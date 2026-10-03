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Večeras je na blokaderskom skupu u Novom Pazaru, tzv. studentska lista ponovila: "Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac!"

Dok je istovremeno Aleksandar Vučić na velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni" govorio da Srbiju moramo da branimo, da Kosovo i Metohiju ne damo, da Republiku Srpsku moramo da pomažemo i čuvamo, bloladeri su nastavili da propagiraju svoju politiku - mi smo genocidni narod, Republika Srpska je genocidna tvorevina!

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Foto: Kurir

Takvu politiku, da je Srebrenica genocid, u Novom Pazaru je podržao i Miloš Parandilović, lider Novog lica Srbije i osvedočeni blokader.

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