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Lider SNS Miloš Vučević danas je u Veteniku sa narodom gde prisustvuje Vojničkoj pasuljijadi koji, kako je rekao, nije stranački, već narodni događaj.

- Preko 20 hiljada ljudi ovde živi, nema više razmaka između Novog Sada i Veternika, prema Futogu. Srećan sam što sam sa prijateljima u ovom delu Novog Sada, da se družimo. Da probamo pasulj, da vidimo ko najbolje kuva pasulj. Uvek sam se rado odazivao, evo ovo je jubilarna deseta pasuljijada.

- To smo krenuli nekada, kad sam vodio grad. Mnogo je uspešnije nego kad smo kretali. Drago mi je da smo ovde sa narodom. Preko 60 ekipa je ovde, i mladih i starih ima, to je ujedinjena Srbija. Ovo nije stranački događaj, ovo je narodni događaj. Čast mi je što smo i mi uzeli učešće. Idem da nađem drugare iz kraja, da vidim kako kuvaju - rekao je Vučević.

"Arena je eksplodirala"

Vučević se osvrnuo i na skup koji je održan u Beogradskoj areni.

-Snažan utisak, Arena je prosto eksplodirala kad je govorio. Snažne emotivne reakcije ljudi su bile. Umorili su se ljudi od blokada, mržnje, podela, besa, svađa, nasilja, posebno nad ženama. Verujem i da ćemo naredne skupove širom Srbije organizovati na isti način, da budemo sa ljudima. Kao što smo danas ovde u Veterniku, jednom od delova grada koji se najviše razvija u poslednje vreme - rekao je Vučević

Ne propuštam ni jednu Vojničku pasuljijadu u Veterniku.

Lep dan je danas, još lepše je to što sam sa našim divnim narodom. Lep će biti i 25. oktobar, dan koji donosi novu snagu Srbiji - ujedinjenu Srbiju!

Kod nas je sve jasno i vidljivo, nema laži i prevare. Ujedinjena Srbija je odgovor na njihovo zlo i mržnju, na sve što su nam činili pokušavajući da nam blokiraju živote, da ljudima otmu plate i penzije, da otmu državu od naroda!

Neka svako u svojoj kući izračuna šta je najbolje za njegov novčanik i život njegove porodice, i ko garantuje sigurniji i bolji život, mir i stabilnost, a ko donodi svađe i podeljenost.

Jedna lista za sve građane, jedna lista za celu Srbiju!

1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija!

Do ubedljive pobede! Živela Srbija, poručio je Vučević iz Veternika.

Poruka od Roberta Fica bila je, smatra Vučević, moćna, ali i poruka Vladimira Putina.

-Mislim da smo videli i čuli poruke od Fica, ali i Putina na političkom i ekonomskom forumu u Rusiji. Korektan i decidan govor i poruka za Srbiju i Vučića. Vučić ima veliki politički kredibilitet i kapital u međunarodnim odnosima. To su i lični odnosi. To je nešto što građani treba da iskoriste. Otvara vrata od Njujorka do Pekinga. Sve kod blokadera je oko priče za plenume, svi smo jednaki. Kada neko predstavlja državu mora da se personifikuje. Neko mora da kaže šta je stav Srbije. Da preuzme odgovornost. Od pištanja se ne živi. Imate stariju listu od svih. Kakva studentska lista. Čista prevara. Ko će da vodi državu, da bude u ministartvima. Obmanjuju ljude. Te priče smo slušali i ranije. Sve same prevare - jasan je Vučević, preneo je novosadski Dnevnik.

Vučević se osvrnuo i na komentare o slikanju sa Trampom od kartona.

-Isto komentarišem kao što komentarišem zvučni top, prebijanje studentkinje, sve je to ista kuhinja. Nadam se da narod to vidi. Da razume o čemu se odlučuje. Top je jedna od najmonstruoznijih prevara koje smo čuli. Ovo su drugi fragmenti drugih prevara. Neka svako doluči šta je najbolje za njegovu porodicu i kućni budžet. Hoćete stabilan kurs dinara i predvidljivost. Ili da vam dođe Šoškić koji je upropastio kurs dinara. Drugačije ne znači da je kvalitetnije. Oni spremaju Šoškića za premijera Vlade. Neka se podseti narod šta je bilo sa kursom dinara kada je Šoškić bio na čelu Narodne banke Srbije. Nije to davno bilo. Od 2008 do 2012 smo imali nerad i loše rezultate - navao je Vučević.

Blokaderi verovatno, kako je rekao Vučević žele da se Bošnjacima, ali smatra da će upravo Bošnjaci glasati za svoje nacionalne stranke, a ne blokaderske liste.

-Nije to njihova nacionalna priča. Ali dobro je da su građani u drugim delovima Srbije mogli da vide, odnosno čuju šta blokaderi misle o Srebrenici, Ratku Mladiću. Da ne bude zabune da su neutralni. Nisu odgovorili o Kosovu, nisu odgovorili o Republici Srpskoj, NATO-u, Evropskom putu, Ruskoj federaciji, investicijama, nijedno pitanje. Srdanović je trebao da ide na duel sa Vučićem. Neće, ignotriše narod Srbije. Blokaderi poručuju da nisu dužni građanima da polažu račune. To je direktan napad na demokratiju i narodni suverenitet - smatra Vučević.

Srdanović je, podsetio je Vučević, predvodio napad na Ljilju.

-Bila je juče u Areni. Pozivao je blokadere da pređu Jevrejsku ulicu. Pozivao je blokadere ka našim aktivistima. To je sramota, za odluku. Isti sudija je pustila napadača. Isti sudija je odredila pritvor za ono što se desilo na Pozorišnom trgu, a za krvnički udarac na Ljiljanu bitanga iz Zrenjanina je pušten iz pritvora. Za krvnički udarac za Ljilju, ništa, to je proruka. Kako da ljudi očekuju pravo i pravdu - rekao je Vučević.

-Ovde sam uradio mnogo, za sve delove Novog Sada, drago mi je da sam ovde. Lep je dan, kao što će nadam se biti i 25. i 26 oktobar. Družim se sa narodom i poštujem ih. To su veliki ljudi, koji nose veliki krst na svojim leđima, svašta su istrpeli. Ovo je veliko naselje - naglasio je Vučević.