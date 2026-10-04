Politika
RED GENOCIDA, RED ZLOČINCA I LAVEŽ PASA IZ PUBLIKE: Najbizarnija scena sa blokaderskog protesta u Novom Pazaru - Na mig Jova Bakića krenuli da kevću kao psi
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Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i kandidat blokaderske liste, sinoć je u Novom Pazaru govorio o rekama krvi, vređao i pretio političkim neistomišljenicima.
Ipak, posebno bizaran momenat je usledio kada je Bakić izazvao svoje saborce u publici da laju kao psi.
- Lagao je kao pas, kao pas - vikao je Bakić sa bine, a onda su blokaderi bukvalno počeli da laju!
Snimak tog bizarnog momenta pogledajte ispod.
Sinoćni protest u Novom Pazaru obeležile su naravno poruke da je u "Srebrenici bio genocid", i da je "Ratko Mladić zločinac".
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