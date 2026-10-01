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Danas je 1. oktobar koji u studentskom kalendaru treba da označi početak nove akademske godine. Međutim, još pre izvesnog vremena, ponovo se pokrenulo pitanje mogućeg pomeranja i odlaganja početka nastave na fakultetima, a pokrenuli su ga upravo studenti blokaderi, najpre na Mašinskom, a onda i na još nekim fakultetima u Beogradu, tražeći da se i ostali pridruže i navodeći da će takav zahtev uputiti rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću.

Sa druge strane stav Ministarstva prosvete je izričit. Stiglo je jasno saopštenje u kome se navodi da Univerzitet ne može i ne sme da bude poligon za političke obračune, niti manjina može da odlučuje da li će većina studenata imati nastavu.

1/23 Vidi galeriju Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu Foto: Marko Karović

Gosti emisije "Redakcija" Kurir televizije koji su analizirali kako izgleda akademska nova godina bili su prof.dr Valentina Arsić Arsenijević, zamenik dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof.dr Vladimir Jakovljević, sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Arsić Arsenijević je na početku istakla da svi studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu kreću neometano sa nastavom ističući da je akademska sredina za svako društvo od vitalnog značaja i da je tragedija što je na fakultetima usledilo nezamislivo sabotiranje.

- Nakon kovida koji je poremetio stvari, ali to je bila viša sila, sada smo za kratko vreme imali dva ozbiljna tektonska poremećaja u obraznovanju generalno, a posebno u visokom obrazovanju. Velika je stvar što je ministar prosvete nastupio u ovom trenutku i rekao svima da je bilo kakvo pomeranje nedopustivo. Mislim da je neophodno takvo rukovođenje institucijama. Svako od nas želi izvesnost, dakle kada krenete da posao, da znate da ćete stići na vreme, da ćete biti primljeni kod lekara, ali isto tako mladi žele da znaju da će imati redovnu nastavu i zakonski propisane ispite - započela je Arsić Arsenijević.

Ona navodi da je ključan glas razume i šta je u interesu društva i da su blokade bile nelogične, nezakonita i neakademska:

- To je bio napad na tuđa prava. Ja sam toj maloj grupi studenata rekla da je u redu i da blokiraju sebe, ako procenjuju da je to od opšteg interesa, ali da ne blokiraju mene i kolege koje imaju drugačije planove. Ustav Republike Srbije garantuje psihički i telesni integritet, ali isto tako garantuje pravo na rad, studiranje, ali i slobodu kretanja.

09:56 DVE TEKTONSKE PROMENE OBRAZOVANJA U SRBIJI! Valentina Arsić Arsenijević o početku nove studentske godine: Ministar prosvete je učinio veliku stvar Izvor: Kurir televizija

Plenumi

Dr Jakovljević je komentarisao što neki plenumi govore da fakulteti ne bi trebalo da rade i da bi neko trebalo da postane talac blokaderske samovolje.

- Ima toga i u drugim državama, ali onda Tramp upadne sa pendrecima na Harvard. Ja ne prizivam ovde tako nešto, niti sam pristalica, ali to se tamo radi. To su potpuno razumne stvari. Od početka blokada nisam uopšte sporio studentima pravo da imaju stav, to su mladi ljudi, trebalo bi u budućnosti da budu intelektualci. Blokada je kontradikcija na delu, a metode nisu kako treba, predizborna kampanja nema ništa sa tim. Neka privlače glasače na bilo koji način, ali neka ne blokiraju fakultete. Mene sve vreme čudi zbog čega se dekani ne oglašavaju u ovoj situaciji - rekao je Jakovljević.

Arsić Arsenijević govori da je za delovanje plenuma potrebna odgovornost, ali pre toga jedna detaljna analiza:

- Jer ne bi se to desilo da nisu napravljeni temelji godinama unazad, pa bi trebalo utvrditi kako je moguće da u obrazovnom sistemu, koji bi trebalo da generiše najkvalitetnije pojedince, upravo dođe do toga da pojedinci prodaju veru za večeru. Deo odgovornosti svakako nose oni koji su godinama postavljali pojedince na vodeće pozicije u našem obrazovnom sistemu. Ako se to ne uradi, pravićemo slične greške. Neka brza ili nametnuta rešenja nisu volja akademske zajednice.

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