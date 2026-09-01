UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA U PALATI SRBIJA: Predsednik poručio prijateljskim liderima - Mir se ne čuva strahom, već dijalogom i očuvanjem suvereniteta
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, u Palati Srbija.
Početak sastanka i obraćanje predsednika Vučića
Na početku je prikazan kratki dokumentarni film o istorijatu Pokreta nesvrstanih, nakon čega je šef srpske diplomatije Marko Đurić rekao da je Srbija posvećena tome da očuva nasleđe prijateljstva.
Vučić se zahvalio svim delegacijama na dolasku u Beograd, i istakao je da je veoma srećan što ima priliku da ih ugosti.
- Gamal Abdal Naser je podsećao da naša sloboda nije poklonjena, već izvojevana. Sukarno nas je podsećao da je glas malih nacija snažniji od bilo kog arsenala oružja. Jugoslavija, i danas Srbija, smatraju da se mir ne čuva strahom, već neprekidnim dijalogom i očuvanjem suvereniteta svake zemlje - rekao je predsednik Srbije.
U vreme kada se temelji globalnog poretka tresu pred naletima selektivnog pristupa međunarodom pravu, Nesvrstani ostaju najvažnije utočište multilateralizma, braneći ideju da svet mora da pripada svima, naglasio je on.
- Nesvrstani su privrženi Povelji UN, u kom svaka zemlja ima jednak glas. Srbija čuva baštinu prve konferencije nesvrstanih. I posebno želim da iskažem zahvalnost što velika većina zemlja pruža podršku Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta. Naša partnerstva nisu samo uspomena na slavnu prošlost, reč je o delotvornom savezništvu - rekao je Vučić.
Ovaj grad poznaje vaše zastave i borbu, i sa istim žarom deli vašu veru u lepšu i pravedniju budućnost čovečanstva, dodao je predsednik.
Sve spremno za početak sastanka
Sve je spremno za početak Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Palati Srbija.
Vučić: Svet se promenio... Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju naše izbore...
- Prošlo je 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, svet se promenio, ali značaj suverenosti, međunarodnog prava i ravnopravnosti nije umanjen. U vremenu velikih izazova potrebno je više dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti da pronalazimo ono što nas povezuje.
- Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju naše izbore. Zato, posebno cenimo prijatelje koji su umeli da razumeju našu poziciju i ostanu uz nas onda kada je bilo najteže.
- Ovaj susret prilika je da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je sinoć priredio svečanu večeru povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
"Posebno cenimo prijatelje koji su umeli da ostanu uz nas onda kada je bilo najteže"
Program današnjeg skupa u Beogradu
08.50 Doček šefova delegacija u Palati Srbija
09.30 Otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja
- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić
- Potpredsednica Republike Ugande Džesika Alupo
10.10 Zajednička fotografija
Raspored sastanaka
11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem
Mahamom
12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom
Šeikom Mohamudom
12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom
Antoniom
13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike
Mišelom Menasom
13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska
pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom
14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova
Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom
Kurir.rs