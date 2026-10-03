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U naselju Kaluđerica večeras je došlo do ozbiljnog incidenta i fizičkog sukoba kada su predstavnici tzv. studentske liste došli na privatni posed i vrata sugrađanina D. Č., inače dugogodišnjeg naučnika koji više decenija radi na fakultetu — što su blokaderski mediji odmah iskoristili za prikupljanje političkih poena.

Iako je istina drugačija od toga što navode!

Naime, sve je počelo kada su anketari blokaderske liste, O. O. i T. J., zakucali na vrata D. Č. i počeli agresivno da navaljuju sa svojim lecima i propagandnim materijalom. Kada je domaćin odbio da prihvati materijal, izbila je verbalna rasprava i međusobno koškanje na samom ulazu u dom, koje je ubrzo eskaliralo — anketari su mučki udarili u glavu čoveka koji im je mirno otvorio vrata!

U šoku i samoodbrani od daljeg napada na sopstvenom pragu, povređeni D. Č. je otišao u stan, uzeo srp i krenuo nazad ka vratima kako bi ih odagnao sa svog poseda. Usledilo je novo guranje na ulazu, tokom kojeg je došlo do samopovređivanja jednog od anketara blokaderske opcije — on je šakom zgrabio srp i posekao prst.

Foto: Ustupljena fotografija

Foto: Ustupljena fotografija

Stigla Hitna pomoć i policija

Na lice mesta su ubrzo po pozivu stigle ekipe policije i Hitne pomoći, te je incident brzo stavljen pod kontrolu.

Zanimljivo je da niko od aktera ovog okršaja – ni aktivisti blokaderske liste, niti napadnuti građanin na čijim se vratima incident dogodio — nisu simpatizeri ni članovi Srpske napredne stranke, koja je odmah osudila svaki vid nasilja.

Ovim povodom hitno se oglasio i predsednik opštine Grocka, Aleksandar Rajković, koji je pozvao sve učesnike u izbornoj kampanji na mir, suzdržanost i dostojanstvo, izrazivši zadovoljstvo što u pomenutom incidentu nije učestvovao niko iz SNS-a.

- Bez obzira na to da li je neko simpatizer SNS-a ili ne, za mene su svi građani jednaki. Naša je dužnost da zaštitimo svakog čoveka od nasilja, bez ikakvog izuzetka. Ljudskost i bezbednost nemaju stranačku knjižicu! - poručio je predsednik opštine Grocka Aleksandar Rajković.

Zanimljivo je dani studentski anketari ni građanin kod kojeg su došli nisu simpatizeri SNS-a — a upravo Srpska napredna stranka poziva sve građane da se uzdrže od bilo kakvog nasilja!