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Kakva subotnja noć na političkoj sceni Srbije! Noć puna kontrasta! Dok je Arena u Beogradu pucala od energije pod pritiskom hiljada ljudi koji su došli da čuju moćne i odlučne poruke Aleksandra Vučića, nosioca liste "Ujedinjena Srbija", takozvana "Studentska lista" takođe je najavljivala spektakl u Vranju, a slike koje su stizale iz toga grada više su bile hladan tuš.

Naime, kada je blokaderska N1 koja je sinoć prenosila skup u Vranju uključila svoju reporterku direktno iz Vranja, u kadru je, pred sam početak obraćanja, prema onima koji su se potrudili da prebroje, stajala šačica od svega 18 pristalica blokadera!

Da bruka bude kompletna, pobrinuli su se nosilac liste Ilija Srdanović i kandidat, glumac Tihomir Stanić koji su organizovali konferenciju za novinare, na kojoj nisu mogli da dogovore ko će prvi da govori pred mikrofonom, pa se s pravom postavlja pitanje i da li su spremni za neke mnogo važnije govore kad ni ovako na lokalnom skupu nisu mogli da se snađu.

A onda je na binu izašao dr Ilija Srdanović, čovek kojeg su blokaderi nenadano u poslednjem trenutku stavili na prvo mesto svoje liste. Naravno da nije usledio nikakav moćan ni razuman govor koji bi okupljenima dao odgovore kakva je politika i program liste koju kao predvodi, već su oni koji su se našli tu mogli da vide jednu PREDŠKOLSKU PREDSTAVU!

E upravo je tako opisan na mrežama Ilija Srdanović na bini u Vranju: sa papirnim srcem oko vrata i suncokretom u ruci, on je njihao kukovima na bini...

Ilija Srdanović u Vranju Foto: Screeenshot

"Ti i ja smo južnjaci" odzvanjao je Čolin hit u pozadini, još jedna pesma koju su blokaderi iskoristili namenski u ovom jeftinom i prilično neprijatnom pokušaju da se približe biračima na jugu Srbije.

Uz Iliju koji njiše kukovima kao dečačić od 5 godina...

Dok Vučić u Beogradu demonstrira jedinstvo i snagu.

Verujemo da je Srdanović u Vranju dobio pohvalu za... Vesele boje garderobe i neobavezan stajling?! Jedino to.

Sve viđeno te večeri konačno je i do kraja ogolilo razliku između dve ponuđene politike.

Dok je u prepunoj Beogradskoj areni Aleksandar Vučić jasno demonstrirao snagu, državno jedinstvo i viziju stabilne Srbije, u Vranju su blokaderi ostali usamljeni u sopstvenom neuspelom cirkusu.

Izbor pred građanima zato nikada nije bio jednostavniji!