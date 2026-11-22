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Milan Milović, penzionisani pukovnik policije, godinama je bio deo obezbeđenja najviših državnih funkcionera. Pre godinu dana je za Kurir televiziju govorio o iskustvima tokom mandata Slobodana Miloševića, Miroljuba Labusa i Slobodana Homena, ali i o detaljima iz njihovog privatnog i profesionalnog života koje javnost do sada nije imala priliku da čuje.

Milović je bio deo operativne grupe zadužene za obezbeđenje tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, sa kojim je dočekao NATO bombardovanje i turbulentne događaje 5. oktobra 2000. godine.

Nakon političkih promena, bio je angažovan na zaštiti Miroljuba Labusa, tadašnjeg potpredsednika Savezne vlade, a kasnije je, nakon akcije "Balkanski ratnik" i udara na kriminalnu grupu Darka Šarića, obezbeđivao i Slobodana Homena, tadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde.

Slobodan Milošević Foto: Profimedia

Svoja iskustva iz perioda koji je obeležila politička i bezbednosna nestabilnost Milović je pre godinu dana podelio sa gledaocima Kurir televizije u emisiji "Neispričano."

Milošević je voleo brzinu i adrenalin

Milović je otkrio da ga je tokom angažmana u obezbeđenju tadašnjeg predsednika iznenadilo koliko je Milošević voleo brzinu i adrenalin.

- Za mene je bio šok kada sam posle mesec i po dana od kada sam počeo da radim predsednik išao u Požarevac. Mi smo išli za njim. Predsednik je vozio 200, 220 na sat. Čovek je bio izuzetno dobar i vešt vozač. Motorne sanke na snegu je perfektno vozio.Bio je zavisnik od adrenalina i brzine.Ne razumem se u politiku, ali treba reći da je on bio čovek koji je bio potpuno na zemlji, nije imao frustracije i komplekse u pogledu hrane - rekao je Milović.

Prema njegovim rečima, Milošević je umeo da razgovara sa pripadnicima obezbeđenja o svakodnevnim stvarima, a posebno mu je ostalo u sećanju prvo upoznavanje sa tadašnjim predsednikom.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

- Bio je čovek iz naroda. Izađe u šetnju, znao je svakog od nas po imenu. One koji su imali decu je pitao za decu, ko se oženio, ko nije... Bio je čovek koji je mogao da razgovara sa nama o običnim, svakodnevnim stvarima - naveo je.

Milović je ispričao da je kao 22-godišnjak imao veliku tremu kada je prvi put razgovarao sa Miloševićem.

- Bili smo u Boru. Stajao sam ispred kuće, klinac od 22 godine, general Milenković šeta sa predsednikom, i video sam da predsednik gleda ka meni. Skrenuo je sa glavne staze i krenuo prema meni, pružio mi ruku, ja ne znam šta da radim, ukočio sam se. General mi je rekao da se upoznam sa predsednikom. Milošević je rekao da je čuo da sam dobar sportista, da mi je tata policajac, ja sam rekao da mi je drago što sam ga upoznao. Prebacio je na šalu, pitao me ko je bolji džudista, ja ili Senta, ja sam odgovorio general - prisetio se Milović.

Kako je ranije naveo, Milošević bio osoba kojoj je moglo da se obrati, ali samo kada bi on prvi započeo razgovor.

Zbog jedne reči imao problem sa Mirom Marković

Za razliku od iskustva sa Miloševićem, Milović je jednu situaciju sa njegovom suprugom Mirom Marković zapamtio po tome što je zbog načina obraćanja dobio upozorenje.

- Jednom prilikom u Karađorđevu profesorka Marković ostala je sa nama iz obezbeđenja, a predsednik je morao hitno za Beograd. Tada su postojali oni veliki telefoni koje žena nije mogla da nosi sa sobom, nego smo ga nosili mi - počeo je Milović.

Kako je ispričao, kada je zazvonio telefon, sa druge strane bio je Milošević, koji je pitao da li je Mira sa njima.

- Ja sam joj pružio telefon i rekao: "Gospođo, predsednik je na vezi za vas". Ona je pitala kako ste me oslovili, ja sam rekao "gospođo". Ona je rekla: "Sad ste me tako nazvali, i nikada više, ja sam drugarica". Ostao sam zbunjen, nisam znao zašto da se izvinjavam, nisam znao da je ta jedna reč tako velika. Senta mi je posle rekao da ne smem da je oslovljavam sa "gospođo".

"Sve će ovo oni platiti jednog dana"

Milović je za Kurir televiziju tada govorio i o periodu NATO bombardovanja i trenutku kada je pogođena rezidencija u kojoj je boravio Milošević.

Prema njegovim rečima, predsednik je insistirao da obiđe mesto na kojem je pala raketa.

- Nikada nisam video temelj koji je kao nožem isečen, tu je prošla ta raketa. To jutro je predsednik insistirao da dođe da vidi to. Nas petoro je bilo oko njega, on je išao i gledao. Rekao je: "Sve će ovo oni platiti jednog dana". Čovek je bio zabrinut, nemoguće je da Srbija ratuje sa 17 najjačih zemalja na svetu - rekao je Milović.

Govoreći o periodu nakon 5. oktobra, Milović je naveo da su pojedini politički lideri DOS-a dovodili ljude u sistem bezbednosti.

1/8 Vidi galeriju Slobodan Milošević Foto: EPA Saša Stanković, Foto: Printscreen YouTube, BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia

- Sećam se, savezni MUP je bio zatrpan sa 40 ljudi koje niko nije znao. Vi njima podelite službene legitimacije. Kada vi urgirate da neko uđe u sistem bezbednosti a da to ne zaslužuje, vi destabilizujete celu državu - kaže on.

Kako je naveo, problem je mogao da nastane ukoliko bi se u bezbednosni sistem doveli ljudi bez adekvatnih kvalifikacija i provera.

- Ako od 50 lidera svako ubaci po dva ili tri čoveka, onda od 150 ljudi, 30 ljudi možda radi protiv države, možda rade za stranu službu ili sarađuju sa dilerima. Toga tada političari nisu bili svesni, ta matrica ponašanja je kroz godine do 2010. godine se izbrisala - kaže Milović.

Dodao je da je Boris Tadić svojevremeno tražio da ga obezbeđuju profesionalci iz vojske, navodeći da isti ljudi danas štite i predsednika Aleksandra Vučića.

"Homen je bio previše opušten i hrabar"

Milović je ispričao i kako je počeo njegov angažman na zaštiti Slobodana Homena. Kako je naveo, Homen ga je lično zamolio da bude uz njega zbog procene da je njegova bezbednost ugrožena.

Rekao mi je: "Znam da znaš ceo grad, možeš li da budeš sa mnom, dosta se krećem". Rekao sam da nije po protokolu, ali je on rekao da je velika ugroženost.

Milović je tada, prema sopstvenim rečima, dobijao informacije o mogućoj ugroženosti državnog vrha.

- Kretala se informacija da je 30 miliona evra plaćeno da se državni vrh skloni, akcija tada još nije počela. Tada je vojska čuvala Snežu Malović, a ja sa još tri momka Homena - kaže on.

Govoreći o Homenovom ponašanju tokom tog perioda, Milović ga je opisao kao veoma hrabrog i opuštenog.

- Homen je bio previše i opušten, i hrabar. Jednom prilikom mi je rekao da idemo do Kotora, da obiđe roditelje - rekao je.

Kako je naveo, o tome je obavestio direktora Veljovića, nakon čega je organizovano dodatno obezbeđenje.

- Tu su Crnogorci ispali šmekeri. Njih 30 je bilo, ali su bili diskretni. Homen uopšte nije znao da su oni bili u obezbeđenju. Oni su se pobrinuli da nam se nešto ne desi. Taj period je bio dosta naporan, stresan, dolazile su razne informacije - zaključio je Milović.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

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