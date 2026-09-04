UŽIVO VUČIĆ U SEVERNOBAČKOM OKRUGU: Predsednik u poseti porodici Ćupić - Stiže nova fabrika u Suboticu, čak 200 radnih mesta! Govorio i o radovima na bolnici
Veliki broj sačekao Vučića u Subotici
Predsednik Vučić je stigao u Suboticu, gde ga je sačekao veliki broj ljudi, i rekao je da će država pokriti radove na koncertnoj dvorani.
- Ono što je važno za Suboticu, sredinom septembra potpisujemo ugovor sa jednom automobilskom fabrikom, koja će otvoriti 200 radnih mesta u Subotici. Dobićete ime kompanije za jedno desetak dana. I ono što je važno, do Budimpešte u narednih mesec dana verujem da će biti otvorena pruga, što znači da ćete mnogo brže stizati do prestonice Mađarske - rekao je on.
Vučić o dolasku u Niš i sahrani Ratka Mladića
Na pitanje da li će ići u Niš, i na pretnje blokadera da nije dobrodošao, predsednik je rekao da će naravno otići i pored pretnji.
- Samo neka pozivaju oni. Dobro ako neću smeti. Ja sam mislio da su se malo opametili, da su razumeli da nije stvar u mom strahu. Ali izgleda da nisu. I molim policiju da ih pusti, da vidim baš šta će da urade, samo nemojte onda da pozivaju policiju. Da vidim šta će da urade. Naravno da ništa. Ali to vam govori o nečijoj nasilničkoj siledžijskoj prirodi - rekao je predsednik.
To govori o totalitarnoj, siledžijskoj prirodi, i neprihvatanju da ljudi imaju drugačije mišljenje, kazao je predsednik.
Na spekulacije o sahrani Ratka Mladića i dočeku tela u Srbiji, Vučić kaže da su mnogi govorili da država ne sme da sačeka nikoga.
- Pa kad se država pojavi zašto se pojavila, i tako dalje. Razgovarao sam sa porodicom Mladić, to je njihov izbor, šta će da rade i kako da rade. Imam zvaničnu posetu u ponedeljak ceo dan, zakazanu pre četiri meseca. Da li sam uradio sve što je moguće da to protekne na dostojanstven način, na ozbiljan i odgovoran način, baš sam to uradio. To je sve što mogu da vam kažem - rekao je on.
Dodao je da se ponaša odgovorno, i da je zato otkazan skup u Novom Sadu.
- Mi dajemo sve od sebe. Zakazali smo u običnoj sali sednicu Glavnog odbora, nekome valjda smeta i glavni odbor. Nepoželjan sam u Novom Sadu gde sam doveo 14 fabrika, u Nišu gde sam doveo 12 fabrika. Niš gde sam uradio tri autoputa! Meni da kažu da sam nepoželjan oni koji su opljačkali i Niš i Novi Sad - poručio je predsednik.
Kaže da su blokaderi naučili da nisu sila nažalost na teži način, iako se on uvek trudio da to nauče na miran način.
- Mi da ih napadamo nećemo, niti bilo šta da uradimo protiv njih. Nek se skupljaju koliko hoće... Maltretirali su građane ove zemlje dve godine. Ali oni su Pol Potova omladina, predvode ih NVO pa misle da imaju pravo na to. Videćete da neće biti tako. Vidimo se sutra na glavnom odboru - rekao je on.
Vučić u posetiri porodici Ćupić na Paliću
Vučić je po dolasku u domaćinstvo porodice Ćupić rekao da će u Subotici biti urađeni bolnica i stadion, i potom je govorio o novim investicijama. Na konstatacije novinara da ga ne čuju, on je rekao:
- Već duže vreme bukvalno pijem samo "zero" kolu, to je počelo da me ubija, kao da nisam večerao - rekao je on kroz smeh.
- Sredinom septembra potpisaćemo ugovor za još 200 radnih mesta za Suboticu, kompanija iz oblasti automobilske proizvodnje. Za Svarovski nije više u pitanju hoće li ostati, već da li ćemo se izboriti za nove investicije - rekao je predsednik.
Mnogo stvari je urađeno u ovom kraju, dodao je Vučić, i kaže da je bolnica najvažnija.
- Skoro 60 miliona je prva faza, i to bez opreme, a onda možete da mislite koliko će da košta Subotička bolnica. Na kraju barem 90 miliona evra. Ali time Subotica praktično rešava sve probleme. Sada ima 3000 nezaposlenih, 2012. godine je bilo oko 12.000. Nažalost prirodni priraštaj je vrlo mali, ne govorim tu ni o odlasku mađarskog stanovništva, što je bilo jako loše za nas. Molim te ljude da razmisle o povratku - kazao je predsednik.
Kaže da je bio u poseti jednoj mađarskoj porodici sa 11 dece, i da će se dogovoriti sa Vojputem da im se uradi kuća.
Govoreći o devetoj fazi radova na pozorištu, Vučić je u šaljivom tonu rekao:
- A ti si Bakiću baš za koncertnu dvoranu. Samo da uzmu pare iz Beograda. A gde je Maja? Znaš li šta je njen odgovor? "Nemam!"
Kaže da je potrebno mnogo više sadržaja na Paliću, i da više nije dovoljna samo lepa soba i šetnja oko jezera.
- Zato je bitna privatna inicijativa! Ne treba 3 restorana, nego 30. Kajak, sadržaji razni, to je ono što ljudi traže - naglasio je predsednik.
Na pitanje o stanju puteva, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je rekao da ima nameru da priča o tome sa Majom Gojković, na šta se Vučić nasmejao i poručio:
- On celo veče drnda telefon. Sedim pored njega u kafani, ubija me ona zero kola, a on samo u telefon gleda. Koncertne dvorane gleda - kazao je on i izazvao smeh prisutnih.
Jednog od najmlađih članova porodice Ćupić Vučić je zapitao za koga navija, i dobio je odgovor - Portugal.
- Kakav bre Portugal? Za Srbiju navijaš - nasmejao se Vučić.
Predsednik je dobio crteže od mališana, i bio je oduševljen veštinom mladih članova porodice Ćupić.
- Ideš li u vrtić? Kad ćeš da naučiš da pišeš? Ne znaš, al ne žuri ti se. Tako i ovaj moj kad treba u školu da krene: "Jaoj, jaoj jaoj..." Kao da ga neko na mučenje vodi, a ne u školu - kazao je on u razgovoru sa mališanima.
Predsednik je pitao šta može da pomogne porodici, i zahvalio se Tamari Grujić, autorki emisije "Sa Tamarom u akciji" koja je ranije pomogla porodici.
- Danas je prosečna plata u Subotici veća od 900 evra, skoro 100.000 dinara. Vaša je oko minimalca. Nije to dovoljno za šestoro dece - kazao je on.
Interesovao se i kako mališani funkcionišu i sarađuju zajedno, posebno kada su roditelji na poslu, i sa njima podelio mudrost.
- Brat i ja do moje 12, njegove 10, kao pas i mačka. A od tada kao jednojajčani blizanci. Dođe vreme, shvatiš da je lakše zajedno. Da te na "Ko hoće brzo negde da stigne, nek ide sam, a ko hoće daleko da ide, nek ide zajedno, sa nekim." Braća, porodica, uvek zajedno da se držite. Neki su pokušali da nam razore i podele porodice, i ovo je najveće blago što imate. Mnogo sam srećan što vas vidim ovde zajedno - kazao je on.
U razgovoru sa rukovodiocima poručio je da se mora obratiti pažnja na stanje puteva u Srednjem Banatu.
- Srednji Banat nam je najgori sa putevima! Nemoj to smetnuti sa uma, iako najviše ima da se radi u centralnoj Srbiji. U Srednjem Banatu su i Žitište, i Sečanj, i Kumane, ima i nekoliko mesta potpuno užasnim putevima povezano, Crnju... To su sve užasne deonice, ne potcenjuj posao, posebno u Srednjem i Južnom Banatu - rekao je predsednik.
On ističe da će veštačka inteligencija mnogo pomoći u razvoju Srbije, i rekao je da je sve što je urađeno završeno u proteklih deset godina, ali da ljudi i dalje očekuju više.
- Mi smo pravili neku računicu, nama za vodu i puteve da rešimo je bukvalno potrebno 20 milijardi evra. Ceo budžet Srbije - kazao je predsednik.
Istakao je da se barata starim brojkama, i da u ovoj opštini nema 300.000 ljudi.
- Nema dece. Zato su Bojana i Nebojša heroji. Ne šalim se, vi ste heroji. Kao i mađarska porodica juče, vaša deca će da grade ovu zemlju. Ne vredi, koliko god da apelujete, uglavnom siromašnije porodice imaju više dece, a oni koji su bogatiji... Najniži priraštaj je na Vračaru. A prosečna plata je 1670 evra. U kućama imamo mnogo više dece nego u soliterima. Urbani stil života ubija natalitet i prirodni priraštaj, i to je to. Svi smo postali sebičniji, samo to nećemo sebi da priznamo. Od ljubimaca imamo uvek bezuslovnu ljubav, a oko dece moraš mnogo više da se boriš i radiš. I biramo ono što je lakše, nažalost - dodao je on.
Plan današnje posete
Vučić će prvo posetiti porodicu Ćupić na Paliću u 10 časova, a zatim će obići Gerontološki centar Subotica u 10.45.
Predsednik Vučić će potom, u 11.45 sati, u Bagremovu obići poljoprivredno gazdinstvo Stanković.
Obilazak "Industrije mesa Topola" u Bačkoj Topoli predviđen je za 12.30 sati, a u 13.10 preduzeća "Agrokons d.o.o." u Malom Iđošu.