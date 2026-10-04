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Legendarni srpski glumac Predrag Miki Manojlović u par reči složio je suštinu ko je Vučić a ko blokaderi rekavši da je "Aleksandar Vučić De Gol srpske politike" a na to je potom dodao i Čerčila.

Time je kratko i efektno pogodio pravo u metu opisavši kako Vučić vodi spoljnu politiku a to je da - bolje ne može!

Gostujući na TV Prva, Manojlović nije krio razočaranje blokaderskim pokretom i opozicijom pa javno upitao:

- Šta je iza tih 11 tačaka? Šta je ispod toga? Šta ćemo sa Kinom, Rusijom, EU?

- O ekonomiji da i ne pričam!

Uz podsećanje da je govorio da "ova druga strana nema program", pa upitan da li se nešto otad promenilo, Manojlović kaže:

- Nažalost, ne vidim. Bilo bi dobro da se promenilo. Jer znate, ko god da je u opoziciji, kakva god da je, ona treba da bude stvarno snažna. To obećava napredak. To govori da smo u nekom ozbiljnom procesu. Ali mi nismo. Mi očigledno da stojimo. Naša opozicija i do danas... mislim, sad neću da kažem "ovaj se bacio na opoziciju" što se nije bacio na vlast. Ali pitali ste me, pa vam kažem.

Kad je reč o opoziciji i demokratiji, mišljenja je da treba delovati kroz stranke.

- I sada, da bismo to mogli, moramo da imamo stranke. Moramo raditi kroz stranke. I osvajati glasove, i biti u parlamentu. Što jače stranke u parlamentu, to bolje svima.

"Sad će neko reći: Vidi ovaj Miki opet Vučića tu hvali... pa da vam kažem ima razloga"

- Sad će neko reći: "Vidi ovaj Miki opet Vučića tu hvali"... Pa, da vam kažem, ima razloga. Ima šta i da se hvali, ima šta i da se ne hvali. Ali, da vam kažem, ovde, u ovoj stvari, u ovoj stvari koja se zove opozicija, pa ona je najveće razočaranje za mene.

- Zar je moguće da ljudi, opozicioni ljudi, opoziciono nastrojeni ljudi koji imaju političku misao, koji žele da vode državu, koji vide kako se država vodi, koji imaju političku ideju, koji imaju političku misao razvijenu, nisu u stanju da se organizuju, da napreduju u tome.

"Šta je sa ekonomijom? O tome da i ne govorim"

- Dakle, šta danas imamo? Imamo jedan magloviti pokret sa 11 tačaka, koji ne znam šta je iza toga, šta je pored toga, šta je ispod toga, šta je unutra. Kakva je to, o čemu se tu radi?

- Šta ćemo sa severom, jugom, istokom, zapadom? Šta ćemo sa Evropskom unijom? Kako ćemo brže da uđemo u Evropsku uniju? Šta ćemo da radimo sa Kinom, šta ćemo sa Rusijom? Kakav nam je odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama? Ništa to ne znamo.

- Šta je sa ekonomijom? O tome da i ne govorim.

"Zamislite sad javi se Si Đinping i kaže..."

- Zamislite sad kad dođe tamo nekom čoveku kad se javi Si Đinping i kaže: "Petroviću, kad ćemo onaj put da završimo tamo? " ili ne znam već šta. A on mu kaže? Pa ne znam... Završićemo, vaše veličanstvo, kinesko...

- Da vam kažem, na toj spoljnoj politici, tu nema šta da se kaže, nema šta da se zameri.

Složio se tako i da "De Gol i Čerčil zajedno to voze najbolje moguće".

- Bolje zaista ne vidim. Unutar toga ima šta da se sređuje, naravno. Ali ne može da se sredi ako neko neće da sredi. Ako neko hoće stalno da kvari.

- Dakle, ta anarhistička ideja, delimična, koja je ovde izgubila u ovih 11 tačaka svoj profil i svoju ideju, ja sam je prepoznavao kao anarhističku. I mislim da se ona tražila ovih zadnjih godinu i po dana, da se ona traži. Nisam ja nikakav politički analitičar, jednostavno čovek koji razmišlja i to je sve.

- Dakle, oni su tražili puteve za ovih godinu i po dana, kojim načinom, kako. I opredelili su se. I vidimo u 11 tačaka koje su dosta "flu", što na engleskom znači nejasno. Nejasno. Maglovito, zaključio je Manojlović.