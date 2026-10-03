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Treća na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić reagovala je na sramne napade blokadera, koji su se "udružili" večeras da napadnu našu istaknutu glumicu i umetnicu Snežanu Savić — i to zbog podrške Ujedinjenoj Srbiji, bez nasilja i podela!

- Sram vas bilo. Ovo je vaša "lepša" i "bolja" Srbija?!? Ovo je vaša "demokratija"?!? Ko se usudi da ima sopstveno mišljenje, a da se slučajno razlikuje od vašeg — odmah uvrede i napadi.

Samo ljudi neka vide ovo i razmisle: Dok su blokaderi sa Studentske liste prisvojili jednu prelepu pesmu Snežane Savić, da li smo mi napadali i vređali bilo koga? Ne.

Kada Snežana Savić, neverovatna dama, i zvezda, samo kaže da glasa za Aleksandra Vučića i da čak ni ne zamera Studentskoj listi što su, u smislu intelektualne svojine, ukrali njenu pesmu - odmah uvrede na njen račun.

Zato, 25. oktobra da odbranimo slobodnu Srbiju, svi glasamo za listu br. 1 — ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA! Da bi ljudi u Srbiji imali pravo na svoje mišljenje! - navela je Brnabić.

Međutim, jedna korisnica X mreže se tu nije zaustavila, pa je uvredila i Anu Brnabić.

- Ona je dama koliko si ti dama, taman toliko - navela je izvesna Vesna M.

Foto: Printscreen

Samo uvredama se služe, bez ikakvog obzira prema drugima — a sve zbog drugačije razmišljanja — što je dozvoljeno u jednog slobodarskoj i slobodnoj državi.

Iz dana u dan pokazuju da bi samo satrli Srbiju kada bi se dočepali vlasti!