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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je juče , u Beogradskoj areni. Skup je obuhvatao program i brojne nastupe najvećih domaćih zvezda. Okupljenima se obratio Aleksandar Vučić, nosilac liste - Ujedinjena Srbija".

Građani koji su stigli na skup u areni poručili su da su došli da podrže Aleksandra Vučića, ističući mir, zajedništvo i rezultate vlasti kao razloge svog dolaska. Poručili su da očekuju nastavak takve politike, kao i da žele mir i stabilnost. Narod je istakao da veruje da politika Aleksandra Vučića vodi zemlju napred i došli su da ga podrže uoči izbora.

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Areni Foto: Marko Karović, Videoplus, Ilija Ilić, Marko Karović

Gosti vikend izdanja "Puls Srbije" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Dragoslav Bokan, reditelj i Saša Milovanović, generalni direktor kompanije Mondo INC

Glavne poruke i atmosfera sa skupa

Milovanović je komentarisao to što će umesto 31 ministra biti svega12 ministara i predsednik Vlade.

- To će biti 12 žigosanih ili 12 veličanstvenih, žigosanih jer će morati da budu na točkovima i da rade 24 sata, a veličanstvenih jer će biti u vladi na čelu sa Vučićem koja će Srbiju dalje da diže i ostaće u istoriji ako budu radili kako treba. Sve poruke su pomirljive, bez tenzija i nasilja, kao što vidimo sa druge strane, a 26. ćemo zagrliti braću i sestre koja su bila zavedeni celom ovom pričom. Ako pobedimo, nećemo ih bacati u Savu, juriti, šišati, vređati, već ćemo raditi sve suprotno od onoga što radi lista nasilja - započeo je Milovanović, pa nastavio:

Foto: Kurir Televizija

- Osećaj u Areni, gde su ljudi nasmejani, mirni, a bilo je dominantno mladih ljudi. Građanima su prijale poruke pomirenja i ujedinjenja, ali i koje garantuju da će se ljudi normalno probuditi 26. i da će nastaviti sa mirnim životom i rastu BDP Srbije. Srbija, duboko verujem, će biti zemlja koja će porasti dodatno. Sledeći izbori bih voleo da zaliče na Dansku, gde svako ima ideje i programe, a ne samo mržnju i nasilje.

Bokan je rekao da je Vučić prekomponovao izraz lojalista, pa je pojasnio njegov pristup prema ljudima iz njegove stranke:

- To je najinteresantnije jer nisam član SNS i lojalista sam, ali ne partijski. Međutim, Vučić ne traži da ljudi budu lojalni njemu, zato zaustavlja ljude kada viču "Aco Srbine", već želi da ljudi budu lojalni Srbiji. Zato će čvršće biti tretirani ljudi koji su u njegovoj strukturi, a nisu dovoljno posvećeni Srbiji. On je imao prilično pomirljiv govor u odnosu na konkurente, a žestok kada se radi o ljudima u njegovoj stroju, ali koji nisu spremni da daju sve od sebe. Zato njih 12 ima da podnose račune narodu, a Vučić je tu kontrolor, ne isteruje pravdu, već radi u ime naroda.

Milovanović je spomenuo razliku u delovanju policije u Srbiji i zemljama Evrope kada su tenzije u društvu pri vrhuncu.

- U Francuskoj i Nemačkoj, u srcu Evrope, po standradima EU tuče sve pred sobom. Nogom otvaraju vrata od škola i fakulteta gde se ovi kriju, ne razmišljaju o autonomiji škole ili bilo čega. Uhapsili su preko 3.000 maloletnika, zamislite da neko uhapsi hiljade maloletnika po nekom osnovu, to je nezamislivo, a dešava se u srcu Evrope. Niko se nije zabrinuo za pravo tih maloletnika. Policija vas tada ne gleda kao maloletnika, već huligana koji ruši ustavni poredak i lomi sve pred sobom. Ovde to nismo videli, već smo dve godine gledali kako maltretiraju policiju. Uvek je rezultat 70 povređenih policajaca, a jedan ili dva demonstranta, to nema nigde u svetu. Svuda je drugačije, u Francuskoj bude naprimer dva povređena policajca, a 70 demonstranata. Eto kako je naša policija reagovala na situaciju koja je napravljena spolja i koja je za cilj imala svrgavanje Vučića na ulici bez izbora - rekao je Milovanović.

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Kurir.rs