - istakao je Vučić.

12:52

Vučić se sastao sa potpredsednicom Ugande

Predsednik Vučić se prvo sastao sa Džesikom Alupo, potpredsednicom Ugande.

Vučić se sastao sa Džesikom Alupo Foto: Nemanja Nikolić

 - Odličan i sadržajan razgovor sa potpredsednicom Ugande Džesikom Rouz Epel Alupo o daljem unapređenju tradicionalno dobrih odnosa naših zemalja. Više od šest decenija povezuju nas diplomatski odnosi, međusobno poštovanje i privrženost načelima slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti država i naroda. To dragoceno nasleđe je čvrst temelj modernog i sadržajnog partnerstva koje danas gradimo.

Poseta predsednika Musevenija Beogradu 2023. godine i otvaranje centra „Uganda Connect“, važnog mosta između naših privrednika, tržišta i građana, označili su početak nove etape u bilateralnim odnosima i dali snažan podsticaj našem tradicionalnom prijateljstvu i ekonomskoj saradnji. Nastavljamo da radimo na povećanju trgovinske razmene i investicija, kao i na realizaciji konkretnih projekata u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, infrastrukture, energetike, informacionih tehnologija, odbrane i obrazovanja.

Zahvalio sam Ugandi na doslednom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Posebno me raduje učešće Ugande na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, koja će pružiti dodatnu priliku za predstavljanje njenih privrednih, turističkih i kulturnih potencijala. Srbija u Ugandi vidi iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera. Uveren da ćemo u godinama pred nama dodatno ojačati politički dijalog, ekonomske veze i kulturnu razmenu naših naroda - saopštio je Vučić nakon sastanka.

12:18

Plan današnjih sastanaka

U 12.30 predviđen je sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo, u 13.15 sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem, a u 14.00 sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi.

Predsednik Vučić će se u 14.45 sastati sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom, a u 15.30 sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.