Večeras je na blokaderskom skupu u Novom Pazaru, tzv. studentska lista ponovila: "Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac!"

Dok je istovremeno Aleksandar Vučić na velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni" govorio da Srbiju moramo da branimo, da Kosovo i Metohiju ne damo, da Republiku Srpsku moramo da pomažemo i čuvamo, bloladeri su nastavili da propagiraju svoju politiku - mi smo genocidni narod, Republika Srpska je genocidna tvorevina!