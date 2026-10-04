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- Njihov program je da okreću pedale, šire mržnju i sprovode nasilje, a naš program je da radimo, rešavamo probleme i gradimo jaku Srbiju.

- Neka oni idu na ulice, a mi ćemo da idemo na izbore, da olovkom odlučimo o budućnosti Srbije i da pobedimo za Srbiju!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, poslavši važnu poruku svim građanima.

Još jednom je poručio da u nasilju nema budućnosti i da je pravi put za Srbiju put ozbiljne odluke da Srbija treba da radi, da se gradi i da napreduje još brže i snažnije.

- Ja ne mogu samo da okrećem pedale i da dižem bicikl u vazduh, rekao je Vučić dodavši da mora da kaže šta je to što će biti urađeno u Srbiji, "šta je naš plan i program, šta je ono za šta se zalažemo".

- Ja hoću da ih mi pobedimo na izborima, da ih pobedimo olovkom zaokruživanjem rednog broja 1 i tu pobedu nam niko neće oteti i nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme, poručio je Vučić.