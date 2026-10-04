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"Da, što se tiče, ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno pa stavite kapuljače", glasi deo skandaloznog audio-snimka na kojem se čuje glas advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, navodno nezavisnih posmatrača izbora?!

Od ta dva ne zna se šta je skandaloznije - to što advokat podučava blokadere kako da napadaju policiju i a da ih ruka zakona ne dosegne ili to što bi kao neko iz Crte trebalo da bude nezavisan u svakom pogledu jer biti posmatrač izbora veoma je važna uloga u izbornom procesu.

  Kurir.rs

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