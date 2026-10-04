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Milan Popović, biznismen poznat kao "kralj bakra", gostovao je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, gde je govorio o svom životnom i poslovnom putu, višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, ali i o trenutnoj političkoj situaciji i ekonomskom razvoju zemlje.

- Mislim da će ova zemlja da žali i da pati za Aleksandrom Vučićem kao predsednikom. Nadam se da će Aleksandar Vučić, ako bude i kada bude izabran za premijera, da nastavi da vodi ekonomski razvoj ove zemlje u pravcu u kojem to radi već osam godina. Ja vam se ne mešam u politiku, ne zanima me politika, ali me interesuje da zemlja u kojoj živim napreduje - rekao je Popović.

On kaže da ima mali biznis u Srbiji, i da može da prati šta se dešava.

02:30 Naša zemlja će žaliti i patiti za Vučićem: Milan Popović za Kurir o političkoj situaciji u Srbiji Izvor: Kurir

- Stalno se radnicima podižu plate. Mi kao privrednici to plaćamo iz svog džepa. Sa druge strane sam srećan zbog toga zato što se podiže standard ljudi, kupovna moć se podiže, može više novca da se ulaže u razvoj ekonomije, u poreze... Znači država će biti bogatija, i moći će više novca da nastavi da ulaže u infrastrukturne projekte, zdravstvo, sport, obrazovanje... - kazao je biznismen.

Popović je istakao i da se nada da će biti rekonstruisana Vršačka bolnica, kako je to obećao Vučić, i dodao je da će i on pomoći svojim sredstvima.

- Da se bivši predsednik Vučić, nadam se budući premijer, da se seti tog obećanja da će Vršačka bolnica dobiti 20 miliona evra, uz koje ću ja dati svojih pet da obnovimo tu bolnicu bar što se tiče dečije bolnice, porodilišta i ginekologije. Mislim da je ovo što je urađeno ogroman boljitak za našu zemlju, i nadam se da, ko god dođe na vlast, da će da nastavi u tom pravcu i da će nastaviti da razvija i podiže standard našeg naroda - naglasio je on, i potom dodao: