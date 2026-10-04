Slušaj vest

Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i kandidat blokaderske liste, sinoć je u Novom Pazaru govorio o rekama krvi, vređao i pretio političkim neistomišljenicima.

Ipak, posebno bizaran momenat je usledio kada je Bakić izazvao svoje saborce u publici da laju kao psi.

- Lagao je kao pas, kao pas - vikao je Bakić sa bine, a onda su blokaderi bukvalno počeli da laju!

Snimak tog bizarnog momenta pogledajte ispod.

Sinoćni protest u Novom Pazaru obeležile su naravno poruke da je u "Srebrenici bio genocid", i da je "Ratko Mladić zločinac".

Ne propustitePolitika"ZNAJU KAKO" DA NE SKRENU SA PUTA MILA ĐUKANOVIĆA! Šta nam blokaderi poručuju izborom slogana - Nastavak uništavanja Srbije, sve po receptu DPS-a
Milo Đukanović blokaderi
Politika"DA OLOVKOM ODLUČIMO O BUDUĆNOSTI SRBIJE" Vučić se upravo oglasio moćnom porukom svim građanima! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-04 101148.png
PolitikaDVA SVETA (I CVET) U JEDNOJ NOĆI! Vučić u punoj Areni pokrenuo narod i predstavio moćan program, Srdanović u Vranju NJIŠE KUKOVIMA UZ SUNCOKRET (VIDEO)
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
Politika"AKO VEĆ MORATE DA NAPADATE POLICIJU, URADITE TO PAMETNO" Skandalozan audio-snimak advokata Tupanjca iz Crte?! Ovako nezavisni posmatrač podučava blokadere?!
Vladimir Tupanjac.jpg